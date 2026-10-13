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Itt a nagy bejelentés: gigantikus vasúti beruházás indulhat, rengeteg ingázó életét könnyítheti meg
A kormány döntése értelmében átfogó korszerűsítésen esik át a Budapest–Fót–Veresegyház–Őrbottyán–Vác (71-es) elővárosi vasútvonal. A mintegy 174 milliárd forintos európai uniós forrásból megvalósuló beruházás célja a pálya kapacitásának bővítése, az állomások akadálymentesítése, valamint a járatsűrűség növelése, ami érdemben csökkentheti a fővárosi agglomeráció közúti terhelését – derült ki a döntést ismertető Facebook-bejegyzésből, amelyet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tett közzé.
A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében induló projekt a Rákospalota-Újpest és Vác-Alsóváros közötti szakaszt érinti. A beruházás legfőbb műszaki eleme, hogy a jelenleg nagyrészt egyvágányú vonal legtöbb szakaszán kiépítik a második vágányt, Rákospalota-Újpest állomáson egy jelentős átemelési műtárgyat hoznak létre, a biztonságosabb közlekedés érdekében pedig különszintű vasúti-közúti kereszteződéseket alakítanak ki.
A fejlesztés során Vácig valamennyi állomás és megállóhely infrastruktúrája megújul, így akadálymentes peronok és P+R parkolók épülnek. A cél az, hogy a csúcsidőszakokban óránként legalább négy járat indulhasson az elővárosból, kiszolgálva a jelentősen megnövekedett utazási igényeket.
A beruházás előkészítése az elmúlt években megtorpant, ám az uniós források biztosításával most felgyorsulhat a megvalósítás: "Az akkor megrendelt tervek alapján a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben három-négyszerese lehet a jelenleginek" – mutatott rá Vitézy Dávid.
A kormány a legutóbbi ülésén kiemelt beruházássá nyilvánította a projektet, és kijelölte a végleges nyomvonalat is. Bár a második vágány kiépítéséhez szükséges kisajátítások miatt várhatók lakossági viták, a döntések lehetővé teszik a kivitelezési munkák mielőbbi vállalkozásba adását.
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