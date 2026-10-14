A 2022-ben újjáépült erdei szálláshely egész évben nyitva tart, és akár 40 vendéget is fogadhat.
Itt a friss előrejelzést: kellemes időnk lesz ma, de estére keményen ráfázhat, aki nem figyel
Kellemes, kora őszi időjárás vár ránk ezen a szerdai napon, a csúcshőmérséklet akár a 19 Celsius-fokot is elérheti. Az ország nagy részén többórás napsütésre számíthatunk, gyenge eső csak néhol fordulhat elő, késő estére azonban érezhetően lehűl a levegő.
A HungaroMet előrejelzése szerint a többnyire szakadozott felhőzet folyamatosan délkelet felé vonul, így az ország nagy részén legalább néhány órára, a délkeleti tájakon pedig kifejezetten hosszú időre kisüt a nap. Csapadékra alapvetően csak az északi és nyugati régiókban kell számítani, de ott is legfeljebb helyenként alakulhat ki gyenge eső vagy zápor.
Napközben a légmozgás nyugatias irányba fordul, amelyet néhol élénk széllökések is kísérhetnek. A délutáni órákban a hőmérséklet az október közepi időszakhoz képest nagyon kedvezően alakul, általában 13 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk, ami a naposabb területeken kifejezetten enyhe, kellemes időérzetet biztosít.
A késő esti órákra azonban gyorsan és érezhetően lehűl a levegő. A hőmérők ekkor már csak 4 és 13 fok közötti értékeket mutatnak majd, így a nap végén vagy éjszaka útnak indulóknak mindenképpen érdemes melegebb, vastagabb öltözettel készülniük.
A Pénzcentrum 2026. október 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A célzott pályakarbantartásoknak, az adatalapú menetrendnek és a hatékonyabb üzemirányításnak köszönhetően csökkentek a késések, az utasforgalom pedig nőtt a balatoni vasútvonalakon.
A kormány döntése értelmében átfogó korszerűsítésen esik át a Budapest–Fót–Veresegyház–Őrbottyán–Vác (71-es) elővárosi vasútvonal.
A Condor német légitársaság 2026/2027-es téli menetrendjében a Karib-térség, az Indiai-óceán, Afrika és Észak-Amerika több célállomása is szerepel.
Akár 10 euróval, vagyis hozzávetőleg 3700 forinttal is kevesebbe kerülhet egy átlagos dízeltankolás Franciaországban novembertől.
A Pénzcentrum 2026. október 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Igazi őszi idővel folytatódik a hét: kedden a reggeli köd feloszlása után többfelé kisüt a nap, a hőmérséklet pedig 13 és 18 fok között alakul.
A legfontosabb küldőpiac továbbra is Németország, ahonnan az érkezők 6,3 millió vendégéjszakája a teljes külföldi forgalom több mint negyedét tette ki.
Szinte teljesen megbénult a légi forgalom ebben az országban, sorra törlik a járatokat a nagy légitársaságok
A fennakadás hétfőre is áthúzódott, a légi közlekedés ugyanis még mindig nem állt helyre, és a járatok mintegy háromnegyede jelenleg sem közlekedik.
Óriási elismerést zsebelt be a Városliget: a világ összes parkját maga mögé utasította ezen a versenyen
A 2026-os World Urban Parks Awards programjára az öt "globális régióból" ötvenöt jelölés érkezett.
Óriási bejelentést tett Karácsony Gergely: fontos hidat újítanak fel a fővárosban - erre már régóta vártak a Budapestiek
A most induló első ütem egészen 2027 júniusáig tart, ezalatt a kocsipályát és a déli járdát újítják fel a szakemberek.
A Pénzcentrum 2026. október 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Húzós napok várnak a balatoni vonatozókra: óriási forgalomváltozás élesedett mától – itt vannak a részletek
A budapesti csatlakozások eléréséhez fél órával korábbi indulással kell számolni.
Itt a friss előrejelzés: rég nem láttunk már ilyen időjárást október közepén – erre készülhetnek a közlekedők
A következő két napban sehol sem kell csapadékra számítani.
A jövő héten visszatér a többnyire napos, száraz idő, kisebb eső csak elvétve alakulhat ki.
A Balatonnál több helyen is mintegy 43 milliméter, míg Budapesten 29 milliméter eső esett az elmúlt 24 órában - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a...
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
A járvány óta Budapest turizmusa nehezen talál vissza korábbi lendületéhez, miközben a régiós versenytársak, például Bécs vagy Prága, sok tekintetben már erősebb pozícióban vannak.
Szigorítja utazási feltételeit a Ryanair, így a jövő hónaptól az utasoknak a járat indulása előtt legalább egy órával be kell fejezniük az utasfelvételt és a...
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.