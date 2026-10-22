Most közölte a HungaroMet az október 23-i időjárásról: ezt jobb tudni, mielőtt útnak indulsz egy megemlékezésre

Napos, csapadékmentes időre, valamint 14 és 17 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk az október 23-i nemzeti ünnepen – derül ki a HungaroMet Facebook-bejegyzéséből.

A reggeli órákban elsősorban a délnyugati országrészben, valamint Borsod egyes körzeteiben képződhet köd, de a látási viszonyok napközben gyorsan javulnak. Északkeleten a kezdetben felhősebb tájakon délelőttre felszakadozik a felhőzet, ezt követően az ország nagy részén napos, száraz idő várható.

Később azonban nyugat felől fokozatosan csökkenni kezd a napsütéses órák száma.

"A déli óráktól nyugat felől vastagabb felhősáv érkezik, ami naplementéig a Tiszától nyugatra fekvő országrészeket érintheti" – figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A felhősödés miatt a reggel köddel induló nyugati és délnyugati területeken mérsékeltebb marad a felmelegedés, és kevesebbet süt majd a nap.

A légmozgás az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, ugyanakkor a Dunántúl északnyugati részén élénk, Sopron térségében pedig erős déli szélre kell készülni.