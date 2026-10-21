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Vége a nyárias időnek: kiadós esővel és viharos széllel csaphat le a lehűlés

Pénzcentrum
2026. október 21. 06:58

Október végén még nyáriasnak tűnő hőmérsékleteket is mérhetünk Magyarországon, a kellemes idő azonban nem tart sokáig. Szerdán, október 21-én a déli országrészben és a Dunántúlon délutántól egyre több felhő jelenhet meg, helyenként eső, zápor is kialakulhat. Csütörtökön már nagyobb területen kell csapadékra készülni, miközben a szél is megerősödik. Mutatjuk, milyen idő várható a következő napokban.

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A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán reggel még hűvös időre ébredhetünk. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 2 és 10 fok között alakul, a szelesebb északnyugati területeken azonban ennél enyhébb is lehet a hajnal.

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Napközben a Dunától keletre a fátyolfelhők mellett sok napsütésre van kilátás, miközben délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon elszórtan eső, zápor is kialakulhat, a vastagabb felhők pedig estére az ország keleti részeire is megérkezhetnek.

A hőmérséklet az évszakhoz képest kifejezetten magasra emelkedik. Délután 19 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk, vagyis a naposabb tájakon akár egy kellemes kora őszi délutánra is emlékeztethet az időjárás.

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A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, Sopron környékén és a délkeleti országrészben helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak. A HungaroMet szerdára nem jelez kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenséget, a csütörtökre virradó éjszaka azonban délnyugaton zivatar is kialakulhat.

Csütörtökön már az esőé lehet a főszerep

Október 22-én, csütörtökön jelentősen megváltozik az időjárás képe. Az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egy csapadékzóna hatására a Dunától keletre nagy területen eshet az eső. A csapadék súlypontja napközben kelet, északkelet felé tolódik, így ezeken a területeken jelentősebb mennyiség is lehullhat.

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A nyugati országrészben délután már elkezdhet felszakadozni a felhőzet, de a napos időért ott sem érdemes előre pezsgőt bontani. Az északnyugatira, északira forduló szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon pedig helyenként viharos széllökések is lehetnek.

A hőmérséklet is visszaesik a szerdai csúcsértékekhez képest. Reggel 7 és 14 fok, délután 13 és 20 fok közötti értékek várhatók, az északnyugati területeken lesz hűvösebb, míg keleten és délkeleten enyhébb maradhat az idő.
Címlapkép: Getty Images
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