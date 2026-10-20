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Utazás

Rendkívüli kedvezmény az őszi szünetben: ingyen hajózhatnak a gyerekek, ha náluk van ez a különleges útlevél

Pénzcentrum
2026. október 20. 20:43

Az őszi szünetben még érvényesek a 2025/2026-os tanévre szóló, bézs színű Kajla-útlevelek, így a családok továbbra is igénybe vehetik a hozzájuk kapcsolódó kedvezményeket, és folytathatják a pecsétgyűjtést. A legújabb, 2026/2027-es tanévre szóló útlevelek várhatóan a november 16-i héttől érkeznek meg az iskolákba. 

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A Magyar Turisztikai Ügynökség kezdeményezésére elindított „Hol vagy, Kajla?” program 2019 óta hívja közös felfedezésre a 6–11 éves gyerekeket, az ovisokat és családjaikat. A kíváncsi kölyökvizsla, Kajla segítségével a legkisebbek is aktív részesei lehetnek az utazás megtervezésének, és játékos formában fedezhetik fel Magyarország természeti, kulturális és turisztikai kincseit. Az évek során több mint egymillió alsó tagozatos diák kapott Kajla-útlevelet, az ovis útlevelekből pedig már 66 ezer talált gazdára.

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Az első osztályosok, valamint azok a gyerekek, akik az új útlevél kézhezvételéig sem szeretnének lemondani a Kajla-kalandokról, még megigényelhetik a korábbi tanévre szóló útlevelet. Ezt a Kajla honlapján tehetik meg, az útlevelet pedig postán juttatják el a családokhoz.

Országszerte 1000 helyszínen gyűjthetnek pecséteket útleveleikbe a gyerekek, emellett Kajla-körök, balatoni bringakörök és kalandfüzetek színesítik Magyarország közös felfedezését. A program a gyerekeknek motivációt ad értékes turisztikai helyszínek és attarakciók felfedezéséhez, a szülőknek pedig inspirációt ahhoz, hogy a kirándulás valódi közös élménnyé váljon az egész család számára.

Az őszi szünetben ráadásul ismét ingyenesen hajózhatnak a Kajla útlevéllel rendelkező gyerekek. A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) október 23–25. között, valamint október 31-én és november 1-jén díjmentes utazást biztosít a 6–11 éves tanulóknak a Fonyód–Badacsony és a Siófok–Balatonfüred–Tihany közötti menetrendi járatokon. A kedvezményhez kitöltött, bézs Kajla útlevél és diákigazolvány szükséges, amelyeket a kikötői jegypénztárban kell bemutatni. Az ingyenes utazás korlátlan alkalommal igénybe vehető, de a kompokra, sétahajókra és programhajókra nem érvényes, a kísérőknek pedig a szokásos díjszabás szerint kell jegyet váltaniuk.

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Október 23. és november 1. között a MAHART Cruises egyes budapesti hajójáratain is ingyenesen utazhatnak a bézs vagy ovis Kajla útlevéllel rendelkező gyerekek. A kedvezmény a nappali városnéző hajójáratokra és a halloweeni gyerekhajóra vonatkozik. A díjmentes utazáshoz a Kajla útlevelet, iskolások esetében pedig a diákigazolványt is be kell mutatni a pénztárban, ahol regisztrációs jegyet állítanak ki. A gyerekek a hajózás során egyedi MAHART-os Kajla pecsétet is gyűjthetnek, a velük utazó felnőtteknek azonban teljes árú vagy más jogcímen kedvezményes jegyet kell vásárolniuk.

A családokat a 2026/2027-es tanévben 84 Tourinform iroda várja országszerte, ahol továbbra is megtalálhatók a Kajla figurák, makettek és kiadványok. A kíváncsi vizslakölyök az országhatárokon túlról érkező családokat is felfedezésre hívja: tavaly ősz óta angol, német, cseh és lengyel nyelvű Kajla-útlevelek segítik a külföldi vendégeket abban, hogy játékos formában ismerhessék meg Magyarország turisztikai értékeit.
Címlapkép: Getty Images
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