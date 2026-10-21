Újabb vidéki hely húzza le a rolót: október 31-én végleg bezár a miskolci Vasgyári piacnál működő Maci Büfé. A lángosozó bezárását az apa-fia páros jelentette...
Vége a nyárias időnek: kiadós esővel és viharos széllel csaphat le a lehűlés
Október végén még nyáriasnak tűnő hőmérsékleteket is mérhetünk Magyarországon, a kellemes idő azonban nem tart sokáig. Szerdán, október 21-én a déli országrészben és a Dunántúlon délutántól egyre több felhő jelenhet meg, helyenként eső, zápor is kialakulhat. Csütörtökön már nagyobb területen kell csapadékra készülni, miközben a szél is megerősödik. Mutatjuk, milyen idő várható a következő napokban.
A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán reggel még hűvös időre ébredhetünk. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 2 és 10 fok között alakul, a szelesebb északnyugati területeken azonban ennél enyhébb is lehet a hajnal.
Napközben a Dunától keletre a fátyolfelhők mellett sok napsütésre van kilátás, miközben délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon elszórtan eső, zápor is kialakulhat, a vastagabb felhők pedig estére az ország keleti részeire is megérkezhetnek.
A hőmérséklet az évszakhoz képest kifejezetten magasra emelkedik. Délután 19 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk, vagyis a naposabb tájakon akár egy kellemes kora őszi délutánra is emlékeztethet az időjárás.
A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, Sopron környékén és a délkeleti országrészben helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak. A HungaroMet szerdára nem jelez kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenséget, a csütörtökre virradó éjszaka azonban délnyugaton zivatar is kialakulhat.
Csütörtökön már az esőé lehet a főszerep
Október 22-én, csütörtökön jelentősen megváltozik az időjárás képe. Az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egy csapadékzóna hatására a Dunától keletre nagy területen eshet az eső. A csapadék súlypontja napközben kelet, északkelet felé tolódik, így ezeken a területeken jelentősebb mennyiség is lehullhat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A nyugati országrészben délután már elkezdhet felszakadozni a felhőzet, de a napos időért ott sem érdemes előre pezsgőt bontani. Az északnyugatira, északira forduló szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon pedig helyenként viharos széllökések is lehetnek.
A hőmérséklet is visszaesik a szerdai csúcsértékekhez képest. Reggel 7 és 14 fok, délután 13 és 20 fok közötti értékek várhatók, az északnyugati területeken lesz hűvösebb, míg keleten és délkeleten enyhébb maradhat az idő.
A Pénzcentrum 2026. október 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rövid felmelegedést hoz egy nyugat felől érkező meleg légtömeg, így szerdán helyenként akár 25 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Portugáliában egy új törvényjavaslat értelmében a 75. életévüket betöltött járművezetőktől automatikusan bevonnák a vezetői engedélyt.
Váratlan helyen csapott le a brutális hideglégörvény: teljesen feje tetejére állt az időjárás, a legmagasabb riasztást adták ki
A magassági hideglégörvény a következő napokban fokozatosan kelet felé halad.
Ha utazásról van szó, van pénze a magyaroknak: elképesztő előnnyel verik a versenytársakat a négy- és ötcsillagos szállodák
Egyértelmű polarizáció rajzolódik ki a magyar utazási piacon.
Kevesen tudják az igazságot a horvát Adriáról: ide vándorol a nyaralók milliárdjainak több mint fele
Bár a külföldi turisták tavaly több mint 15 milliárd eurót költöttek Horvátországban, az ágazatban realizált bevételek kevesebb mint a fele marad a hazai gazdaságban.
A Pénzcentrum 2026. október 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az osztrák légitársaság közölte: az utasok biztonsága elsődleges szempont, ezért a repülőgépet a hatóságok ellenőrizték.
A jövő hét elején is még nyugodt, őszi idő várható 20 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel és sok napsütéssel.
Kutyások, figyelem! Virágzik Magyarország egyik legmérgezőbb növénye, minden állatra halálos veszélyt jelent
Országszerte virágzik hazánk egyik legmérgezőbb növénye, az őszi kikerics.
Szerda-csütörtök környékén érkezhet nagyobb területet érintő eső Magyarországra.
A Pénzcentrum 2026. október 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. október 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Végre átszállás nélkül juthatnak el a magyarok erre a közkedvelt úticélra: új charterjárat indul télen Budapestről
Jövő télen közvetlen repülőjárat indul Budapestről a thaiföldi Phuket szigetére, így az utazóknak nem kell átszállással bajlódniuk.
Október 26-tól november harmadik hetéig több ütemben dolgoznak az autópályákon, több csomópontnál is korlátozásokra kell készülni.
Ne már! Alig búcsúztattuk el a vénasszonyokat, máris jön a havazás: már látszik a radikális fordulat az időjárásban
A meteorológiai modellek szerinte novemberben már lesz hó, de egyelőre még nagy a bizonytalanság.
2026-ban október 23-a péntekre esik, így önmagában egy háromnapos hosszú hétvégével lehet számolni.
A Pénzcentrum 2026. október 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.