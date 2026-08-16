2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. augusztus 3.A Mol Bubi új generációjának bemutatója Budapesten 2026. augusztus 3-án. Elindult a megújult Mol Bubi közbringarendszer, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak.M
Utazás

Óriási a káosz Budapest utcáin: rengeteg gyanútlan utazó fizethet tízezres büntetést a népszerű szolgáltatás miatt

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 17:04

A felhasználók sokszor tévedésből hagyják rossz helyen a bicikliket, tízezer forintos pótdíjat kockáztatva, a káosz azonban hamarosan enyhülhet, hiszen idén ősszel mintegy ezer új Mobi-pontot integrálnak a rendszerbe, amivel a szolgáltatás a külső kerületek felé is jelentősen terjeszkedik - számolt be a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egyre nagyobb fejtörést okoznak a szabálytalanul leállított Mol Bubi kerékpárok Budapesten, miután több korábbi, forgalmas gyűjtőállomás engedélyezési viták miatt jelenleg nem üzemel. A korábbi évek rollerkáoszát idéző helyzet részben abból fakad, hogy az I. és az V. kerületben több népszerű állomás megszűnt vagy szünetel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Déli pályaudvarnál és a Clark Ádám tér környékén például a szolgáltatási szünet alatt más mikromobilitási cégek foglalták el a korábbi helyszíneket. A BKK legkorábban október elején kaphatja vissza a pályaudvari területet, míg az V. kerületben tizenegy állomás kialakítása csúszik az önkormányzattal folytatott arculati viták miatt. Ezek átadása legkorábban szeptemberre várható, addig viszont a Széll Kálmán tér és az Erzsébet híd között lényegében nincsenek hivatalos lerakópontok, ezért a felhasználók sokszor egyszerűen szétszórják a bicikliket az utcákon.

Kapcsolódó cikkeink:

A szabálytalan parkolásokhoz a megtévesztő környezet is hozzájárul. Sokan abban a hiszemben hagyják hátra a járműveket, hogy a többi szolgáltató – például az előző generációs Bubikat használó Manfréd – gyűjtőpontjai, vagy a jelenleg még főleg rollereknek fenntartott Mobi-pontok is érvényes leadási helyszínek.

Bár a rendszer a korábbi 222 állomás 92 százalékával, azaz 205 helyszínnel jelenleg is működik, a BKK elismeri, hogy a felhasználóknak időbe telik megszokni az új hálózati struktúrát. Azt ugyanakkor nem árulta el a közlekedési vállalat, hogy mekkora összeget szedtek be eddig pótdíjként a rossz helyen parkoló kerékpárok után.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A probléma idén ősztől oldódhat meg igazán, amikor a Mobi-pontok teljes integrációjával nagyjából ezer új, a többi rolleres és kerékpáros szolgáltatóval közös felvételi és leadási pont nyílik meg. A hálózat ráadásul hamarosan minden legalább harmincezres napi forgalmú közlekedési csomópontot és metróállomást lefed majd. Ennek köszönhetően az új Mol Bubi olyan távolabbi városrészekben is elérhetővé válik, mint a József Attila-lakótelep, Angyalföld, Őrmező, Kőbánya-Kispest, Zugló vagy Újpest-városkapu.

címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #bkk #Budapest #kerékpár #bírság #bicikli #közösségi közlekedés #szabályok #roller #budapesti tömegközlekedés
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
A budapesti közlekedés már általában egy totális káosz mert az elavult, rég kinőtt infrastruktúrára engednek rá egyre több autót + biciklit, rollert.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:45
19:30
19:02
18:52
18:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 16.
Milliók is üthetik a markát annak, aki itt telepszik le vidéken: csak néhány feltételnek kell megfelelni és már fizet is az önkormányzat
2026. augusztus 15.
Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2026. augusztus 16.
Pizza-mennyországra bukkantunk az Őrségben: kánikulában is sorban állnak a lecsós, kovászolt nápolyi pizzáért
2026. augusztus 16.
Elárulta Gerendai Károly, mi lesz a Sziget jövője: tematikus napok menthetik meg a fesztivált? Exkluzív interjú!
2026. augusztus 15.
Rengeteg külföldre utazó magyar keresi ezt a dolgot: a többség nincs tisztában azzal, hogy nem is létezik
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 16. vasárnap
Ábrahám
33. hét
Augusztus 16.
A hontalan, kóbor állatok napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kész, ennyi volt: végleg lehúzhatják a rolót ezek a balatoni helyek, nincs többé menekülőút
2
2 hete
Tömegével kerülik el Magyarországot a külföldi turisták: kiderült, hová mennek sokkal szívesebben
3
2 hete
Fontos bejelentést tettek a vízügyesek: nagy változás jön a Dunán, erre kell készülni a hétvégén
4
2 hete
Emelkedni kezdett a Duna vízállása Paks magasságában: itt a legfrissebb vízszintjelentés
5
2 hete
Jönnek a 42 fokos napok: eddig tart a brutális hőség Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 16. 19:30
Nagyon fontos változás élesedik a bérletvásárlásnál: erről nagyon sokan nem is tudnak, pedig közeleg a határidő
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 16. 19:02
Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2026 őszén: rengetegen vágnak bele
Agrárszektor  |  2026. augusztus 16. 19:31
Ígéretet kaptak a gazdák ebben a térségben: jön az új támogatás?