Itt a friss előrejelzést: kellemes időnk lesz ma, de estére keményen ráfázhat, aki nem figyel

Kellemes, kora őszi időjárás vár ránk ezen a szerdai napon, a csúcshőmérséklet akár a 19 Celsius-fokot is elérheti. Az ország nagy részén többórás napsütésre számíthatunk, gyenge eső csak néhol fordulhat elő, késő estére azonban érezhetően lehűl a levegő.

A HungaroMet előrejelzése szerint a többnyire szakadozott felhőzet folyamatosan délkelet felé vonul, így az ország nagy részén legalább néhány órára, a délkeleti tájakon pedig kifejezetten hosszú időre kisüt a nap. Csapadékra alapvetően csak az északi és nyugati régiókban kell számítani, de ott is legfeljebb helyenként alakulhat ki gyenge eső vagy zápor.

Napközben a légmozgás nyugatias irányba fordul, amelyet néhol élénk széllökések is kísérhetnek. A délutáni órákban a hőmérséklet az október közepi időszakhoz képest nagyon kedvezően alakul, általában 13 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk, ami a naposabb területeken kifejezetten enyhe, kellemes időérzetet biztosít.

A késő esti órákra azonban gyorsan és érezhetően lehűl a levegő. A hőmérők ekkor már csak 4 és 13 fok közötti értékeket mutatnak majd, így a nap végén vagy éjszaka útnak indulóknak mindenképpen érdemes melegebb, vastagabb öltözettel készülniük.