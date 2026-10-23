Október 23-án és a hosszú hétvégén módosul a patikák nyitvatartása. Mutatjuk, hol találhat ügyeletes gyógyszertárat.
Elárulta a kertész, mit érdemes ültetni a sírra Mindenszentekkor: a legdrágább a magyal, az árvácska jóval olcsóbban megúszható
Még nem késő virágba borítani a sírokat Mindenszentekre! Ősszel a krizantém a temetők nagy klasszikusa, de ha egy kicsit változatosabbá tennénk a sírok díszítését, más virágok közül is válogathatunk. Az árvácska, a csarab vagy éppen a színes levelű dísznövények is jól mutatnak, az örökzöldek pedig hosszabb távra is szép megoldást jelenthetnek. De mit érdemes most ültetni, mi bírja jól a hidegebb időt, és mennyibe kerülnek a temetői virágok halottak napja előtt? Kertészeti szakembereket kérdeztünk, és egy szombathelyi árudában is körülnéztünk, ahol a krizantémoktól az árvácskákig az árakra is kíváncsiak voltunk.
Mindenszentek előtt a krizantém mellett számos más virág és dísznövény közül is választhatunk, ha szeretnénk rendbe tenni és feldíszíteni szeretteink sírját. De melyek bírják jól az őszi időjárást, és mire figyeljünk ültetéskor? Kósa Dániel a HelloVidéknek a megfelelő növényválasztás szempontjairól beszélt; Boross Dávid, az Oázis Kertészet képviselője pedig az idei aszály dísznövénykertészetekre gyakorolt hatásáról, az őszi kínálatról és az árakról is beszámolt. Mi egy szombathelyi árudában néztünk körül: a krizantémoktól és árvácskáktól a tartósabb örökzöldekig mutatjuk, mi kapható és mennyiért.
Boross Dávid: Az idei aszály a dísznövénykertészeteket sem kímélte
Bár a kereskedelmi kertészetek helyzete más, mint a szabadföldi növénytermesztésé, az idei rendkívüli szárazság és a hosszan tartó extrém hőség náluk is éreztette a hatását. Boross Dávid, az Oázis Kertészet képviselője szerint a termelőknél jelentkezhetnek a nagyobb költségek, különösen azoknál a növényeknél, amelyeket szabadföldön nevelnek. Ha hetekig vagy akár hónapokig nem érkezik elegendő csapadék, a növényeket öntözni kell, ehhez pedig megfelelő infrastruktúrára és vízre van szükség.
Az Oázis Kertészet üzleteiben is fokozatabban kellett figyelni a vízfelhasználásra: ahol lehet, összegyűjtik az esővizet, a növényeket pedig árnyékoló hálókkal védik a tűző napsütéstől. A hálók nem zárják ki teljesen a fényt, hanem a szakember elmondása szerint annak körülbelül 40–50 százalékát engedik át. A vízhiány mellett azonban a hőség is komoly terhelést jelentett. A tartósan forró napok még az örökzöld növényeket is megviselték, ezért a locsolásra különösen oda kellett figyelni.
A szélsőséges időjáráshoz a kerészeteknek, de a kertészkedőknek is alkalmazkodniuk kell
Boross Dávid szerint érdemes szárazságtűrőbb növényeket választani, összegyűjteni az esővizet, és hatékonyabban öntözni. Nem feltétlenül több vízre van szükség, hanem arra, hogy azt okosabban használjuk fel. A csepegtető vagy szivárgó öntözés például folyamatosabban adagolja a nedvességet, mint amikor egyszerre nagy mennyiségű vizet öntünk a növényre. Az esővíz gyűjtése szintén sokat segíthet: az Oázis kertészeteiben ciszternákba vezetik az épületekre hulló csapadékot, és arra is figyelnek, hogy a fel nem szívódó öntözővizet lehetőség szerint visszagyűjtsék.
A szakember ugyanakkor kiemelte, a szárazság miatt sem érdemes lemondani a kertészkedésről: a megfelelő növényválasztással, a víz megtartásával és a tudatosabb öntözéssel továbbra is lehet szép, virágos környezetet kialakítani.
