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Hogyan hat a bankszámla-költségekre a tranzakciós illeték 2027-től várható módosítása

Pénzcentrum
2026. október 22. 18:58 7 perc
  Gyors összefoglaló
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A 2027-es költségvetés ismertetésekor elhangzott, hogy a tranzakciós illetéket is módosítaná a kormány. Ez egy bankokat terhelő adó, de az eddigi tapasztalatok alapján ezen adónemet sokszor átterhelik valamilyen formában az ügyfelekre. Ugyanakkor a változtatási tervek között van könnyítés és szigorítás. A Bankmonitor szakértői összeszedték, milyen hatása lehet az intézkedésnek a számlatulajdonosokra.

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Jövőre hozzányúl a kormány a tranzakciós illetékhez - jelentette be egy háttérbeszélgetésen Kármán András pénzügyminiszter. Mint mondta, bár van negatív költségvetési határa, de "az átutalásoknál az illetékmentes ügyletek értékhatárát 50 ezer forintról 150 ezer forintra emeli a kormány". A pénzügyminiszter kiemelte, azért lépi ezt meg a kormány, hogy a készpénz felől a digitális fizetések felé terelje a lakossági fizetéseket. Azt is hozzátette, hogy "a pénzügyi tranzakciós illeték jelenlegi 20 ezer forintos tranzakciónkénti felső határát 30 ezer forintra emelnék".

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Ez egyszerre tűnik egy pozitív és negatív változásnak:

  • Az illetékmentes átutalások értékhatárát megháromszorozzák. Ez a kisebb, közepes összegű lakossági utalások esetében jelent előnyt.
  • Ugyanakkor a tranzakciós illeték maximális összegét megemelnék 20 ezer forintról 30 ezer forintra. Ez utóbbi a nagyobb összegű megbízásoknál jelentene nagyobb adófizetési kötelezettséget.

A változtatásoktól a kormány 40 milliárd forint plusz bevételt vár a jövő évben.

Mennyi jelenleg a tranzakciós illeték?

Jelenleg az alábbi szabályok, feltételek alapján kell tranzakciós illetéket fizetni:

  • Az átutalások, beszedések, értékpapír-tranzakciók, postai befizetések esetén a megbízás összegének a 0,45 százalékát, de legfeljebb 20 ezer forintot kell befizetni adóként. A lakossági megbízások esetén az illetéket csak a tranzakció 50 ezer forintot meghaladó része után kell megfizetni.
  • A készpénzfelvételek esetében a tranzakciós illeték mértéke 0,9 százalék. Itt nincsen a lakosság esetében sem illetékmentes értékhatár. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a jogszabályi két díjmentes készpénzfelvételről, melyek után nem kell az ügyfeleknek díjat és illetéket sem fizetniük.
  • A devizaváltással járó megbízások esetében egy kiegészítő tranzakciós illetéket is meg kell fizetni. Ennek mértéke a tranzakció összegének a 0,45 százaléka, de legfeljebb 20 ezer forint.
  • A bankkártyás vásárlásokat közvetlenül nem terheli ez az adó, de a bankkártyák után évente 500–800 forintot kell fizetnie a pénzintézeteknek.

Ebbe a rendszerbe érkezne meg a tranzakciós illeték módosítása.

Mit jelent az illetékmentes értékhatár megháromszorozása?

A lakossági megbízásoknál az illetékmentes összeghatárt 50 ezer forintról 150 ezer forintra emelik. Ez egyértelműen egy könnyítés a lakossági megbízások esetén. Ezt alátámasztják az MNB statisztikái is. 2026. II. negyedévében az összes átutalás 72,78 százalékánál nem haladta meg a megbízás értéke a 100 ezer forintot. A következő 100 001 – 1 000 000 forintos sávba pedig az utalások 22,31 százaléka került. Így nagyon óvatos becsléssel is azt lehet mondani, hogy az átutalások 75 százalékának az összege nem haladja meg a 150 ezer forintot.

Ráadásul ebben a statisztikában a céges megbízások is benne vannak, amelyek inkább a nagyobb összegű megbízások számát növelik. Vagyis a lakossági megbízásoknál ez az arány még magasabb lehet.

A statisztikák alapján 2026. II. negyedévében a lakossági egyedi átutalások átlagösszege 175 748 forint volt. Egy ilyen megbízás után már kell tranzakciós illetéket fizetni. A jelenlegi szabályok alapján erre az utalásra az adó mértéke 566 forint, ami az új szabályok alapján 116 forintra csökkenne.

Mennyi tranzakciós illetéket kell fizetni egy lakossági átutalásra?Mennyi tranzakciós illetéket kell fizetni egy lakossági átutalásra?

Mit jelent az adó maximumának megemelése?

