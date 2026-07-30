Megújult a Mol Bubi: már csak napok kérdése és élesedik az új app és az elektromos bringák

Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult Mol Bubi közbringarendszer - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön. Közleményükben azt írták, hogy a közbringarendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait.

A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját: a teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,48 volt az ötből, míg az új alkalmazás 4,25-ös értékelést kapott. A tesztelők 86 százaléka jelezte, hogy biztosan vagy valószínűleg használni fogja a Mol Bubit az éles indulást követően is.

A legnagyobb sikert az elektromos kerékpárok aratták. A visszajelzések szerint az elektromos rásegítés, a könnyen állítható nyereg, valamint a gyors és egyszerű használat jelentik a rendszer legfontosabb előnyeit. Pozitív visszajelzések érkeztek az új alkalmazásról is - olvasható.

A felhasználók kedvelték az egyszerű, átlátható felületet, a kerékpárfoglalási lehetőséget, valamint azt, hogy az alkalmazás gyorsan és kényelmesen támogatja a kerékpárok felvételét és leadását. A válaszadók szerint az új app jelentősen megkönnyíti a rendszer használatát.

Több olyan visszajelzés is érkezett, amelyek nyomán már konkrét fejlesztések valósultak meg. Ezek között említették a közleményben az alkalmazás sebességével, a bérlési előzmények megjelenítésével, valamint egyes térképes funkciókkal kapcsolatos fejlesztéseket.

A felhasználók egy része a hagyományos kerékpárok hajtásával kapcsolatban jelezte, hogy nehezebb nagyobb sebességet elérni, ezért a kerékpárok hajtását a korábbi rendszerhez képest kevésbé érzik dinamikusnak - írta a társaság, rámutatva: az új Mol Bubi tervezésekor fontos szempont volt, hogy a kevésbé gyakorlott kerékpárosok is kényelmesen és biztonságosan, különösebb fizikai megterhelés nélkül közlekedhessenek a városban, ezért a kerékpárok kialakítása elsősorban a mindennapi, rövid városi utak igényeihez igazodik. Ugyanakkor a beérkezett visszajelzések alapján vizsgálják a hajtásrendszer és az áttételezés finomhangolásának lehetőségeit - közölte a BKK.