2026-ban sem minden virág drágul az aszály miatt
Az idei időjárás hatása a növényárakban is megjelenhet, de nem minden terméknél azonos mértékben. A költségek emelkedése elsősorban a termelők oldalán jelentkezhet, például akkor, ha a csapadékhiány miatt drágábban kellett öntözniük a növényeket. Ez azután a kereskedelmi árakban is megjelenhet. Az Oázis tapasztalatai szerint ugyanakkor nem érzékelhető általános, minden növényt érintő drágulás. Egyes termékeknél a szállítási, munkaerő- vagy öntözési költségek növekedése okozhat áremelkedést, de ebből nem következik, hogy minden őszi virág többe kerülne.
Mindenszentek és halottak napja előtt a krizantém az egyik legkeresettebb növény, de korántsem ez az egyetlen lehetőség, ha virágokkal díszítenénk a sírokat. Az őszi szezonban a különböző hangafélék, köztük az erika és a csarab is népszerűek, de a virágzó dísznövények között is akadnak mutatós darabok.
A legnépszerűbbek ebben az időszakban az erika, a csarab, a különböző hangafélék, a különböző virágzó évelő növények, amelyek ilyenkor ősszel virágoznak. Nyilván a krizantém, amelyből egy része elsősorban a temetőkbe kerül, másik része ugyanúgy a balkonládákba
– mondta Boross Dávid.
A krizantém népszerűségét a sokféle szín és forma is magyarázza. Aki azonban valami különlegesebbre vágyik, az az erikák között is találhat izgalmas változatokat. A szakember szerint az utóbbi években egyre több különleges virágzatú fajta jelent meg: nemcsak a hagyományos, lefelé hajló, fehér vagy rózsaszín virágú növények kaphatók, hanem nagyobb, felfelé álló virágzatú változatok is.
Mennyibe kerülnek most ősszel a kedvelt temetői virágok?
Aki csak néhány növénnyel szeretné feldobni a sírt, annak nem kell feltétlenül nagy kiadással számolnia. Boross Dávid szerint a kertészkedést egészen kis összegből is el lehet kezdeni, a választékban pedig az olcsóbb és a kifejezetten drága növények egyaránt megtalálhatók.
A krizantémok már nagyjából 500–600 forint körüli áron is elérhetők, az árvácskákat pedig akár néhány száz forintért is meg lehet vásárolni. Tálcás kiszerelésben egy-egy árvácska ára akár 200 forint körül is alakulhat. A felső határ jóval magasabb: a nagyobb méretű, gömb alakú krizantémok ára a 10 ezer forintot is elérheti. A különlegesebb, őszi díszítésre is alkalmas bogyós növények között szintén vannak drágább darabok.
„Pár száz forinttól kezdődik. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a kertészkedést el lehet kezdeni egészen kicsiben, hiszen ezer forint környékén már gyönyörű szép virágzókat találunk” – fogalmazott a szakember.
Ezek a különlegesebb növények többe kerülhetnek
Aki nem kizárólag a hagyományos krizantém mellett döntene, annak érdemes körülnéznie a bogyós dísznövények között is. Ezek különösen mutatósak lehetnek az őszi-téli időszakban, és a kertben vagy a balkonon is tovább díszíthetnek. Boross Dávid példaként a pernettyát (tőzegmirtuszt) és az ilexet (magyalt) említette. Ezek színes bogyóikkal különleges látványt nyújtanak, egy-egy nagyobb példány árának azonban már komolyabb összege is lehet: a szakember szerint az ilyen növények ára akár az 8–10 ezer forintot is meghaladhatja.
Az előnyük, hogy nem feltétlenül csak néhány hétre szólnak. A megfelelő növényeket később is tovább lehet nevelni, például a balkonládából a kertbe ültetve, így nem kell minden szezon végén megválni tőlük.
Kósa Dániel kertész: Még érdemes nekilátni a sírhelyek beültetésének, de az időzítésnek ilyenkor már különösen nagy jelentősége van
A hűvösebb éjszakák, a csapadékosabb időjárás és az első fagyok egyaránt befolyásolhatják a frissen kiültetett növények állapotát – közölte a HelloVidékkel Kósa Dániel kertészmérnök. Nem mindegy tehát, hogy október végén milyen virágot választunk, milyen talajba ültetjük, és arra is gondolnunk kell, hogy a következő hetekben milyen gyakran tudunk majd kijárni a temetőbe gondozni a beültetést.
