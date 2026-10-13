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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 13.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 13.)

Pénzcentrum
2026. október 13. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. október 13.

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GBP: 431.62 Ft
USD: 326.51 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 41640 Ft
MOL: 4976 Ft
RICHTER: 12350 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.14: Általában többórás napsütés valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad. A minimum jobbára 0 és +5 fok között valószínű, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.

2026.10.15: Változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Néhol, de főként a nap második felében az északkeleti tájakon kisebb csapadék előfordulhat. Az északias szél megélénkül. Hajnalban -2, +8, délután 15, 20 fok várható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.13. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.10.12)

Akciók

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