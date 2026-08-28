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Utazás

Két órával az érkezésük után csapott le a pokol: magyarokért is küzdenek a mentőcsapatok a pusztító áradás után

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 07:31

Négyszázhatvankilenc halálos áldozatot követelt eddig a nepáli–kínai határon két nappal ezelőtt, augusztus 26-án pusztító villámárvíz. A több mint ezernégyszáz eltűnt között három magyar állampolgárt – köztük egy anyát és lányát –, valamint egy tizenhét fős nemzetközi zarándokcsoportot is nagy erőkkel keresnek a hatóságok.

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A természeti katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta, amely eltorlaszolt egy folyót, a felgyülemlett víz pedig hatalmas árhullámként tarolta le a vidéket. A nepáli rendőrség péntek reggeli tájékoztatása szerint a mentőalakulatoknak eddig 1545 embert sikerült kimenekíteniük a sújtott térségekből. A megrongálódott infrastruktúra miatt szinte lehetetlen kapcsolatot létesíteni a külvilágtól elzárt területekkel, ahol jelenleg is több mint 1400 embert, köztük legalább 540 külföldit keresnek.

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A magyar külügyminisztérium megerősítette, hogy az eltűntek között három magyar állampolgár van. Közülük ketten egy anya és a lánya, akik mindössze két órával a villámárvíz lezúdulása előtt érkeztek meg Nepálba egy zarándokcsoport tagjaiként - számolt be az RTL Híradó.

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Legalább 177 ember életét követelte az a villámáradás, amely a nepáli–tibeti határ térségében pusztított, és amelyet az előzetes vizsgálatok szerint egy gleccser összeomlása okozott.

A határ menti térségben a katasztrófa idején a szokásosnál is több turista és vallási utazó tartózkodott, mivel a napokban ünneplik az év egyik legfontosabb hindu eseményét, a teliholdra eső Janai Purnimát. Zarándokok ezrei keresik fel ilyenkor a 4380 méter magasan fekvő szent Gosainkunda-tavat, hogy rituális fürdőt vegyenek.

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének tájékoztatása szerint az eltűntek között van egy tizenhét fős, brit, dél-afrikai és ír állampolgárokból álló nemzetközi Krisna-hívő csoport is. Bár a zarándokok egyelőre nem adtak életjelet magukról, a közösség bízik abban, hogy a kutató- és mentőcsapatok hamarosan rátalálnak a bajbajutottakra.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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