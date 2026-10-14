Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 14.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. október 14., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.10.15: A nap első felében még lehetnek felhős körzetek, majd ott is csökken a felhőzet, és sok napsütés várható. Északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat. Az északias szél megélénkül. Hajnalban -1, +9, délután 14, 19 fok várható.

2026.10.16: Napos idő valószínű gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül. Hajnalban -2, +8, délután 13, 18 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.14. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.10.13)

Akciók

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