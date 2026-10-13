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Megérkezett az igazi őszi idő Magyarországra: éjszaka már fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet
Igazi őszi idővel folytatódik a hét: kedden a reggeli köd feloszlása után többfelé kisüt a nap, a hőmérséklet pedig 13 és 18 fok között alakul. Éjszaka azonban jelentősen lehűl a levegő, a fagyzugokban már 0 fok alatti értékek is előfordulhatnak.
Hamisítatlan őszi időjárásra számíthatunk ma, a reggeli pára és köd megszűnését követően ugyanis napos idő és az ilyenkor megszokott hőmérséklet várható – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzésében. Előrejelzésük szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, késő estére pedig 4–9 fok közé hűl a levegő.
Csapadékra nem kell számítani, az északias szél azonban többfelé, elsősorban az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkülhet. Éjszaka északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik, az ország délkeleti felén azonban derült vagy legfeljebb fátyolfelhős marad az ég. Csapadék nem valószínű, a szél pedig többnyire gyenge marad. Hajnalra általában 0 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet, a fagyzugokban azonban fagypont alatti értékek is előfordulhatnak.
Szerdán ismét többórás napsütésre van kilátás, bár a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb északnyugaton fordulhat elő néhol gyenge eső. A szél mérsékelt marad, délután pedig ismét 13–18 fokot mérhetünk.
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