Nem úgy indult a nyár, ahogy sokan remélték: kevesebb vendég érkezett a magyar szálláshelyekre

2026 júniusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég 4,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,2, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. 2026. január–júniusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,3%-kal több, a külföldieké 0,2%-kal kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában.

2026. júniusban a vendégek száma összességében 2,2, a vendégéjszakáké 2,5%-kal csökkent a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 1,7, a vendégéjszakáké 2,0%-kal kevesebb volt a 2025. júniusinál.

A vendégek 71%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 2,3%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 12%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

Kevesebb a belföldi vendég

A belföldi vendégek száma 2,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6%-kal kevesebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 1,4%-kal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,8%-kal mérséklődött 2025 júniusához képest. A 982 ezer belföldi vendég közel 2,2 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 ezer vendéget és 1,5 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 66%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 2,2%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 8,8%-kal elmaradt a 2025. júniusitól. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben2 nőtt a legnagyobb mértékben (11%-kal), leginkább pedig a Sopron–Fertő térségben csökkent (17%-kal). Budapesten 5,1%-kal több, a Balatonnál 1,9%-kal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégforgalom is mérséklődött

A külföldi vendégek száma 1,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma nem változott, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,8%-kal mérséklődött 2025 júniusához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 874 ezer külföldi vendég 2,1 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 628 ezer vendéget és 1,5 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 80%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,0%-kal több volt az egy évvel korábbinál.

A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 15%-kal elmaradt a 2025. júniusitól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Sopron–Fertő térségben nőtt a legnagyobb mértékben (11%-kal), leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent (15%-kal). Budapesten 2,4, a Balatonnál 1,7%-kal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Több mint 30 ezer szálláshely fogadott vendégeket

Összesen 30 215 turisztikai szálláshely, ezen belül 2880 kereskedelmi, illetve 27 335 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1033 szálloda és 1112 panzió volt nyitva június egy részében vagy egészében. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 107,7 milliárd forint volt, folyó áron 0,5%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 14%-kal kevesebbet, 3,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2026. január–júniusban az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 1,0%-kal több, összesen 8,3 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 2,3%-kal több, a külföldieké 0,2%-kal kevesebb (egyaránt közel 4,2 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.