Váratlan helyen csapott le a brutális hideglégörvény: teljesen feje tetejére állt az időjárás, a legmagasabb riasztást adták ki

Extrém mennyiségű csapadékot hozott az Ibériai-félsziget térségébe az ADAM elnevezésű magassági hideglégörvény, amelynek hatására Spanyolország egyes részein jelentős fennakadások alakultak ki. A viharrendszer jelenleg Olaszország és Franciaország felé halad tovább – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.

A legfrissebb mérések alapján a légörvény a vártnál is komolyabb esőzéseket hozott Spanyolországban, ahol a hatóságok a legmagasabb fokú meteorológiai riasztást léptették életbe. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a spanyol meteorológiai szolgálat piros fokozatú figyelmeztetést adott ki Valencia déli és Alicante északi partvidékére az extrém mennyiségű csapadék miatt, ahol 24 óra alatt 300, a helyi előrejelzések szerint akár 400 milliméternyi eső is lehullhat.

Noha a hivatalos mérések a keleti partvidéken és a környező szigeteken 150–200 milliméter közötti csúcsértékeket rögzítettek, egyes helyi állomásokon ennél lényegesen extrémebb adatokat regisztráltak. Egyes területeken a 48 órás csapadékösszeg meghaladta az 500–600 millimétert, ami Magyarországon helyenként a teljes éves csapadékmennyiségnek felel meg. Forna településen a csapadék összege elérte a 651 millimétert. A rendkívüli időjárás miatt a Baleár-szigeteken és több valenciai településen megelőző jelleggel bezárták az iskolákat.

A magassági hideglégörvény a következő napokban fokozatosan kelet felé halad. Emiatt Dél-Franciaországban és Olaszországban több területen sárga és narancssárga figyelmeztetés van érvényben heves zivatarok, valamint felhőszakadások miatt, Északnyugat-Olaszországban pedig a várható jelentős csapadékmennyiség miatt keddre a legmagasabb, piros fokozatú riasztást adták ki.