Most közölte a HungaroMet: fordulatos éjjelek és nappalok jönnek az időjárásban - erre jobb, ha mindenki felkészül

A következő bő egy hétben egy magas nyomású légköri képződmény, vagyis anticiklon határozza meg Magyarország és Európa nagy részének időjárását. Ez tartósan száraz, napos, ám nagy napi hőmérséklet-ingadozással járó időszakot hoz – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.

Az előttünk álló időszakban nem várható jelentős változás az időjárásban, mivel a kontinens felett elterülő anticiklon stabil, esőmentes légköri helyzetet biztosít. Az éjszakák többnyire derültek és szélcsendesek lesznek, így a levegő erősen lehűl. A minimum-hőmérséklet általában 4 és 10 Celsius-fok között alakul, a fagyra hajlamos völgyekben és síkságokon ugyanakkor fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála, sőt talaj menti fagy is kialakulhat. Ezzel szemben a magasabban fekvő hegyvidéki területeken enyhébb marad a hajnal.

Bár reggelente foltokban pára és köd képződhet, ezek napkelte után gyorsan feloszlanak. Napközben többórás napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol- és gomolyfelhők zavarhatnak meg. Észak felől ugyan érkezik egy vastagabb felhősáv – amely elsősorban a Dunántúlon és a középső országrészben szűrheti a fényt –, csapadéktól sehol sem kell tartani.

A meteorológusok szerint érdemes lesz rétegesen öltözködni, mivel a következő napokban az éjszakák hűvösek lesznek, így reggelente csípős időre ébredhetünk, míg napközben, délutánonként döntően 20 és 25 fok között alakul majd a csúcsérték. A szárazság így a jövő hét folyamán is folytatódik, az előrejelzésekben ugyanis nyoma sincs a csapadéknak, nagyrészt napos, nyugodt, száraz időre van kilátás.