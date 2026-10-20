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Váratlan időjárási fordulat jön: 25 fokos csúcs után hirtelen lehűlés várható

Pénzcentrum
2026. október 20. 07:02

Rövid felmelegedést hoz egy nyugat felől érkező meleg légtömeg, így szerdán helyenként akár 25 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A kiugróan meleg idő azonban nem tart sokáig, ugyanis egy estefelé megérkező front nyomán a hét második felére ismét hűvösebbre fordul az időjárás - írta a Telex.

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A HungaroMet előrejelzése szerint a hullámzó frontálzóna szerda késő délutáni, esti betöréséig kellemes, csapadékmentes időre van kilátás. A Dunántúl felett húzódó rétegfelhőzet a nap folyamán fokozatosan felszakadozik és észak felé húzódik, így délutánra már ott is – az ország középső és keleti részéhez hasonlóan – többórás napsütés várható.

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A délkeletire, délire forduló szél a Dunántúl északnyugati tájain megélénkül, helyenként meg is erősödik. A mai csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, a felmelegedés azonban szerdán tetőzik, amikor az ország egyes részein a 25 fokos értékek sem kizártak. A hét második felében a front átvonulását követően tartósan visszaesik a hőmérséklet, és a nappali maximumok ismét a 14 és 21 fok közötti tartományba térnek vissza.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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