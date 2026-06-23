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Utazás

Rendkívüli bejelentést tettek a hazai közlekedésről: sorsfordító változás előtt állnak a magyar ingázók

MTI
2026. június 23. 19:28

Társadalmi egyeztetés keretében több jelentős közlekedési fejlesztés, valamint egy stratégiai program előkészítésében is részt vehetnek a fővárosiak a következő hetekben - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-hez eljuttatott közleményben.

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A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos- és akadálymentességi stratégia kapcsán várja a budapestiek véleményét. A kérdőívek, a lakossági séták és az egyéb részvételi lehetőségek részletei a BKK honlapján érhetők el.

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A beérkező véleményeket a projektek előkészítése és tervezése során értékelik, és figyelembe veszik a fejlesztési javaslatok kialakításakor. A cél, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a budapestiek igényeihez igazodnak, és hosszú távon is hozzájárulnak egy élhetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb város kialakításához - írták.

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A BKK közölte: a közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, többek között az úgynevezett állatkerti delta és a kapcsolódó trolibuszhálózat-fejlesztés előkészítéséről, valamint más közösségi közlekedési hálózatfejlesztési és útvonalfejlesztési témákban.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
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