Ahogy Kósa Dániel a HelloVidéknek elmondta, ha Mindenszentekre szeretnénk látványos, virágzó sírdíszt, a krizantém továbbra is az egyik legjobb lehetőség. Az árvácska és a szarvas ibolya kisebb felületeken is színes beültetést adhat, a csarab különleges, természetes hatást kelthet, a díszkáposzta pedig a virágok mellett levéldíszként is megállja a helyét. Hosszabb távra a borostyán és más, a sír adottságaihoz illő talajtakarók jelenthetnek megoldást.
A legjobb eredményt gyakran a különböző növények átgondolt kombinációjával érhetjük el. Néhány krizantém adhatja a fő színfoltot, az árvácskák kitölthetik a kisebb területeket, a talajtakarók pedig egységesebbé tehetik az összképet. Nem feltétlenül a legtöbb virág vagy a legdrágább növény biztosítja a legszebb eredményt, hanem az, ha a beültetés a sírhely adottságaihoz igazodik.
Az uolsó utáni pillanatban vagyunk, de október közepén is érdemes még nekilátni a munkának, de már a következő hetek időjárásával is számolnunk kell. A megfelelő fajválasztás, a gondos ültetés és az első időszakban biztosított vízellátás segíthet abban, hogy a sír Mindenszentekkor és az azt követő hetekben is rendezett, méltó és esztétikus látványt nyújtson.
1. A krizantém továbbra is a legnépszerűbb temetői virág
Ha Mindenszentekre gondolunk, a legtöbbeknek elsőként a krizantém jut eszébe. Nem véletlenül: a növény virágzása az őszi időszakra esik, színválasztéka gazdag, és megfelelő körülmények között hosszabb ideig is díszítheti a sírokat. A fehér, sárga, bordó, bronzos és rózsaszín változatok között mindenki megtalálhatja a sírhelyhez és saját ízléséhez illő példányokat.
A vásárlásnál azonban nem érdemes kizárólag a virágok mérete és színe alapján dönteni. Ha azt szeretnénk, hogy a növény november elején is szép legyen, válasszunk egészséges, erős hajtású példányokat, amelyeken a nyitott virágok mellett még több zárt bimbó is található. A teljesen kinyílt, már barnuló virágú növények rövidebb ideig őrizhetik meg díszítőértéküket.
A levelek állapotát szintén érdemes ellenőrizni. A sárguló, foltos vagy hervadó lomb, illetve a sérült hajtások arra utalhatnak, hogy a növény nincs megfelelő állapotban. A földlabda se legyen teljesen kiszáradva, ugyanakkor a tartósan vízzel telített közeg sem kedvez a gyökereknek.ű
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a cserepes krizantémok fagytűrése eltérő lehet. A Mindenszentek előtt árusított, intenzív virágzásra nevelt dísznövények nem feltétlenül alkalmasak a szabadföldi áttelelésre. Egyes kis virágú, ellenállóbb típusok jobban viselik a hideget, de a télállóságot nem lehet pusztán a virág mérete vagy a növény megjelenése alapján megítélni.
Ha a krizantémot nemcsak az ünnepre, hanem hosszabb távra is a síron szeretnénk tartani, vásárlás előtt kérdezzük meg a kertészetben, hogy az adott fajta alkalmas-e a helyi körülmények közötti áttelelésre. A cserepes krizantém ugyanis nem automatikusan télálló növény, ezért a biztonságos választáshoz a fajta tulajdonságait is ismerni kell.
2, Árvácska és szarvas ibolya: színes virágok a hűvösebb napokra
Kósa Dániel szerint a krizantém mellett az őszi árvácska és a szarvas ibolya is jó választás lehet. Ezek az alacsony növekedésű növények különösen jól mutatnak a sír szélén, a nagyobb virágú növények között vagy kisebb, színes csoportokban elhelyezve.
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Az árvácskák egyik előnye, hogy megfelelő körülmények között a hűvösebb időben is virágozhatnak, a hidegtűrőbb fajták pedig a téli időszakot is átvészelhetik. A szarvas ibolya szintén alkalmas lehet őszi beültetésre, és kompakt növekedése miatt kisebb sírhelyeken is jól használható. A tényleges fagytűrés azonban fajtánként és a helyi körülményektől függően változhat.
Az árvácskák színválasztéka szinte végtelen: a fehér, sárga, lila, bordó és kétszínű változatokból harmonikus összeállításokat készíthetünk. Ha visszafogottabb megjelenésre törekszünk, válasszunk két-három egymással jól harmonizáló színt, és kerüljük a túl sokféle növény összezsúfolását.
