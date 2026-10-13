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Egy fiatal nő a telefonjával pénzt vesz ki egy utcai ATM-ből Koppenhágában, Dániában.
Utazás

Drága meglepetés érheti a külföldre utazó magyarokat: akár 15 ezer forint is leht egy ATM-használat

Pénzcentrum
2026. október 13. 19:33

Egyre többet utaznak külföldre a magyarok, a készpénzfelvétel azonban még a legnépszerűbb úti célokon is jelentős többletköltséggel járhat. Egy friss elemzés szerint Szerbiában, Ausztriában és Horvátországban is ezer forint feletti átlagos ATM-díjjal számolhatnak az utazók 100 ezer forintnak megfelelő összeg felvételekor, miközben a világ egyes országaiban a költség akár a 15 ezer forintot is meghaladhatja. Ráadásul ezek az összegek még nem tartalmazzák a saját bank által felszámított díjakat és az esetleges átváltási költségeket.

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2026 második negyedévében körülbelül 6,21 millió alkalommal tettek látogatást külföldre a magyarok, ami 3,6%-kal több, mint egy évvel korábban. Ahogy egyre többen utaznak, a külföldi kiadások és készpénzfelvételek kisebb költségei is növekednek. A Wise legújabb elemzése szerint az ATM-es készpénzfelvétel díja még a magyarok körében népszerű, közeli úti célokon is jelentősen eltérhet. A világ egyes országaiban pedig az átlagos díj a felvett összeg 15 százalékát is meghaladhatja.

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A KSH 2026 második negyedévre vonatkozó adatai alapján ismét Ausztria volt a magyar utazók legnépszerűbb külföldi úti célja, amelyet Szlovákia követett. A hét leglátogatottabb ország közé Románia, Szerbia, Olaszország, Horvátország és Németország fért még be.

Bár a legtöbben közeli, európai úti célokat választottak, a készpénzfelvétel még egy rövidebb külföldi utazás során is sokba kerülhet. A cég legfrissebb adatai szerint a hét legnépszerűbbnek számító úti cél közül Szerbiában volt a legmagasabb az átlagos ATM-es készpénzfelvételi díj (1,60%), amelyet Ausztria (1,44%) és Horvátország (1,38%) követett.

100.000 forintnak megfelelő készpénzfelvétel esetén a készpénzfelvétel költsége önmagában Szerbiában körülbelül 1.600 forint, Ausztriában 1.440 forint, Horvátországban pedig 1.380 forint lenne. Ezek az összegek nem tartalmazzák az utazó saját bankja vagy kártyakibocsátója által felszámított díjakat, sem az árfolyamba beépített költségeket.

„Utazás tervezésekor a legtöbben a repülőjegyre, a szállásra és az étkezésre gondolnak. A készpénzfelvételnek azonban további költségei is lehetnek: az ATM külön díjat számíthat fel, és felajánlhatja, hogy a felvett összeget a saját árfolyamán forintra váltja. Mielőtt elfogadná ezt, ellenőrizze a képernyőn feltüntetett díjat, és ha lehet, válassza a helyi pénznemet” - mondta Horányi Gergő, a Wise termékfejlesztési vezetője.

Vietnámtól Argentínáig: a legmagasabb ATM-díjak

A cég elemzése szerint a legmagasabb globális átlagos ATM-készpénzfelvételi díj Vietnámban volt, 15,47%-kal. Egy 100.000 forintnak megfelelő készpénzfelvétel esetén ez azt jelentené, hogy csak az ATM-üzemeltetői díjak körülbelül 15.470 forintot tennének ki, még mielőtt bármilyen egyéb költséget hozzáadnának.

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A második legmagasabb átlagos díjak Kolumbiában találták, 13,61%-kal. Európában a vizsgált országok közül Törökországban volt a legmagasabb az átlagos készpénzfelvételi djj, 6,21%-kal. Ez 100.000 forintnak megfelelő készpénzfelvétel esetén körülbelül 6.210 forintot jelentene tranzakciónként.

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Külföldi utazás előtt érdemes ellenőrizni, hogy a bank milyen díjakat számol fel a készpénzfelvételért és a valutaváltásért, illetve van-e díjmentes készpénzfelvételi limit. A készpénzfelvételeket célszerű előre megtervezni, mivel több kisebb tranzakció többe kerülhet, ha az ATM minden alkalommal külön díjat számít fel.

Az ATM-ek költségei között jelentős eltérések lehetnek, ezért érdemes összehasonlítani a lehetőségeket, és a tranzakció jóváhagyása előtt ellenőrizni a feltüntetett díjakat. Külföldön általában a helyi pénznemet érdemes választani a forint helyett, így elkerülhető az ATM üzemeltetője által alkalmazott, gyakran kedvezőtlenebb átváltási árfolyam. Az „ingyenes készpénzfelvétel” feliratokkal is érdemes óvatosnak lenni, mivel a költségek az árfolyamban vagy más díjakban is megjelenhetnek.
Címlapkép: Getty Images
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