2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
|
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország – 2017. július 13.: Közelkép a dokkolóállomáson sorakozó zöld MOL Bubi városi kerékpárokról.
Utazás

Megújult a Mol Bubi: már csak napok kérdése és élesedik az új app és az elektromos bringák

Pénzcentrum
2026. július 30. 19:44

Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult Mol Bubi közbringarendszer - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön. Közleményükben azt írták, hogy a közbringarendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját: a teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,48 volt az ötből, míg az új alkalmazás 4,25-ös értékelést kapott. A tesztelők 86 százaléka jelezte, hogy biztosan vagy valószínűleg használni fogja a Mol Bubit az éles indulást követően is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legnagyobb sikert az elektromos kerékpárok aratták. A visszajelzések szerint az elektromos rásegítés, a könnyen állítható nyereg, valamint a gyors és egyszerű használat jelentik a rendszer legfontosabb előnyeit. Pozitív visszajelzések érkeztek az új alkalmazásról is - olvasható.

A felhasználók kedvelték az egyszerű, átlátható felületet, a kerékpárfoglalási lehetőséget, valamint azt, hogy az alkalmazás gyorsan és kényelmesen támogatja a kerékpárok felvételét és leadását. A válaszadók szerint az új app jelentősen megkönnyíti a rendszer használatát.

Több olyan visszajelzés is érkezett, amelyek nyomán már konkrét fejlesztések valósultak meg. Ezek között említették a közleményben az alkalmazás sebességével, a bérlési előzmények megjelenítésével, valamint egyes térképes funkciókkal kapcsolatos fejlesztéseket.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A felhasználók egy része a hagyományos kerékpárok hajtásával kapcsolatban jelezte, hogy nehezebb nagyobb sebességet elérni, ezért a kerékpárok hajtását a korábbi rendszerhez képest kevésbé érzik dinamikusnak - írta a társaság, rámutatva: az új Mol Bubi tervezésekor fontos szempont volt, hogy a kevésbé gyakorlott kerékpárosok is kényelmesen és biztonságosan, különösebb fizikai megterhelés nélkül közlekedhessenek a városban, ezért a kerékpárok kialakítása elsősorban a mindennapi, rövid városi utak igényeihez igazodik. Ugyanakkor a beérkezett visszajelzések alapján vizsgálják a hajtásrendszer és az áttételezés finomhangolásának lehetőségeit - közölte a BKK.

Kotrógépekkel esnek neki a Dunának: így próbálják újraindítani a kompot a Dunakanyarban + Videó
EZ IS ÉRDEKELHET
Kotrógépekkel esnek neki a Dunának: így próbálják újraindítani a kompot a Dunakanyarban + Videó
Napok óta nem jár a komp Nagymaros és Visegrád között a rendkívül alacsony vízállás miatt. Most munkagépekkel mélyítik a medret a kompkikötőnél, hogy ismét biztonságosan közlekedhessen az átkelő.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bkk #Budapest #kerékpár #bicikli #bubi #mol #közösségi közlekedés #app #teszt #alkalmazás #elektromos #bubi bicikli #mol bubi állomások #bubi bérlés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:14
19:59
19:44
19:28
19:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 30.
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. július 29.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
2026. július 30.
Kiderült a legnépszerűbb bolti sörök titka: szinte az összes kedvencünket érinti, ezt jobb tudni
2026. július 30.
Súlyos krízis fenyegeti a magyar háztartásokat: egyetlen váratlan kiadás elég, és beüt a katasztrófa
2026. július 30.
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
NAPTÁR
Tovább
2026. július 30. csütörtök
Judit, Xénia
31. hét
Július 30.
Barátság világnap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
2
12 órája
Újabb helyen rendeltek el fürdési tilalmat: bezárják a népszerű strandot a Balatonnál
3
5 napja
Kiadták a riasztást, itt csaphatnak le a zivatarok vasárnap: egy hidegfront érkezik a brutál kánikula előtt
4
6 napja
Újabb csapás a közlekedőknek: egy tollvonással törölték a gyorsforgalmi utat
5
2 napja
Visszatér a perzselő hőség: eddig tart az elviselhetetlen meleg Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Személyi kölcsön
Személyi kölcsön szabadon felhasználható és gyorsan hozzáférhető hitel fajta. A költségei magasnak mondhatók, hiszen semmilyen fedezetet nem kell adnia az adósnak. A futamidő általában 1 és 7 év között változik, a hitelösszeg pedig 200 ezertől 3-6 millió forintig terjedhet pénzintézettől függően. Jellemzően lakásfelújításra, használt autó vásárlására, családi eseményekre, továbbképzésre, egészségügyi kiadásokra és meglévő drágább tartozás rendezésére célszerű felhasználni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 19:02
Ha teheted, messzire kerüld az ilyen kávézókat: a fertőzések melegágya, ha így szolgálnak ki
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 18:15
Óriási a zúgolódás: tényleg szervezetten költöztetnek szlovák romákat Magyarországra?
Agrárszektor  |  2026. július 30. 19:32
Már az öntözés sem menti meg a magyar földeket: napok alatt oda lehet minden