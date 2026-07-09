Hatos karambol történt szerdán délután a XI. kerületben, a Rákóczi híd budai hídfőjénél.
Sokan meglepődhetnek majd: ennyibe kerülhet az új e-Bubi – még a rollernél is drágább lehet
A Magyar Kerékpárosklub szerint az új MOL Bubi rendszer fejlesztései üdvözlendők, a tervezett díjszabás azonban nem ösztönzi eléggé a kerékpáros közlekedést. A szervezet kifogásolja a hagyományos és az elektromos kerékpárok bérleti díját is. A BKK közölte, hogy egyeztet a Kerékpárosklubbal, és az észrevételek megvitatása után reagál a felvetésekre, írja a Telex.
A Magyar Kerékpárosklub szerint jelentős előrelépést jelent a következő generációs MOL Bubi rendszer, amely nagyobb flottával, korszerűbb működéssel és elektromos kerékpárokkal bővül. Ugyanakkor a szervezet úgy véli, hogy a tervezett árak nem támogatják kellőképpen azt a célt, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez.
A klub szerint a hagyományos kerékpárok évi 21 250 forintos bérleti díja a hazai viszonyok között túl magas egy részben közpénzből finanszírozott közszolgáltatás esetében. Az elektromos Bubi éves bérlete 29 750 forintba kerülne, azonban ezért cserébe a felhasználók csak a 250 forintos feloldási díjat spórolhatják meg. Az utak első percétől 60 forintos percdíjat kell fizetniük, vagyis nem jár a hagyományos kerékpároknál megszokott díjmentes időszak.
A Kerékpárosklub emiatt a BKK-hoz fordult, és azt szeretné elérni, hogy csökkenjenek a tervezett díjak. Javaslatuk szerint a hagyományos kerékpárok éves bérletének ára 20 ezer forint alá kerülhetne.
A Telex összehasonlítása szerint az e-Bubi több használati szokás mellett drágább lehet, mint a Lime roller vagy a Manfréd elektromos kerékpár. A számítás különböző felhasználói profilok alapján vizsgálta a havi költségeket, figyelembe véve a bérleteket, a feloldási díjakat, a percdíjakat és az ingyenes használati időt is.
Az összevetés alapján a Lime és a Manfréd havi bérlettel az első 20 percet díjmentesen biztosítja, ezért a rövidebb utaknál és a gyakori használat során kedvezőbb költségeket kínálhatnak. Az e-Bubi esetében ugyanakkor minden út első percétől percdíjat kell fizetni, így a havi utazások számának növekedésével a költségek gyorsabban emelkednek. Az autómegosztó GreenGo továbbra is a legdrágább megoldás marad, de gyakori használat mellett az e-Bubi kiadásai már megközelíthetik azt.
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A BKK közölte, hogy a héten egyeztet a Magyar Kerékpárosklubbal, ahol ismerteti a díjszabás kialakításának szempontjait, és meghallgatja a szervezet javaslatait. Az egyeztetés után dönthetnek arról, módosulhatnak-e a jelenleg tervezett árak.
A jelenlegi tervek szerint a hagyományos MOL Bubi havibérlete 2500, éves bérlete 21 250 forint lesz, BudapestGO-bérlettel pedig kedvezményesen 2000, illetve 17 000 forintért lesz elérhető. Ezekkel a klasszikus kerékpárok 30 percig díjmentesen használhatók. Az elektromos Bubi havibérlete 3500, éves bérlete 29 750 forint lesz, amely a feloldási díjat elengedi, de a 60 forintos percdíjat nem. A számítások szerint azoknak éri meg e-Bubi bérletet váltani, akik havonta legalább 14 alkalommal használják a szolgáltatást.
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