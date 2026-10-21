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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 21.)
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 21.)

Pénzcentrum
2026. október 21. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. október 21., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.10.22: Általában erősen felhős vagy borult idő várható, délután nyugat felől már elkezdhet csökkenni a felhőzet. Egy csapadékzóna okoz a Dunától keletre nagy területen esőzést, melynek súlypontja egyre inkább kelet, északkelet felé tevődik. Északkeleten jelentős mennyiség hullhat. Az északnyugatira, északira forduló szél többfelé megerősödik, helyenként az Észak-Dunántúlon viharossá fokozódik. A csúcsértékek 13, 20 fok között alakulhatnak, északnyugaton az alacsonyabb, keleten, délkeleten a magasabb értékekkel.

2026.10.23: Hajnalban átmenetileg a derült, szélcsendes tájakon pára, köd képződhet, melyek feloszlását követően nagyrészt naposra fordul az idő. Északkeleten, keleten azonban felhősebb maradhat az ég, ott néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. A déliesre forduló szél főként a Nyugat-Dunántúlon élénkül meg. A minimum -1, +10 fok között alakul, a felhősebb keleti, északkeleti részeken lesz az enyhébb idő. A csúcsérték 13 és 18 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség jellemzően kedvezően alakul. (2026.10.21. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg fronthatásra számíthatunk, emiatt fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható. (2026.10.21)

Akciók

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