Bombafenyegetés a bécsi repülőjáraton: kényszerleszállást kellett végrehajtani

Fenyegetés miatt megszakította útját és a bolgár fővárosban szállt le vasárnap este az Austrian Airlines Tel-Avivból Bécsbe tartó járata; a repülőgép később biztonságosan folytatta útját és megérkezett az osztrák fővárosba.

Az Austrian Airlines (AUA) közlése szerint az OS82-es járat elleni fenyegetés miatt volt szükség a szófiai kitérőre. Az Airbus A320-as típusú repülőgép fedélzetén 51 utas és hatfős személyzet tartózkodott. A gép rendben leszállt a bolgár fővárosban, ahol átvizsgálták.

Az osztrák légitársaság közölte: az utasok biztonsága elsődleges szempont, ezért a repülőgépet a hatóságok ellenőrizték. Az APA beszámolója szerint a gép hétfő hajnalban megérkezett Bécsbe. Az izraeli Haaretz című lap értesülése szerint a hatóságok feltételezett bombafenyegetést vizsgáltak. A lap szerint a figyelmeztetés egy osztrák állampolgártól érkezett, aki nem tartózkodott a fedélzeten.

Ezt az értesülést a légitársaság nem erősítette meg. A Flightradar24 repüléskövető szolgálat adatai szerint a járat Románia légterének közelében tért le eredeti útvonaláról, majd dél felé fordulva Szófia felé vette az irányt. Az ADS-B Exchange adatai szerint a repülőgép eközben vészjelzést adott le.

A bolgár közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a bolgár légierő egy MiG-29-es vadászgépet küldött a polgári repülőgép kíséretére. A minisztérium válságstábot állított fel, és vizsgálatot indított az ügy körülményeinek tisztázására.