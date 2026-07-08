Szép lassan elindul az új MOL Bubi: újra kibővítik a tesztelők körét, így lehet jelentkezni

A Budapesti Közlekedési Központ kiterjeszti a megújult, immár elektromos kerékpárokat is kínáló MOL Bubi ingyenes tesztelőinek körét. A szolgáltatást mostantól az érvényes BudapestGO-bérlettel, valamint a korábbi féléves vagy éves Bubi-bérlettel rendelkező utazók is kipróbálhatják.

Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint a múlt héten már több ezren használták a fokozatosan bevezetett új rendszert. A visszajelzések alapján kifejezetten magas a felhasználói elégedettség, a tesztelők ugyanis különösen a kényelmes és könnyen kezelhető, elektromos rásegítésű kerékpárokat kedvelték meg.

A városvezető ugyanakkor nem tett említést arról, hogy a rendszer új díjszabása már elégedetlenséget is kiváltott egyesekből.

A jelenlegi tesztidőszakban a hagyományos modellek és az elektromos kerékpárok egyaránt díjmentesen használhatók. A BKK célja, hogy a begyűjtött lakossági tapasztalatokra építve egy korszerűbb és megbízhatóbb közösségi kerékpár-hálózatot hozzon létre. A tesztprogramra a közlekedési társaság hivatalos honlapján keresztül lehet regisztrálni.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA