Egészségügy, egészségpénztár, iskolakezdés és nyugdíj: augusztus közepén ezek a témák pörögtek legjobban a Pénzcentrumon.
Nagyon fontos változás élesedik a bérletvásárlásnál: erről nagyon sokan nem is tudnak, pedig közeleg a határidő
A közlekedési szolgáltatók nem kérhetik el a diákutasok 11-jegyű oktatási azonosítóját, ezért szeptembertől a diákigazolvány vagy más érvényes személyazonosító okmány számát kell megadni. Minderre a most megváltott, de szeptemberre átnyúló bérleteknél is érdemes odafigyelni - írta meg az Eduline.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) korábbi tájékoztatása szerint a módosítás hátterében az Építési és Közlekedési Minisztérium 2025-ös állásfoglalása áll. Ebben kimondták, hogy a közlekedési szolgáltatók nem kérhetik el az utasok 11-jegyű oktatási azonosítóját. Ez a számsor ugyanis személyes adatnak minősül, és a személyszállítási jogszabályok jelenleg nem adnak felhatalmazást a kezelésére.
Az új előírások értelmében vásárláskor a diákigazolvány vagy az utazási kedvezmény igazolására szolgáló más okmány számát kell a bérlethez rendelni. Kiemelten fontos, hogy a bérleten szereplő azonosító és a felmutatott igazolvány száma pontosan megegyezzen egymással.
Jegyellenőrzéskor a kedvezményes utazási jogosultságot csak érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt ideiglenesen helyettesítő, hivatalos igazolással lehet bizonyítani.
Mivel az új tanév már a küszöbön áll, az utasoknak különösen figyelniük kell a soron következő vásárlásnál. Ha a napokban megváltott bérlet érvényessége már átnyúlik szeptemberre, a kellemetlenségek elkerülése érdekében ajánlott azt eleve az új szabályok szerint, a diákigazolvány számával megvásárolni.
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címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
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