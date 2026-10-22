Vizsgálódik a rendőrség, de a későn levett minták megnehezíthetik a bizonyítást.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 22.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. október 22.
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Friss hírek
- Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
- Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
- Valami nagyon nincs rendben Európában: a saját jövőjükben még bíznak az emberek, a világéban nem
- Már a repülőjegy-foglalásokon is meglátszik az erőszakhullám: sok turista elkerüli Franciaországot
- Súlyos csapdába sétálhat, aki így vesz fel lakáshitelt 2026-ban: a szülők is ráfizethetnek, ha segítenek a gyereknek
- Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt: mi az az MNB-ügy, és hová lett a jegybanki alapítványok 266 milliárd forintja?
Deviza árfolyam
EUR: 365.57 Ft
CHF: 395.31 Ft
GBP: 435.62 Ft
USD: 325.14 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41550 Ft
MOL: 4906 Ft
RICHTER: 12660 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.10.23: Az északkeleti felhőzet felszakadozása és a hajnali pára, ködfoltok feloszlása után napos idő várható. Hajnalig északkeleten előfordulhat gyenge eső, később nem várható csapadék. A déliesre forduló szél főként a Nyugat-Dunántúlon élénkül meg. A minimum -1 és +9 fok között alakul, a felhősebb északkeleti részeken lesz az enyhébb idő. A csúcsérték 13 és 18 fok között valószínű.
2026.10.24: A hajnali pára és ködfoltok feloszlása után keleten nagyrészt napos idő várható, miközben a Dunántúlon megnövekszik, vastagszik a felhőzet és arrafelé elszórtan előfordulhat eső, zápor. A Dunántúlon megélénkül az északias szél, míg keleten a változó irányú szél nagyrészt mérsékelt lesz. Reggel -1, +9, délután 10, 19 fok várható.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A változékony időjárás kedvezően alakítja a levegőminőséget. (2026.10.22. csütörtök éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Meleg fronthatásra számíthatunk, emiatt fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható. (2026.10.21)
Akciók
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