Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 21.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. október 21., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.10.22: Általában erősen felhős vagy borult idő várható, délután nyugat felől már elkezdhet csökkenni a felhőzet. Egy csapadékzóna okoz a Dunától keletre nagy területen esőzést, melynek súlypontja egyre inkább kelet, északkelet felé tevődik. Északkeleten jelentős mennyiség hullhat. Az északnyugatira, északira forduló szél többfelé megerősödik, helyenként az Észak-Dunántúlon viharossá fokozódik. A csúcsértékek 13, 20 fok között alakulhatnak, északnyugaton az alacsonyabb, keleten, délkeleten a magasabb értékekkel.

2026.10.23: Hajnalban átmenetileg a derült, szélcsendes tájakon pára, köd képződhet, melyek feloszlását követően nagyrészt naposra fordul az idő. Északkeleten, keleten azonban felhősebb maradhat az ég, ott néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. A déliesre forduló szél főként a Nyugat-Dunántúlon élénkül meg. A minimum -1, +10 fok között alakul, a felhősebb keleti, északkeleti részeken lesz az enyhébb idő. A csúcsérték 13 és 18 fok között valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség jellemzően kedvezően alakul. (2026.10.21. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg fronthatásra számíthatunk, emiatt fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható. (2026.10.21)

Akciók

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