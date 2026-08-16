Óriási a káosz Budapest utcáin: rengeteg gyanútlan utazó fizethet tízezres büntetést a népszerű szolgáltatás miatt

A felhasználók sokszor tévedésből hagyják rossz helyen a bicikliket, tízezer forintos pótdíjat kockáztatva, a káosz azonban hamarosan enyhülhet, hiszen idén ősszel mintegy ezer új Mobi-pontot integrálnak a rendszerbe, amivel a szolgáltatás a külső kerületek felé is jelentősen terjeszkedik - számolt be a Telex.

Egyre nagyobb fejtörést okoznak a szabálytalanul leállított Mol Bubi kerékpárok Budapesten, miután több korábbi, forgalmas gyűjtőállomás engedélyezési viták miatt jelenleg nem üzemel. A korábbi évek rollerkáoszát idéző helyzet részben abból fakad, hogy az I. és az V. kerületben több népszerű állomás megszűnt vagy szünetel.

A Déli pályaudvarnál és a Clark Ádám tér környékén például a szolgáltatási szünet alatt más mikromobilitási cégek foglalták el a korábbi helyszíneket. A BKK legkorábban október elején kaphatja vissza a pályaudvari területet, míg az V. kerületben tizenegy állomás kialakítása csúszik az önkormányzattal folytatott arculati viták miatt. Ezek átadása legkorábban szeptemberre várható, addig viszont a Széll Kálmán tér és az Erzsébet híd között lényegében nincsenek hivatalos lerakópontok, ezért a felhasználók sokszor egyszerűen szétszórják a bicikliket az utcákon.

A szabálytalan parkolásokhoz a megtévesztő környezet is hozzájárul. Sokan abban a hiszemben hagyják hátra a járműveket, hogy a többi szolgáltató – például az előző generációs Bubikat használó Manfréd – gyűjtőpontjai, vagy a jelenleg még főleg rollereknek fenntartott Mobi-pontok is érvényes leadási helyszínek.

Bár a rendszer a korábbi 222 állomás 92 százalékával, azaz 205 helyszínnel jelenleg is működik, a BKK elismeri, hogy a felhasználóknak időbe telik megszokni az új hálózati struktúrát. Azt ugyanakkor nem árulta el a közlekedési vállalat, hogy mekkora összeget szedtek be eddig pótdíjként a rossz helyen parkoló kerékpárok után.

A probléma idén ősztől oldódhat meg igazán, amikor a Mobi-pontok teljes integrációjával nagyjából ezer új, a többi rolleres és kerékpáros szolgáltatóval közös felvételi és leadási pont nyílik meg. A hálózat ráadásul hamarosan minden legalább harmincezres napi forgalmú közlekedési csomópontot és metróállomást lefed majd. Ennek köszönhetően az új Mol Bubi olyan távolabbi városrészekben is elérhetővé válik, mint a József Attila-lakótelep, Angyalföld, Őrmező, Kőbánya-Kispest, Zugló vagy Újpest-városkapu.

címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA