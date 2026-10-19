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austrian airlines
Utazás

Bombafenyegetés a bécsi repülőjáraton: kényszerleszállást kellett végrehajtani

MTI
2026. október 19. 07:40

Fenyegetés miatt megszakította útját és a bolgár fővárosban szállt le vasárnap este az Austrian Airlines Tel-Avivból Bécsbe tartó járata; a repülőgép később biztonságosan folytatta útját és megérkezett az osztrák fővárosba.

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Az Austrian Airlines (AUA) közlése szerint az OS82-es járat elleni fenyegetés miatt volt szükség a szófiai kitérőre. Az Airbus A320-as típusú repülőgép fedélzetén 51 utas és hatfős személyzet tartózkodott. A gép rendben leszállt a bolgár fővárosban, ahol átvizsgálták.

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Az osztrák légitársaság közölte: az utasok biztonsága elsődleges szempont, ezért a repülőgépet a hatóságok ellenőrizték. Az APA beszámolója szerint a gép hétfő hajnalban megérkezett Bécsbe. Az izraeli Haaretz című lap értesülése szerint a hatóságok feltételezett bombafenyegetést vizsgáltak. A lap szerint a figyelmeztetés egy osztrák állampolgártól érkezett, aki nem tartózkodott a fedélzeten.

Ezt az értesülést a légitársaság nem erősítette meg. A Flightradar24 repüléskövető szolgálat adatai szerint a járat Románia légterének közelében tért le eredeti útvonaláról, majd dél felé fordulva Szófia felé vette az irányt. Az ADS-B Exchange adatai szerint a repülőgép eközben vészjelzést adott le.

A bolgár közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a bolgár légierő egy MiG-29-es vadászgépet küldött a polgári repülőgép kíséretére. A minisztérium válságstábot állított fel, és vizsgálatot indított az ügy körülményeinek tisztázására.
Címlapkép: Getty Images
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