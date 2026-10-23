Már majdnem minden második magyar használ AI-t pénzügyi kérdésekben, de a fontos döntéseknél 64% továbbra is az emberekhez fordul.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 23.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. október 23., péntek.
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Friss hírek
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Befektetés, tőzsde
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RICHTER: 13170 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.10.24: Nyugat felől mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon és a középső megyékben már délelőtt, a Tiszántúlon csak késő délután történik ez meg. A Dunántúlon és a középső országrészben többfelé várható eső, zápor. A szél mindenütt északira fordul, és időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 9 fok között alakul, de északkeleten a völgyekben gyenge fagy is lehet. A csúcshőmérséklet 10, 19 fok között várható.
2026.10.25: Már hajnalra mindenhol csökken a felhőzet, a pára- és ködfoltok néhol tovább megmaradnak. Ezek feloszlása után mindenhol napos idő várható, ugyanakkor nyugat felől újra felhősödés kezdődik. Ez az Alpokalján már a déli óráktól, a Tiszántúlon csak napnyugta után várható. Estétől egyre többfelé várható eső, zápor, de az Alföldre csak az éjféli órákra ér a csapadék. A déli, délnyugati szél néhol megélénkül. A minimum-hőmérséklet -1, +7, a csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.23. péntek éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, továbbá fokozódhatnak az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok. (2026.10.22)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Pénteken még többnyire napos, száraz idő várható, a hétvégére azonban két hullámban is csapadék érkezik Magyarországra.
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