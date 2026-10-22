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Tovább esik a forint: több mint egy évtizede nem látott fordulat rázza meg a piacokat

Pénzcentrum
2026. október 22. 13:44 4 perc

Harmadik napja gyengül a forint az euróval szemben, bár csütörtök dél körül már valamelyest eltávolodott napi mélypontjától. A befektetői hangulatot a francia kötvénypiaci feszültség és az olaj drágulása rontja. A francia tízéves állampapír hozama több mint egy évtized után először haladta meg az amerikaiét, miközben Svájcban enyhült a devizapiaci intervenció szükségessége, Japánban pedig decemberre várják a következő kamatemelést.

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Csütörtök dél körül 366 forint közelében jegyezték az eurót, miután az árfolyam korábban 366,6-ig emelkedett. A forint ezzel ledolgozta napon belüli veszteségének egy részét, de továbbra is gyengébb volt a reggeli, 365,7 körüli szintnél. A dollár jegyzése reggel még 325 forint közelében állt, délelőtt viszont már a 326-os szintet közelítette. Az olaj ára a délelőtti kereskedésben több mint 2 százalékkal emelkedett.

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A hazai fizetőeszközre a kedvezőtlen nemzetközi hangulat mellett egyes piaci vélemények szerint az ERM–II-be való belépés időpontja körüli bizonytalanság is nyomást gyakorolhat. Ez az euró bevezetését megelőző árfolyamrendszer, amelyben a csatlakozó ország devizájának egy meghatározott középárfolyam körüli sávban kell mozognia.

A piac délután az euróövezeti gazdasági hangulatindexet és az amerikai konjunktúraadatokat figyelheti, de a francia kötvényhozamok, az olajárak és a hazai hírek alakulása is meghatározó maradhat.

Szokatlan fordulat a francia kötvénypiacon

A tízéves francia államkötvény hozama csütörtök délelőtt mintegy 5,09 százalékra emelkedett, ami 8 bázispontos napi növekedést jelentett. Eközben az azonos futamidejű amerikai állampapír hozama 6,5 bázisponttal, 5,08 százalékra csökkent. A francia hozam így 2013 óta először került az amerikai benchmark fölé.

Az ellentétes mozgás mögött eltérő befektetői megfontolások álltak. Az amerikai állampapírok iránt a részvénypiaci bizonytalanság miatt erősödött a menedékeszköz-kereslet, ami lefelé nyomta a hozamokat. Franciaországban viszont a magas költségvetési hiány és a növekvő államadósság fenntarthatósága miatti aggodalmak hajtották felfelé a kockázati prémiumot.

A hozamok kereszteződése azért is figyelemre méltó, mert az amerikai hozamszintek jellemzően magasabbak a franciáknál, részben a dinamikusabb gazdasági növekedés és a magasabb infláció miatt. Bár a hozamkülönbözet nem kizárólag a hitelkockázatot tükrözi, a mostani mozgás a francia költségvetési fegyelemmel kapcsolatos piaci bizalom romlását jelzi.

Enyhült a frankra nehezedő felértékelődési nyomás

A svájci jegybank (SNB) szeptemberi kamatdöntő ülésének csütörtökön közzétett jegyzőkönyve szerint már nem indokolt a fokozott devizapiaci intervenciós hajlandóság hangsúlyozása. A közel-keleti háború kirobbanása után megugró safe haven kereslet június óta lényegében elapadt. A jegybank szeptemberben változatlanul nulla százalékon hagyta az irányadó rátát.

Az első félévben az SNB célzott devizaeladásokkal igyekezett fékezni a svájci deviza túlzott felértékelődését. A frank azonban azóta a konfliktus előtti szinteknél is gyengébbre került, a kereskedelmi súlyozású effektív árfolyama pedig a júniusi ülés óta mintegy 3 százalékkal csökkent.

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Ehhez a svájci és a nemzetközi kamatszintek közötti különbség tágulása is hozzájárult. Az alacsony kamatozású, viszonylag mérsékelt volatilitású frank újra vonzó devizává vált a carry trade pozíciók finanszírozására, amelyek során a befektetők az olcsón felvett svájci devizából magasabb hozamú instrumentumokat vásárolnak.

A jegybank kismértékben megemelte inflációs prognózisát, de a várt pályák végig a 0–2 százalékos inflációs célsávon belül maradtak. A szeptemberi éves bázisú infláció 1 százalékra, kétéves csúcsra gyorsult, elsősorban az energiahordozók drágulása és a frank korrekciója következtében.

Decemberre tolódik a kamatemelési várakozás Japánban

Egy friss elemzői konszenzus szerint a megkérdezett szakértők 83 százaléka decemberre várja a japán jegybank (Bank of Japan) következő kamatemelését, szemben az egy hónappal korábbi 35 százalékos aránnyal. Az október 30-án záruló ülésen a válaszadók egyike sem számít az 1,25 százalékos alapkamat módosítására.

Az októberi kamatdöntés fő kérdése így az lehet, milyen előretekintő iránymutatást (forward guidance) ad a monetáris tanács a monetáris szigorítás további üteméről és az inflációs cél fenntartható eléréséről. A piaci szereplők kétharmada negyedéves ütemű kamatemelésekre számít, ami 1990 óta a legfeszesebb monetáris szigorítási ciklust jelentené. A kamatpálya tetőpontjára adott becslések mediánja változatlanul 1,75 százalék.

A szeptemberi kamatemelés alkalmával két döntéshozó is a szigorítás ellen szavazott, ami átmenetileg gyengítette a jent. Emiatt a befektetők a soron következő üléseken a szavazati arányok alakulását, valamint a japán kormány monetáris politikával kapcsolatos kommunikációját kísérik kiemelt figyelemmel.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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