Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 13.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. október 13.

Névnap

Kálmán, Ede

Friss hírek

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Befektetés, tőzsde

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MOL: 4976 Ft

RICHTER: 12350 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.14: Általában többórás napsütés valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad. A minimum jobbára 0 és +5 fok között valószínű, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.

2026.10.15: Változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Néhol, de főként a nap második felében az északkeleti tájakon kisebb csapadék előfordulhat. Az északias szél megélénkül. Hajnalban -2, +8, délután 15, 20 fok várható.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.13. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.10.12)

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