Az ültetésnél fontos a megfelelő vízelvezetés. Bár a növényeknek szükségük van nedvességre, a tartósan átázott talajban a gyökerek károsodhatnak. A töveket ne ültessük túl közel egymáshoz, és figyeljünk arra, hogy a levélrózsa közepe ne kerüljön a föld alá. A frissen kiültetett növényeket alaposan öntözzük be, majd a későbbiekben a talaj nedvessége alapján döntsünk az újabb öntözésről.
3. Csarab: különleges színfolt az őszi sírbeültetésben
A csarab, vagyis a Calluna vulgaris szintén kedvelt őszi dísznövény. Apró virágai és tömött hajtásai természetes hatást keltenek, a rózsaszín, lila, fehér és vöröses árnyalatok pedig jól kombinálhatók a krizantémmal vagy az árvácskával.
A csarab azonban nem minden talajon fejlődik megfelelően. Kifejezetten savanyú kémhatású, jó vízáteresztő közegre van szüksége, ezért meszes talajba ültetve könnyen csalódást okozhat. Ha a sírhely talaja kötött vagy meszes, érdemes inkább megfelelő savanyú ültetőközeggel töltött edényben elhelyezni.
A növény napos, világos helyen mutatja a legszebb formáját, és az őszi beültetésre is alkalmas lehet. A csarab kiválasztásakor ugyanakkor ne csak a virágok színét nézzük, hanem azt is, hogy a növény megfelelően fejlett, egészséges-e, illetve milyen gondozást igényel.
A csarab és a hanga elnevezést gyakran egymás helyett használják, de a kertészetben érdemes ellenőrizni, pontosan melyik növényről van szó. A különböző hangafajok igényei eltérhetnek, ezért a vásárláskor kapott gondozási útmutatót is vegyük figyelembe.
4. Díszkáposzta: amikor a levelek adják a látványt
Ahogy Kósa Dániel még kiemelte, az őszi sírbeültetésben nemcsak a virágzó növényeknek lehet helyük. A díszkáposzta színes, rózsaszínes, lilás vagy fehéres levélrózsájával akkor is dekoratív maradhat, amikor a virágok már kevésbé mutatósak.
A növény különösen jól illik az őszi kompozíciókba, hiszen a hűvösebb időben is megőrzi jellegzetes megjelenését. Napos, világos helyen fejlődik a legjobban, és jó vízelvezetésű talajt igényel. A tartósan nedves közeg itt is problémát okozhat, ezért az öntözést a talaj állapotához kell igazítani.
A díszkáposzta jól kombinálható krizantémmal és árvácskával, de önmagában, kisebb csoportokban is mutatós lehet. Különösen akkor érdemes számításba venni, ha a sírhelyen kevés hely áll rendelkezésre, és néhány növénnyel szeretnénk rendezett, mégis látványos összhatást kialakítani.
5. Borostyán és talajtakarók: hosszabb távra is gondolkodhatunk
Aki nemcsak Mindenszentekre szeretné megszépíteni a sírt, hanem az év többi részében is rendezett megjelenésre törekszik, annak érdemes talajtakaró növényeket is választania. A borostyán és egyes alacsony növekedésű, tartós lombú fajok megfelelő körülmények között összefüggő növénytakarót alakíthatnak ki.
Ezek a növények különösen akkor lehetnek hasznosak, ha a sírhelyen rendszeresen megjelennek a gyomok, vagy a csupasz talajfelületet szeretnénk csökkenteni. A talajtakarók azonban nem minden esetben alkalmasak kis sírhelyre: egyes fajok erőteljesen terjedhetnek, és idővel a szomszédos területekre is átnőhetnek.
A borostyán az árnyékosabb körülményeket is jól viselheti, de a választásnál figyelembe kell venni a síremlék kialakítását, a rendelkezésre álló helyet és a temető fenntartási szabályait. Ha a növényzet rendszeres visszavágására nincs lehetőség, inkább lassabb növekedésű, kompakt fajtát válasszunk.
A hosszú távú beültetésnél különösen fontos, hogy ne kizárólag az őszi látvány alapján döntsünk. Egy jól megválasztott talajtakaró éveken át a sír dísze lehet, de csak akkor, ha az adott hely fényviszonyaihoz és talajához is megfelelően alkalmazkodik.
Mire figyeljünk a sírhely beültetése előtt?
