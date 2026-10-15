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Budapest, 2026. augusztus 26. Életének 83 éves korában meghalt Nádas Péter Kossuth- és József Attila-díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporter gombosszegi otthonában 2026. augusztus 26-án. A felvétel Nádas Péterrõl egy fotókiá
HelloVidék

Egyutcás zalai faluban élt a legendás magyar író, Nádas Péter: utolsó interjújában megmutatta istállóból lett otthonát is

HelloVidék
2026. október 15. 14:29

Tegnap lett volna 84 éves Nádas Péter, a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, aki augusztus 26-án hunyt el gombosszegi otthonában. Június végén még a zalai faluban fogadta az interjú készítőit, akiknek megmutatta egykori pajtából kialakított dolgozószobáját is. Itt születtek olyan nagy művei, mint az Emlékiratok könyve vagy a Párhuzamos történetek, az író pedig arról is mesélt, mit jelentett számára a kert, a természet és az évtizedeken át Gombosszegen töltött élet.

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Nádas Péter a nyolcvanas évek közepe óta élt a Zala megyei Göcsej parányi, egyutcás településén, Gombosszegen. Itt fejezte be az Emlékiratok könyvét, és itt írta többek között a Párhuzamos történeteket és a Rémtörténeteket is. A ház végében található dolgozószoba ablakai a kertre néznek, azon túl pedig már az erdő húzódik. A helyiség azonban nem mindig volt dolgozószoba: korábban pajtaként használták. Az író a Könyves Magazinnak még felidézte, hogy eleinte a helyiségnek csak az egyik felét használta munkára, ám amikor a Párhuzamos történeteken dolgozott, egyre szűkösebbnek érezte a teret.

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„Az írói munkához nagy terem nem kell. De hát a Párhuzamos történeteket írtam, és a szöveg már a falakról csurgott le” – mesélte.

A regény befejezése után a pajta másik felét is a dolgozószobához csatolták. Az épület egykor nyitott szénapajta volt, a padlásra pedig fel lehetett hordani a szénát. Amikor Nádasék birtokba vették, régi, sósborszeszes és pálinkás üvegeket is találtak a szénában. A dolgozószoba később a szomszédos istálló egy részével is bővült. Az épület múltjának nyomai sokáig megmaradtak: az egykori lovak vizelete beszívódott az oszlopokba, így a helyiségnek még évekig jellegzetes szaga volt.

„És amikor beköltöztem, akkor lóhúgyszaga volt a dolgozószobámnak, amit tulajdonképpen nagyon élveztem” – idézte fel az író. A szag főként esős, őszi, téli vagy tavaszi napokon érződött, és csak körülbelül tizenöt év alatt múlt el.

Kéziratok, szótárak és műtárgyak között dolgozott

A dolgozószobában egy faltól falig érő íróasztal állt, amelynek két oldalát más-más feladatra használta. Az egyik részen monitor és billentyűzet kapott helyet, a másikon papírok, kéziratlapok és íróeszközök sorakoztak. A kettő között egy kerekeken guruló szekrényke állt, rajta a munka közben rendszeresen használt szótárakkal és lexikonokkal.

Nádas Péter nem mindig íróasztalnál ülve dolgozott. Kisorosziban például állva írt, egy felfordított szennyesládán gépelt, amelyet a felesége berlini kékre festett, és népi motívumokkal díszített. A könyvek mellett olyan műtárgyakkal vette körül magát, amelyekben mindig talált valami újat. Ahogy fogalmazott: „A legnemesebb műtárgyaknak mindig az a tulajdonsága, hogy végtelenségig nézhetők.”

A kertben is minden változást figyelt

Az író életének fontos része volt a kertészkedés. Saját bevallása szerint mindig jobban lenyűgözték a növények, mint az állatok, és különösen szerette azt a fajta kertet, amelyben a természet szabadon burjánozhat. „Majdnem észrevétlen kertet” szeretett volna: olyat, amelyet csak annyira szabályoz az ember, hogy az erősebb növények ne szorítsák ki teljesen a többieket. A beavatkozás azonban neki sem volt mindig könnyű. Mint mondta, az idő múlásával egyre nagyobb sajnálattal pusztított ki egy-egy növényt.

A gombosszegi kertben a látogatás idején éppen a spanyol csigák okoztak gondot, amelyek Nádas elmondása szerint szinte mindent megettek. Az író reggelente, különösen nyáron, pizsamában ment ki a veteményesbe, hogy megnézze, mi változott az előző nap óta.

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„A növekedésnek, a beérésnek és a pusztulásnak ez a gyors, nagyon gyors konyhakerti ideje, az lenyűgöző, az boldoggá tesz, az gyönyörű. Ijesztő is, nagyon ijesztő” – mondta.

A klímaváltozás ezt a folyamatot még kiszámíthatatlanabbá tette. Nádas arról is beszélt, hogy a növények egészen másképp reagálnak az esővízre, az esővizes locsolásra és a vezetékes vízre, ráadásul két egyforma év sincs. Egyik évben a hagyma terem gyengébben, máskor a kapor lesz különösen ízes. Ezekre a jelenségekre lehet racionális magyarázatot keresni, de szerinte teljes magyarázat nincs.

Négy könyve állt megjelenés előtt

A június végi látogatás idején Nádas Péternek négy kötete állt megjelenés előtt. A Most az egyszer című röpirata és a Középre zárva című kötete azóta már megjelent. Tervezték az Emlékiratok könyve negyvenedik évfordulójára készülő, a szerző által véglegesnek tekintett jubileumi kiadást, valamint a Geskó Judittal közös, Alexandre Hollanról szóló könyvet is. Ezeknek a megjelenéseit azonban Nádas Péter már nem érhette meg. Az író 2026. augusztus 26-án, gombosszegi otthonában hunyt el.

A Könyves Magazin június végi riportja így nemcsak egy különleges dolgozószobát és egy természetközeli zalai otthont mutat meg, hanem egy olyan alkotó mindennapjaiba is betekintést enged, aki évtizedeken át ebből a csendes faluból figyelte a világot.

A göcseji ház, a meseszép, természetközeli kert, gondos magaságyások és a közeli erdő. A vadkörtefa, a fenyves, a rovarok, a visszatérő madarak – mindez visszaköszön ebben a rendhagyó portréfilmjében is, amely Nádas Péter világát és a gombosszegi otthonát mutatja meg. A film itt meg is nézhető:

Címlapkép: MTI/Kovács Anikó
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