A reggeli erősödés után széles körben gyengült a forint kedden, kora délutánra az euró jegyzése 364 forint fölé.
Végleg befellegzett az olcsó repülőjegynek? Történelmi áremelésre figyelmeztet a fapados óriás vezére
A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary szerint 2027-ben történelmi mértékben, akár 20 százalékkal is drágulhatnak az európai repülőjegyek. A jelentős áremelkedés hátterében a közel-keleti konfliktus miatt tartósan magas olajár áll, amelynek megugró költségeit a légitársaságok kénytelenek áthárítani az utasokra - jelentette a Telex.
O'Leary egy brüsszeli sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az európai légi közlekedés történetének legnagyobb áremelkedése várható a következő tizenkét hónapban. A cégvezető ugyanakkor kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a tervezett drágulás egyáltalán elegendő lesz-e a drasztikusan megugró üzemanyagköltségek fedezésére.
Bár az utasok részéről továbbra is erős a fizetési hajlandóság, a folyamatosan növekvő kiadások komoly kihívás elé állítják az egész ágazatot. Európa legnagyobb diszkont légitársasága már szeptemberben figyelmeztetett a jövő évi ugrásszerű díjemelkedésekre. Akkor jelezték, hogy amennyiben az olajárak a jelenlegi magas szinten maradnak, az akár több légitársaság csődjéhez is vezethet. A kedvezőtlen iparági kilátások miatt az ír vállalat már csökkentette is a jövő márciusban záruló üzleti évére vonatkozó utasforgalmi várakozásait.
A Pénzcentrum 2026. október 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Váratlan helyen csapott le a brutális hideglégörvény: teljesen feje tetejére állt az időjárás, a legmagasabb riasztást adták ki
A magassági hideglégörvény a következő napokban fokozatosan kelet felé halad.
Ha utazásról van szó, van pénze a magyaroknak: elképesztő előnnyel verik a versenytársakat a négy- és ötcsillagos szállodák
Egyértelmű polarizáció rajzolódik ki a magyar utazási piacon.
Kevesen tudják az igazságot a horvát Adriáról: ide vándorol a nyaralók milliárdjainak több mint fele
Bár a külföldi turisták tavaly több mint 15 milliárd eurót költöttek Horvátországban, az ágazatban realizált bevételek kevesebb mint a fele marad a hazai gazdaságban.
A Pénzcentrum 2026. október 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az osztrák légitársaság közölte: az utasok biztonsága elsődleges szempont, ezért a repülőgépet a hatóságok ellenőrizték.
A jövő hét elején is még nyugodt, őszi idő várható 20 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel és sok napsütéssel.
Kutyások, figyelem! Virágzik Magyarország egyik legmérgezőbb növénye, minden állatra halálos veszélyt jelent
Országszerte virágzik hazánk egyik legmérgezőbb növénye, az őszi kikerics.
Szerda-csütörtök környékén érkezhet nagyobb területet érintő eső Magyarországra.
A Pénzcentrum 2026. október 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. október 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Végre átszállás nélkül juthatnak el a magyarok erre a közkedvelt úticélra: új charterjárat indul télen Budapestről
Jövő télen közvetlen repülőjárat indul Budapestről a thaiföldi Phuket szigetére, így az utazóknak nem kell átszállással bajlódniuk.
Október 26-tól november harmadik hetéig több ütemben dolgoznak az autópályákon, több csomópontnál is korlátozásokra kell készülni.
Ne már! Alig búcsúztattuk el a vénasszonyokat, máris jön a havazás: már látszik a radikális fordulat az időjárásban
A meteorológiai modellek szerinte novemberben már lesz hó, de egyelőre még nagy a bizonytalanság.
2026-ban október 23-a péntekre esik, így önmagában egy háromnapos hosszú hétvégével lehet számolni.
A Pénzcentrum 2026. október 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Továbbra sem várható érdemi csapadék Magyarországon az Európa felett kialakult úgynevezett Omega-blokk miatt.
Fillérekért repülhetünk Európába ősszel: indulhat a roham, már 5459 forintért eljuthatsz ebbe a csodás városba
Rendkívül kedvező árú repülőjegy-akciókat gyűjtött össze a Budapestről induló járatokra a hazai utazói közösség.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.