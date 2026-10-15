Rendkívüli! Óriási roham volt a magyar állampapírokért, több mint 260 milliárd sorsa dőlt el

Erős kereslet mellett csökkentek a magyar állam hitelfelvételi költségei a csütörtöki állampapír-aukción. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) mindhárom vizsgált futamidőn alacsonyabb átlaghozam mellett értékesített kötvényeket, a 10 éves papírokból pedig a meghirdetett mennyiség több mint négyszeresét adta el. A befektetők összesen több mint 260 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be a három aukción.

A hároméves államkötvényekből az ÁKK a meghirdetett mennyiséget 8,5 milliárd forinttal megemelve összesen 23,5 milliárd forint értékben értékesített. A befektetők 44,7 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be, vagyis a kereslet jelentősen meghaladta az eladott mennyiséget. Az átlaghozam 5,60 százalékra csökkent, ami 30 bázispontos mérséklődést jelent a két héttel korábbi aukcióhoz képest. Összehasonlításképpen: a hároméves másodpiaci referenciahozam szerdán 5,67 százalékon állt.

Az ötéves kötvényeknél szintén erős érdeklődés mutatkozott. Az ÁKK a meghirdetett 20 milliárd forintos mennyiséget értékesítette, miközben az elsődleges forgalmazók 35,5 milliárd forintnyi ajánlatot adtak be. Az átlaghozam ezúttal 5,49 százalék lett, ami 42 bázisponttal alacsonyabb a két héttel korábbi aukción kialakult értéknél. Az ötéves másodpiaci referenciahozam szerdán 5,66 százalék volt.

A hosszabb futamidejű állampapíroknál még látványosabb volt a befektetői érdeklődés. A 10 éves kötvényekből az ÁKK 90 milliárd forint értékben értékesített, vagyis 70 milliárd forinttal többet adott el a meghirdetett mennyiségnél. Az elsődleges forgalmazók összesen 181,7 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be. Az átlaghozam 5,36 százalékra mérséklődött, ami 33 bázispontos csökkenés az egy héttel korábbi aukcióhoz képest. A 10 éves másodpiaci referenciahozam szerdán 5,47 százalék volt, tehát az aukción ennél alacsonyabb hozam mellett keltek el a kötvények.

Mit jelent mindez az állam finanszírozása szempontjából?

Az aukció eredménye azt mutatja, hogy a befektetők jelentős keresletet támasztottak a magyar államkötvények iránt, miközben az elfogadott hozamok mindhárom futamidőn csökkentek. Ez az állam számára kedvező fejlemény, hiszen az újonnan kibocsátott kötvények után alacsonyabb hozamot kell vállalnia, mint a korábbi aukciókon.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A hozamcsökkenés azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy a teljes magyar államadósság finanszírozása is olcsóbbá válik. A meglévő adósságállomány után fizetendő kamatokat a korábban kibocsátott papírok feltételei is meghatározzák, a finanszírozási költségek alakulását pedig a későbbi aukciók és a piaci hozamok változása is befolyásolja.

A csütörtöki aukció mindenesetre azt jelzi, hogy a három-, öt- és tízéves magyar államkötvények iránt is jelentős volt a kereslet, az ÁKK pedig a meghirdetettnél nagyobb mennyiséget is értékesíteni tudott a hosszabb futamidőn.