A jövő hét elején is még nyugodt, őszi idő várható 20 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel és sok napsütéssel.
Bombafenyegetés a bécsi repülőjáraton: kényszerleszállást kellett végrehajtani
Fenyegetés miatt megszakította útját és a bolgár fővárosban szállt le vasárnap este az Austrian Airlines Tel-Avivból Bécsbe tartó járata; a repülőgép később biztonságosan folytatta útját és megérkezett az osztrák fővárosba.
Az Austrian Airlines (AUA) közlése szerint az OS82-es járat elleni fenyegetés miatt volt szükség a szófiai kitérőre. Az Airbus A320-as típusú repülőgép fedélzetén 51 utas és hatfős személyzet tartózkodott. A gép rendben leszállt a bolgár fővárosban, ahol átvizsgálták.
Az osztrák légitársaság közölte: az utasok biztonsága elsődleges szempont, ezért a repülőgépet a hatóságok ellenőrizték. Az APA beszámolója szerint a gép hétfő hajnalban megérkezett Bécsbe. Az izraeli Haaretz című lap értesülése szerint a hatóságok feltételezett bombafenyegetést vizsgáltak. A lap szerint a figyelmeztetés egy osztrák állampolgártól érkezett, aki nem tartózkodott a fedélzeten.
Ezt az értesülést a légitársaság nem erősítette meg. A Flightradar24 repüléskövető szolgálat adatai szerint a járat Románia légterének közelében tért le eredeti útvonaláról, majd dél felé fordulva Szófia felé vette az irányt. Az ADS-B Exchange adatai szerint a repülőgép eközben vészjelzést adott le.
A bolgár közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a bolgár légierő egy MiG-29-es vadászgépet küldött a polgári repülőgép kíséretére. A minisztérium válságstábot állított fel, és vizsgálatot indított az ügy körülményeinek tisztázására.
A Pénzcentrum 2026. október 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. október 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. október 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Végre átszállás nélkül juthatnak el a magyarok erre a közkedvelt úticélra: új charterjárat indul télen Budapestről
Jövő télen közvetlen repülőjárat indul Budapestről a thaiföldi Phuket szigetére, így az utazóknak nem kell átszállással bajlódniuk.
Október 26-tól november harmadik hetéig több ütemben dolgoznak az autópályákon, több csomópontnál is korlátozásokra kell készülni.
Ne már! Alig búcsúztattuk el a vénasszonyokat, máris jön a havazás: már látszik a radikális fordulat az időjárásban
A meteorológiai modellek szerinte novemberben már lesz hó, de egyelőre még nagy a bizonytalanság.
2026-ban október 23-a péntekre esik, így önmagában egy háromnapos hosszú hétvégével lehet számolni.
A Pénzcentrum 2026. október 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Továbbra sem várható érdemi csapadék Magyarországon az Európa felett kialakult úgynevezett Omega-blokk miatt.
Fillérekért repülhetünk Európába ősszel: indulhat a roham, már 5459 forintért eljuthatsz ebbe a csodás városba
Rendkívül kedvező árú repülőjegy-akciókat gyűjtött össze a Budapestről induló járatokra a hazai utazói közösség.
Egyre több magyar jön rá, nem itt kell parkolni, ha spórolni akarsz: tömegével pártoltak el ezektől a helyektől
Kevesebb magyar autós parkol a bécsi repülőtér közelében, miközben a pozsonyi légikikötő utasforgalma közel megduplázódott.
Újabb bizonytalanság övezi a MOL szerbiai terjeszkedését, miután a szerb elnök szerint amerikai befektetők is megszerezhetik a NIS orosz tulajdonosainak részesedését.
Ennek rengeteg magyar utas örülhet: decembertől átszállás nélkül utazhatunk Münchenbe ebből a nagyvárosból
Idén december 13-tól közvetlen Railjet-járatok közlekednek München és Miskolc között.
A Pénzcentrum 2026. október 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony időjárással indul a csütörtök, de a nap folyamán sokfelé felszakadozhat a felhőzet, és egyre több helyen süthet ki a nap Magyarországon.
Elérhetővé vált a grafikus helyfoglalás a MÁVPlusz alkalmazás legújabb frissítésében, így az utasok ezentúl a kocsirajzon maguk választhatják ki a szabad ülőhelyeket.
Egy friss nemzetközi felmérés szerint a kontinens lakói összességében továbbra is pozitívan viszonyulnak az idegenforgalomhoz.
Közel 20 kilométeren újul meg a Balatoni Bringakör két párhuzamos fejlesztési program keretében.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.