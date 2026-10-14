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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 14.)
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 14.)

Pénzcentrum
2026. október 14. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. október 14., szerda.

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Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 363.8 Ft
CHF: 390.15 Ft
GBP: 430.87 Ft
USD: 324.63 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 42400 Ft
MOL: 4896 Ft
RICHTER: 12250 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.15: A nap első felében még lehetnek felhős körzetek, majd ott is csökken a felhőzet, és sok napsütés várható. Északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat. Az északias szél megélénkül. Hajnalban -1, +9, délután 14, 19 fok várható.

2026.10.16: Napos idő valószínű gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül. Hajnalban -2, +8, délután 13, 18 fok várható.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.14. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.10.13)

Akciók

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