A megfelelő növény kiválasztása előtt érdemes megvizsgálni a sírhely adottságait. Nem mindegy, hogy egész nap éri-e a napfény, vagy inkább árnyékos környezetben található. A napos helyeken több őszi virágzó növény közül választhatunk, míg az árnyékosabb síroknál a fényigényes krizantémok és csarabok helyett más megoldásokra lehet szükség.
A talaj minősége szintén meghatározó. A tömörödött, agyagos föld lassan vezetheti el a vizet, a túlzottan laza közeg pedig gyorsabban kiszáradhat. Ültetés előtt lazítsuk fel a talajt, és szükség esetén javítsuk a szerkezetét megfelelő minőségű ültetőközeggel. Arra viszont ügyeljünk, hogy a különböző növények talajigénye nem azonos: ami a krizantémnak vagy az árvácskának megfelelő, nem feltétlenül ideális a savanyú talajt igénylő csarab számára.
A sírhely mérete is befolyásolja, milyen összeállítást érdemes készíteni. Egy kisebb síron néhány jól elhelyezett növény sokkal rendezettebb hatást kelthet, mint a különböző színek és formák túlzottan sűrű keverése. A növényeknek hagyjunk elegendő helyet, hogy a levegő szabadon áramolhasson közöttük, és ne szorítsák egymást.
Az öntözés lehetőségéről sem szabad megfeledkezni. Ha ritkán tudunk kijárni a temetőbe, olyan növényeket válasszunk, amelyek jól viselik a helyi adottságokat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a frissen elültetett növények gondozás nélkül maradhatnak: az első időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás.
Így ültesd el a virágokat október végén
- Az ültetés első lépése a terület megtisztítása. Távolítsuk el az elszáradt növényi részeket, a gyomokat és az előző szezonból visszamaradt, már nem dekoratív növényeket. Ezután lazítsuk fel a talajt, de a síremlék szerkezetét és a környező sírhelyeket ne bolygassuk.
- A vásárolt növényeket ültetés előtt érdemes megöntözni, hogy a gyökérlabdájuk egyenletesen nedves legyen. A növényeket általában olyan mélyre ültessük, ahogyan a cserépben álltak, majd finoman tömörítsük körülöttük a talajt. A túl mély ültetés különösen a levélrózsát fejlesztő növényeknél okozhat problémát.
- A kiültetés után alaposan öntözzük be a növényeket. Ez segít abban, hogy a gyökérlabda és a környező talaj között megfelelő kapcsolat alakuljon ki. A további öntözés gyakoriságát azonban ne előre meghatározott napokhoz, hanem az időjáráshoz és a talaj nedvességéhez igazítsuk. Hűvös, csapadékos időben a túlöntözés legalább akkora problémát jelenthet, mint a kiszáradás.
- A közelgő fagyokra is készüljünk fel. Ha fagyérzékeny cserepes krizantémot választottunk, az erős lehűlés károsíthatja a virágokat és a hajtásokat. A növények védelméről szükség szerint gondoskodjunk, de ne feledjük, hogy a takarás sem tesz minden fajtát télállóvá.
Ezeket a hibákat kerüljük el Mindenszentek előtt
Az egyik leggyakoribb hiba Kósa Dániel szerint, hogy kizárólag a virágok színe és mérete alapján választunk. A látvány fontos, de legalább ennyire lényeges a növény fagytűrése, vízigénye és a talajjal szemben támasztott követelménye.
Szintén gyakori probléma a túlöntözés. Októberben a hűvösebb idő miatt a talaj lassabban száradhat ki, ezért a napi öntözés könnyen feleslegessé válhat. Mindig ellenőrizzük a föld nedvességét, és csak akkor öntözzünk, ha valóban szükséges.
A túl sűrű ültetés szintén kerülendő. Bár a vásárláskor még mutatósnak tűnhet, ha túl sok növényt zsúfolunk egy kis területre, azok hamar egymás fejlődésének rovására nőhetnek. A megfelelő térköz a levegőzés szempontjából is fontos.
"Végül ne feltételezzük, hogy minden ősszel vásárolt növény áttelel. A szezonális dísznövények között sok olyan fajta van, amely elsősorban az ünnepi időszak látványát szolgálja. Ha hosszabb távra tervezünk, mindig kérdezzünk rá a növény télállóságára, és ennek megfelelően válasszunk." - tanácsolta még a kertészmérnök.
Címlapfotó: Pais-H Szilvia
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