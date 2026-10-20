Végleg befellegzett az olcsó repülőjegynek? Történelmi áremelésre figyelmeztet a fapados óriás vezére

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A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary szerint 2027-ben történelmi mértékben, akár 20 százalékkal is drágulhatnak az európai repülőjegyek. A jelentős áremelkedés hátterében a közel-keleti konfliktus miatt tartósan magas olajár áll, amelynek megugró költségeit a légitársaságok kénytelenek áthárítani az utasokra - jelentette a Telex.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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