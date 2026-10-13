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Utazás

Megszólalt Vitézy Dávid a balatoni vasúti közlekedésről: így alakultak a késések a nyári szezonban

Pénzcentrum
2026. október 13. 14:32

A célzott pályakarbantartásoknak, az adatalapú menetrendnek és a hatékonyabb üzemirányításnak köszönhetően csökkentek a késések, az utasforgalom pedig nőtt a balatoni vasútvonalakon az idei nyári szezonban. A főszezonban több mint 1,22 millió utazást regisztráltak a helyjegyes járatokon, ami 4,6 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest – derült ki abból a Facebook-bejegyzésből, amelyet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tett közzé.

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A szolgáltatási színvonal emelése érdekében az északi- és a déli-parti vonalakon, valamint a Budapest-Déli pályaudvaron összesen mintegy 27 kilométernyi szakaszon végeztek több mint egymilliárd forint értékű beavatkozást. A MÁV szakemberei sín- és betonaljcsere-munkálatokat, ágyazatrostálást és vágányszabályozást hajtottak végre. Ennek eredményeként több helyen megszűntek a sebességkorlátozások, a déli parton 120 km/h-ra nőtt a megengedett pályasebesség, míg az északi parton az utószezoni felújításokkal számolják fel a 40 km/h-s lassújeleket.

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A pályakorszerűsítések mellett az üzemirányítás és a zavarkezelés megerősítése is hozzájárult a menetrendszerűség javulásához. Hangsúlyozta, hogz a menetrendet adatalapú megközelítéssel finomhangolták, miközben a rendkívüli helyzetek gyors elhárítására több mint 60 helyszínen – köztük mintegy 20 településen éjjel-nappal – álltak készenlétben pótlóbuszok. A legforgalmasabb hetekben az északi-parti vonal pontossága a tavalyi 65 százalékról 72 százalékra javult, és a hálózaton összességében is mérséklődtek a késések.

A helyjegyes balatoni járatokon a főszezonban regisztrált 1,228 millió utazáshoz az utószezonban további 192 ezer társult, ami 4,3 százalékos növekedést mutat. A kerékpáros utazások iránti kereslet 6,5 százalékkal nőtt, a Jégmadár járatok kerékpárkapacitásának kihasználtsága pedig elérte a 96,5 százalékot. A szolgáltatások iránti igény a fedélzeti vendéglátásban is megmutatkozott: a Balaton IC étkezőkocsijaiban 17, a Kék Hullám IC bisztrókocsijaiban pedig 36 százalékkal több tranzakciót regisztráltak - írta.

"A magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani" – emelte ki bejegyzésében a miniszter, hozzátéve, hogy a most elért eredmények kijelölik a jövőbeli fejlesztési irányt. "Az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemirányítással mérhetően, lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson" – mutatott rá a tárcavezető. Ezt a megközelítést kívánják alkalmazni a jövőben országos szinten, valamint a 2027-es költségvetés megtervezése során is.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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