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Ismét tárgyalóasztalhoz ülhet Zelenszkij és Putyin: ezt a dátumot mondta be az ukrán elnök
Ukrajna támogatja az Egyesült Államok javaslatát, hogy mielőbb kezdődjenek háromoldalú tárgyalások Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az egyeztetések akár már november elején elindulhatnának. A tárgyalásokon a békejavaslatokról és egy lehetséges vezetői csúcstalálkozóról is szó eshetne. Moszkva ugyanakkor úgy számol, hogy legkorábban november közepén ülhetnek tárgyalóasztalhoz a felek.
Ukrajna támogatja az Egyesült Államok javaslatát, amely szerint mielőbb meg kellene kezdeni az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselőinek részvételével zajló háromoldalú tárgyalásokat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, egy WhatsAppon keresztül tartott sajtótájékoztatón beszélt erről, és azt mondta, lehetőség szerint már november elején elindulhatnának az egyeztetések.
Az ukrán elnök szerint a megbeszéléseken a békejavaslatokat is megvitathatnák, emellett szóba kerülhetne egy lehetséges csúcstalálkozó az ukrán, az orosz és az amerikai vezető részvételével.
Moszkva azonban más időzítéssel számol: az orosz álláspont szerint legkorábban november közepén nyílhat lehetőség arra, hogy a felek tárgyalóasztalhoz üljenek.
Zelenszkij arról is beszámolt, hogy amerikai tisztségviselőkkel egyeztetett, miután Steve Witkoff amerikai különmegbízott Szentpéterváron tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
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Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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