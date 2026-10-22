Hirtelen szakadt be az OTP a nyitásban – Eladási hullám söpör végig az európai tőzsdéken

Csaknem 5 százalékos eséssel indította a csütörtöki kereskedést az OTP, majd vesztesége nagy részét ledolgozta, miközben egy nagyméretű kötés is megdobta a forgalmát. Az európai tőzsdéken és a bankrészvények piacán is eladói nyomás alakult ki, az olaj drágult. A vállalati gyorsjelentések ugyanakkor kedvező meglepetéseket is hoztak: a Meta, a Nokia és a Nestlé bevétele egyaránt meghaladta az elemzői konszenzust.

Az OTP árfolyama a nyitást követően 39 570 forintig zuhant, ami 4,8 százalékos esést jelentett a szerdai záróárhoz képest. Innen azonban gyorsan visszakapaszkodott, és csütörtökön, nem sokkal tíz óra előtt már 40 820 forinton, 1,8 százalékos mínuszban állt. A bankpapír forgalma ekkorra meghaladta a 4 milliárd forintot. A BUX a korábbi, nyitás utáni adatok szerint 0,9 százalékkal került lejjebb, miközben a Magyar Telekom 0,3, a Mol 0,2, a Richter pedig 0,1 százalékot veszített értékéből.

Az OTP forgalmában egy mintegy 1,1 milliárd forintos kötés okozott jelentős kiugrást. A tranzakció előtt és után átlagos forgalom mellett zajlott a kereskedés, így egyelőre nem látszott tartósan megemelkedett piaci aktivitás. A nyitás utáni hirtelen árfolyamesés mögött nem rajzolódott ki külön, a vállalathoz köthető egyedi hír.

Európa-szerte estek a bankrészvények

Az OTP gyengülése szélesebb körű bankpiaci eladási hullámba illeszkedett. A reggeli kereskedésben az osztrák Raiffeisen Bank 3,6, az Erste 2,8 százalékkal esett, míg a lengyel mBank 1,2, a cseh Komerční banka pedig 1,1 százalékkal került lejjebb.

A nagy nyugat-európai bankok közül a Société Générale 2,7 százalékot veszített értékéből. A Santander és a Deutsche Bank egyaránt 2,4, a BNP Paribas 2,3, a BBVA 2,1, az ING pedig 2 százalékkal gyengült. Az eladói nyomás a skandináv bankokat is érintette, bár a Handelsbanken árfolyama lényegében stagnált.

A vezető európai részvényindexek szintén mínuszban kezdték a napot. A nyitást követően a francia CAC 1,1, a német DAX és a brit FTSE egyaránt 0,7 százalékkal csökkent.

Ázsiai esés, dráguló olaj

Az európai gyengülést kedvezőtlen ázsiai hangulat előzte meg. A reggeli adatok szerint a japán Nikkei 2,17, a hongkongi Hang Seng 2,91, a kínai CSI 300 pedig 0,8 százalékos mínuszban járt.

Mindez fordulatot jelentett a szerdai amerikai emelkedés után, amikor a Dow Jones 0,7, az S&P 500 0,6, a Nasdaq pedig 1,1 százalékos pluszban zárt. Csütörtök reggel az amerikai határidős indexek már gyengébb nyitást vetítettek előre, közülük a Nasdaqhoz kapcsolódó mutató 1,55 százalékkal esett.

Az olaj eközben a Közel-Keletről érkező hírek hatására drágult, reggel 1,6 százalékos emelkedéssel 113 dollár közelében járt a jegyzés.

A kedvezőtlen piaci környezet mellett is akadtak pozitív vállalati hírek. A Meta részvényei a gyorsjelentésre mintegy 4 százalékkal emelkedtek az amerikai zárás utáni kereskedésben. A szintén erős negyedéves számokat közlő Nokia papírjai az idei évben már 48 százalékos nyereséget halmoztak fel.

A Meta növekedése mellé hatalmas beruházások társulnak

A Meta harmadik negyedéves árbevétele éves bázison 26 százalékkal, 64,6 milliárd dollárra nőtt, meghaladva a 63,4 milliárd dolláros elemzői várakozást. A növekedést továbbra is a hirdetések hajtották, a megjelenített reklámok száma 10, átlagos áruk 14 százalékkal emelkedett.

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A nettó eredmény 9,9 milliárd dollár lett az egy évvel korábbi 2,7 milliárd után. A nyereséget ugyanakkor egy 9,9 milliárd dolláros, jogi eljárásokhoz kapcsolódó egyszeri tétel terhelte. Enélkül az egy részvényre jutó eredmény (EPS) a kimutatott 3,83 dollár helyett 7,40 dollár lett volna.

A vállalat a negyedik negyedévre 73–76 milliárd dolláros árbevételt vár. Közben tovább növeli a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásait, idei tőkekiadási (capex) keretének tervezett sávját 135–145 milliárd dollárra módosította a korábbi 130–145 milliárdról. A harmadik negyedévben erre 34,9 milliárd dollárt fordított, a beruházások után fennmaradó szabad cash flow-ja pedig 2,1 milliárd dolláros mínuszba fordult.

A Meta új, szavazati jog nélküli C részvénysorozat létrehozását is bejelentette. Az ehhez kapcsolódó részvényjuttatás lényegében egy 2:1 arányú részvényfelosztásnak (split) felel meg, miközben változatlanul megőrzi Mark Zuckerberg szavazati kontrollját.

A Nokia profitál az AI-infrastruktúra fejlesztéséből

A Nokia árbevétele 10 százalékkal, 5,15 milliárd euróra emelkedett, szemben az 5,05 milliárdos piaci várakozással. Korrigált üzemi eredménye 35 százalékkal, 605 millió euróra nőtt, jelentősen felülmúlva az elemzők által várt 453 millió eurót.

A mesterséges intelligenciával és felhőszolgáltatásokkal foglalkozó ügyfelektől származó bevétel 123 százalékkal bővült. Az ezekhez az ügyfelekhez kapcsolódó rendelésállomány értéke 118 százalékkal, 1,5 milliárd euróra ugrott. A menedzsment 2027-re 25–30 százalékos növekedést vár az optikai és IP-alapú adathálózati üzletágakban.

Erős Nestlé-adatok, oroszországi veszteséggel

A Nestlé harmadik negyedéves árbevétele 22,8 milliárd svájci frankot ért el, felülmúlva a 22,5 milliárdos konszenzust. Az árfolyamváltozások és a portfóliótisztítások hatásától megtisztított organikus árbevétel-növekedés 4 százalékot tett ki a várt 3,4 százalék helyett. A bővülést egyre inkább az értékesítési volumen támogatta, különösen az állateledelek és az édességek teljesítettek jól.

Komoly terhet jelent ugyanakkor az oroszországi üzletág helyzete. Miután az ottani eszközöket az orosz hatóságok ideiglenes külső irányítás alá helyezték, a Nestlé szeptember végétől dekonszolidálta ezt a tevékenységet, így az már nem szerepel a csoport konszolidált pénzügyi kimutatásaiban.

A vállalat emiatt mintegy 1,4 milliárd frankos, nem pénzbeli számviteli leírást számolt el, a módosulás pedig várhatóan 900 millió frankkal rontja nettó adósságpozícióját. A Nestlé ennek ellenére megerősítette idei pénzügyi iránymutatását: továbbra is 3–4 százalékos organikus árbevétel-bővüléssel és javuló korrigált működési eredménymarzzsal számol.