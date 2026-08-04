Tömegével kerülik el Magyarországot a külföldi turisták: kiderült, hová mennek sokkal szívesebben

Alaposan átrendeződött a nemzetközi turizmus a járvány előtti időszakhoz képest: Szaúd-Arábiába 67 százalékkal több, Izraelbe viszont 71 százalékkal kevesebb külföldi turista érkezett 2025-ben, mint 2019-ben. Magyarország sem tudta visszaszerezni korábbi forgalmát, 15 százalékos visszaesésével az európai országok egyik leggyengébb eredményét érte el.

Jelentősen átrendeződött a nemzetközi turizmus a koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest. Miközben egyes országok 2025-re messze túlszárnyalták a 2019-es vendégforgalmukat, több korábban népszerű célpont még mindig nem tudta ledolgozni a visszaesést.

Az OECD Tourism Trends and Policies 2026 című jelentése azt vizsgálta, hogyan változott a nemzetközi turistaérkezések száma 2019 és 2025 között az OECD-tagállamokban és partnerországaikban. A különbségek szélsőségesek: a lista élén 67 százalékos növekedés, a végén 71 százalékos zuhanás áll.

Az új turistaparadicsomok

Szaúd-Arábiába 2025-ben 67 százalékkal több külföldi turista érkezett, mint 2019-ben. A jelentés szerint a növekedést az ország gazdasági nyitása, a turistavízumok egyszerűsítése, a légiközlekedési kapacitások bővítése, valamint a kulturális és szórakoztató beruházások segítették.

Észak-Afrika szintén nagyot erősödött. Marokkó 53, Egyiptom 47 százalékkal haladta meg a járvány előtti forgalmát. Dél-Amerikában Brazília 46, Kolumbia 45, Chile pedig 33 százalékos növekedést ért el.

Európa jelentős része is talpra állt

Az európai országok többsége 2025-re elérte vagy meghaladta a 2019-es szintet, de a növekedés általában visszafogottabb volt, mint a Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában.

Norvégiába 28, Szerbiába 27, Dániába 22 százalékkal több külföldi turista érkezett. Portugália 20, Spanyolország 16, Franciaország pedig 12 százalékos növekedést ért el.

Nem mindenkinek sikerült

Hiába a jól teljesítők, több ország továbbra is elmaradt a 2019-es szinttől. Írországban 32 százalékkal csökkent a nemzetközi turistaérkezések száma, ami Európában messze a legnagyobb visszaesés volt. Észtország 16, Magyarország és Litvánia egyaránt 15, Lettország pedig 14 százalékos mínuszban maradt.

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Magyarország ezzel a vizsgált országok között a hetedik legnagyobb visszaesést szenvedte el.

Ugyanakkor továbbra is mínuszban vannak olyan, hagyományosan nagy turisztikai multú országok, mint Olaszország vagy éppen Németország.

A háborúk és lezárások nem tesznek jót az utazásoknak

A jelentésben a legnagyobb visszaesést Izraelben mérték, ahol a gázai háború közepette 71 százalékkal csökkent a nemzetközi turistaérkezések száma 2019-hez képest.

Az ázsiai és csendes-óceáni térség több országa sem érte még el a járvány előtti szintet. Thaiföld 17, Új-Zéland 9, Ausztrália 6, Indonézia pedig 4 százalékos mínuszban maradt. Ebben szerepet játszott, hogy a térség egyes országai hosszabb ideig tartották fenn a határzárakat és az utazási korlátozásokat.

(via VC)