Indul az új Mol Bubi Budapesten: ennyibe fog kerülni, így kell használni

Július második felében indul el a megújult Mol Bubi közbringarendszer Budapesten, amelynek flottájában a hagyományos kerékpárok mellett már elektromos rásegítésű járművek is helyet kapnak. A felhasználókat új okosfunkciókkal bővülő alkalmazás, megváltozott bérletkonstrukciók, ősztől pedig a Mobi-pontok bevonásával kibővített parkolási lehetőségek várják - írja a Telex.

Az új, robusztusabb felépítésű, féklámpával és 3G-s okoslakattal felszerelt kerékpárokat jelenleg a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai tesztelik, de júliusban már a BudapestGO alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkező utasok is kipróbálhatják azokat a hivatalos, július második felére tervezett indulás előtt.

Kezdetben a 222 meglévő állomáson összesen 3300 jármű – 2500 hagyományos és 800 elektromos rásegítésű bicikli – áll majd a közlekedők rendelkezésére. Szeptembertől a hálózat jelentősen bővül, ekkortól ugyanis a fővárosi utakon található mintegy 500 Mobi-ponton is le lehet majd tenni a járműveket. A parkolás a dokkolók helyett GPS-alapú zónákban történik, amely egy 10–20 méteres sávot még tolerál, ezen kívül azonban az applikáció figyelmeztet, és nem engedi lezárni a bérlést. A BKK a tesztidőszak alatt is gyűjti az anonimizált adatokat, hogy később a valós igényekhez tudja igazítani a kerékpárok eloszlását az egyes állomásokon.

A szolgáltatás igénybevételéhez a meglévő felhasználóknak frissíteniük kell a mobilalkalmazást, az androidos készülékeken pedig újra le is kell tölteniük azt. A szoftver egyik leghasznosabb újítása a foglalási funkció, amelynek segítségével a kiválasztott kerékpárt tíz percre előre le lehet foglalni az applikációban. Ha a tervek időközben megváltoznak, a foglalás díjmentesen lemondható. Az esetlegesen felmerülő műszaki vagy használati problémákat egy beépített chatfelületen lehet jelezni, ahol egy chatbot, vagy szükség esetén az ügyfélszolgálat munkatársa nyújt segítséget. Az utazás végén az applikáció részletes összefoglalót küld, amely nemcsak a megtett távolságot és az utazási időt, hanem a becsült elégetett kalóriákat és a megspórolt szén-dioxid mennyiségét is megmutatja.

A percdíj mindkét kerékpártípus esetében egységesen 60 forint lesz, az elektromos bicikliknél azonban minden induláskor felmerül egy 250 forintos feloldási díj is, amelyet a megvásárolt bérletek nem fedeznek. A havi bérlet a hagyományos bringákhoz 2500, míg az e-Bubikhoz 3500 forintba kerül, utóbbival természetesen a mechanikus járművek is felár nélkül használhatók. A BudapestGO-ban érvényes BKK-bérlettel rendelkezők 20 százalék kedvezményt kapnak ezekből az árakból, így számukra 2000, illetve 2800 forint lesz a havi díj. Az éves bérlet a hagyományos biciklikre 21 250, az elektromos változatra pedig 29 750 forintba kerül. Megmarad az a népszerű lehetőség is, hogy egyetlen fiókkal egyszerre akár két kerékpárt is fel lehessen oldani, az eddigiekhez hasonlóan félórás díjmentes időlimittel.

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A 32 kilogrammos e-Bubik a beépített motornak köszönhetően az emelkedőkkel is könnyedén megbirkóznak. A rásegítés 25 kilométer per órás sebességig működik, az ennél gyorsabb haladáshoz már saját izomerőre van szükség. A korábbi tesztek tapasztalatai alapján a BKK finomított a hajtáslánc beállításain, így a nagyobb sebesség elérése és fenntartása is kényelmesebbé vált.

A harmadik generációs hálózatra való átállás a Fővárosi Közgyűlés korábbi döntése nyomán valósul meg. A szolgáltatóváltás egy közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt vett igénybe hosszabb időt. A korábbi szerződés tavaly év végén lejárt, és bár idén márciusig egy kedvezményes tesztbérlettel még használható volt a régi rendszer, mostanra teljesen megújult a technológia és a járműpark.