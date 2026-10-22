Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 22.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. október 22.

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. október 21.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 8, 14, 24, 25, 32, 33

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 46 db

5-ös találat: 1836 db

4-es találat: 28578 db



OTP: 41550 Ft

MOL: 4906 Ft

RICHTER: 12660 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.23: Az északkeleti felhőzet felszakadozása és a hajnali pára, ködfoltok feloszlása után napos idő várható. Hajnalig északkeleten előfordulhat gyenge eső, később nem várható csapadék. A déliesre forduló szél főként a Nyugat-Dunántúlon élénkül meg. A minimum -1 és +9 fok között alakul, a felhősebb északkeleti részeken lesz az enyhébb idő. A csúcsérték 13 és 18 fok között valószínű.

2026.10.24: A hajnali pára és ködfoltok feloszlása után keleten nagyrészt napos idő várható, miközben a Dunántúlon megnövekszik, vastagszik a felhőzet és arrafelé elszórtan előfordulhat eső, zápor. A Dunántúlon megélénkül az északias szél, míg keleten a változó irányú szél nagyrészt mérsékelt lesz. Reggel -1, +9, délután 10, 19 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A változékony időjárás kedvezően alakítja a levegőminőséget. (2026.10.22. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg fronthatásra számíthatunk, emiatt fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható. (2026.10.21)

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