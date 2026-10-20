2026. október 20. kedd Vendel
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Ryanair egyik Boeing 737-es utasszállító repülőgépe felszáll az eindhoveni repülőtérről. Hollandia – 2018. június 22.
Utazás

Végleg befellegzett az olcsó repülőjegynek? Történelmi áremelésre figyelmeztet a fapados óriás vezére

Pénzcentrum
2026. október 20. 14:45

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary szerint 2027-ben történelmi mértékben, akár 20 százalékkal is drágulhatnak az európai repülőjegyek. A jelentős áremelkedés hátterében a közel-keleti konfliktus miatt tartósan magas olajár áll, amelynek megugró költségeit a légitársaságok kénytelenek áthárítani az utasokra - jelentette a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

O'Leary egy brüsszeli sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az európai légi közlekedés történetének legnagyobb áremelkedése várható a következő tizenkét hónapban. A cégvezető ugyanakkor kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a tervezett drágulás egyáltalán elegendő lesz-e a drasztikusan megugró üzemanyagköltségek fedezésére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár az utasok részéről továbbra is erős a fizetési hajlandóság, a folyamatosan növekvő kiadások komoly kihívás elé állítják az egész ágazatot. Európa legnagyobb diszkont légitársasága már szeptemberben figyelmeztetett a jövő évi ugrásszerű díjemelkedésekre. Akkor jelezték, hogy amennyiben az olajárak a jelenlegi magas szinten maradnak, az akár több légitársaság csődjéhez is vezethet. A kedvezőtlen iparági kilátások miatt az ír vállalat már csökkentette is a jövő márciusban záruló üzleti évére vonatkozó utasforgalmi várakozásait.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #üzemanyag #ryanair #repülés #légitársaság #jegyárak #drágulás #áremelés #áremelkedés #repülőjegy #olajár
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:40
15:28
15:17
15:08
15:03
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 20. 13:40 Hirtelen fordult a szél a piacon: csúnya pofont kapott a forint, elszálltak az energiaárak
október 20. 10:24 Megütötték az OTP-t a nyitásban: sorsdöntő kamatdöntés előtt a magyar tőzsde
október 19. 17:40 Ütést kapott a magyar tőzsde: a Mol és az OTP rántja mélybe a BUX-ot
október 19. 13:51 Megütötték az eurót, rákapcsolt a dollár: mi történik ma a forint piacán?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 19.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
2026. október 20.
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség: Aki tudja, rövidesen eladhatja a boltjait egy nagy külföldi láncnak
2026. október 20.
Őrület, ami kiderült a betétdíjas rendszerről: ezeken a helyeken háromszoros árat fizetnek a visszaváltott palackokért
2026. október 19.
Napi 40 ezer forintos fizetéssel keres magyar sofőröket ez a cég: kezdők előtt is nyitva áll a lehetőség
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 20. kedd
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
2
2 hete
Kiadták a rendkívüli téli előrejelzést: olyan fordulat jön, amire 1950 óta nem volt példa
3
1 hete
Jövőre felejtsd el a méregdrága Adriát: világhírű UNESCO-helyszínné válhat a filléres tóvidék
4
5 napja
Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított
5
1 hete
Húzós napok várnak a magyarokra: a fagyos reggelek után nem várt fordulat jön a hétvégén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradványérték
a totálkárossá vált vagyontárgyak roncsainak, gazdaságosan már nem javítható maradványainak értéke, amelyet a kárkori értékből le kell vonni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 15:40
Elárulta Kármán András: innen lesz pénz adócsökkentésre, béremelésre és a Wekerle Pluszra 2027-ben
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 13:02
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség: Aki tudja, rövidesen eladhatja a boltjait egy nagy külföldi láncnak
Agrárszektor  |  2026. október 20. 15:32
Összeomlott a piac: a semmiből érte csapás a gazdákat