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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 22.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 22.)

Pénzcentrum
2026. október 22. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. október 22.

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Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.57 Ft
CHF: 395.31 Ft
GBP: 435.62 Ft
USD: 325.14 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 21.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>1, 8, 14, 24, 25, 32, 33</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 46 db<br> 5-ös találat: 1836 db<br> 4-es találat: 28578 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 41550 Ft
MOL: 4906 Ft
RICHTER: 12660 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.23: Az északkeleti felhőzet felszakadozása és a hajnali pára, ködfoltok feloszlása után napos idő várható. Hajnalig északkeleten előfordulhat gyenge eső, később nem várható csapadék. A déliesre forduló szél főként a Nyugat-Dunántúlon élénkül meg. A minimum -1 és +9 fok között alakul, a felhősebb északkeleti részeken lesz az enyhébb idő. A csúcsérték 13 és 18 fok között valószínű.

2026.10.24: A hajnali pára és ködfoltok feloszlása után keleten nagyrészt napos idő várható, miközben a Dunántúlon megnövekszik, vastagszik a felhőzet és arrafelé elszórtan előfordulhat eső, zápor. A Dunántúlon megélénkül az északias szél, míg keleten a változó irányú szél nagyrészt mérsékelt lesz. Reggel -1, +9, délután 10, 19 fok várható.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A változékony időjárás kedvezően alakítja a levegőminőséget. (2026.10.22. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg fronthatásra számíthatunk, emiatt fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható. (2026.10.21)

Akciók

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