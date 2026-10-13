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Erre vártak a magyar utazók: karibi tengerpartokra és egzotikus szigetekre is eljuthatnak télen

Pénzcentrum
2026. október 13. 14:02

A Condor német légitársaság 2026/2027-es téli menetrendjében a Karib-térség, az Indiai-óceán, Afrika és Észak-Amerika több célállomása is szerepel. A légitársaság frankfurti bázisáról induló hosszú távú járatokat Airbus A330neo repülőgépekkel üzemelteti, amelyekhez több európai városból is biztosít csatlakozást.

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A Karib-térségben és Mexikóban Cancún, San José del Cabo, Punta Cana, Santo Domingo és Puerto Plata is szerepel a kínálatban. Emellett Montego Baybe (Jamaica), Barbadosra, Antiguára és Tobagóra is indulnak járatok. Az Indiai-óceán térségében Mauritius, a Maldív-szigetek (Malé) és a Seychelle-szigetek érhetők el, míg az afrikai célállomások között Fokváros, Johannesburg, Mombasa (Kenya) és Zanzibár (Tanzánia) található. Észak-Amerikában New York, Toronto és Seattle is szerepel a téli útvonalhálózatban.

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A rövidebb útvonalak között a Kanári-szigetek több repülőtere is megtalálható, köztük La Palma, Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria és Fuerteventura. A téli menetrendben emellett Hurghada (Egyiptom) és Madeira is szerepel.

A Magyarországról utazók számára a bécsi repülőtér kínál csatlakozási lehetőséget a Condor frankfurti járataihoz. Frankfurti átszállással többek között Mexikó, a Dominikai Köztársaság és Dél-Afrika célállomásai érhetők el. A légitársaság európai hálózatában Berlin, Hamburg, Milánó, London, Párizs, Prága, Zürich és Tel-Aviv is szerepel, amelyek Frankfurt érintésével Bécsből is elérhetők.

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Címlapkép: Getty Images
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