Megbízásonként a tranzakciós illeték maximális összege 30 ezer forintra nő a korábbi 20 ezer forintos határról.

A jelenlegi szabályok alapján a lakossági megbízásoknál 4 494 444 forint átutalása esetén terhelik be a maximális illetéket, az e fölötti utalásoknál marad a 20 ezer forintos adó. A plafon megemelésével a 4 594 444 forintot meghaladó megbízások esetén nagyobb adót fognak terhelni. 10 ezer forinttal emelkedik az illeték mértéke a 6 816 667 forintot elérő megbízások esetében.

A vállalati tranzakcióknál kicsit más a helyzet, ott ugyanis nincs illetékmentes rész. Ott 4 444 444 forintig nincs változás, afelett emelkedik az adó mértéke. A maximális 30 ezer forintos adószintet a 6 666 667 forintot elérő átutalásoknál terhelik be.

Miért érdekelheti ez az adóváltozás a számlatulajdonosokat?

Ezt az adónemet alapvetően a bankokra vetik ki, nekik kell megfizetniük az ügyfeleik megbízásai után az illetéket. Innentől kezdve jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az ügyfeleket – magánszemélyeket és vállalkozásokat – miért is érdekelje ezen adónem megváltoztatása.

Alapvetően azért, mert a bankok az adózási változásokat, mondjuk ki az adóemeléseket eddig minimum részben áthárították az ügyfeleikre. Ez nagyon jól nyomon követhető a hazai pénzügyi szolgáltatások inflációjában is.

A pénzügyi szolgáltatások árának emelkedése (2010-2026.)A pénzügyi szolgáltatások árának emelkedése (2010-2026.)

Az elmúlt bő 25 év tapasztalata alapján tehát a bankok árazását befolyásolja az adókörnyezet változása. A legutóbbi, 2024 nyarán bevezetett illetékemelést pedig gyakorlatilag az összes nagybank áthárította az ügyfeleire. A lakossági ügyfeleknél ez csúszva 2025 elejétől történt meg, mert az akkori kormány megtiltotta azt, hogy az adóemelés korábban beépüljön a lakossági bankszámlák díjaiba.

De miért háríthatják át a bankok a tranzakciós illeték emelését az ügyfeleikre? Azt tudni kell, hogy a hazai jogszabályok alapján a bankszámlák költségeit nem változtathatják tetszőlegesen a pénzintézetek.

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Az üzletszabályzataikban kell feltüntetniük, hogy milyen objektív okok miatt változhatnak a díjak, és ezeknek a díjváltozásoknak a kiváltó oknak megfelelő mértékűnek kell lenniük. Ebben az oklistában azonban minden banknál szerepel az adózási környezet megváltozása. Vagyis azt lehet mondani, hogy a bankok nem sértenek jogszabályt akkor, amikor átterhelik az adóemeléseket.

Persze jelen helyzetben ez az adóváltozás pozitív elemeket is tartalmaz.

A lakosság egy része jobban járhat az illeték módosítását követően

Miért járhat bárki jobban? Természetesen azért, mert az illetékmentes átutalási összeghatárt megemelik. Egyes bankoknál az átutalás díjszabása meg lett bontva a hirdetményben: külön látszik a tranzakciós illeték. Ezen pénzintézeteknél az illetékmentes összeghatár és egyben az illeték maximuma is könnyen, gyorsan beépülhet a díjszabásba.

Erre 2024 nyarán is volt példa, több pénzintézet – köztük a Raiffeisen Bank és a K&H Bank is – azonnal beépítette díjszabásába az illetékmentes összeghatár megemelését. Vagyis 2024 nyarán csökkent a lakossági bankolás költsége. De a neobankokról sem szabad megfeledkezni, a Revolut jelenlegi díjszabásában például a standard csomagnál a Revoluton kívüli utalásokat is a magyar tranzakciós illetéknek megfelelő díj terheli. Így reálisnak tűnik, hogy az adókörnyezet változásával ezt is módosítják.

Ez azt jelenti, hogy ezen bankoknál azok a magánszemélyek még jobban is járhatnak a változással, akik 50–150 ezer forint összegben utalnak. Sőt, igazából egészen 4,5 millió forintos összeghatárig olcsóbbak lehetnek az átutalások. Ugyanakkor a 4,5 millió forintnál nagyobb összegű utalásoknál nagy esély van a díjemelésre.

Azon pénzintézeteknél nem lesz ennyire egyértelműen beazonosítható a tranzakciós illeték módosításának a hatása, ahol nincs a díjaknak ilyen bontása a hirdetményben. Emellett fontos kihangsúlyozni, hogy a banki hirdetmény, árazás még nem ismert, ahogy a tranzakciós illeték módosításának pontos részletei sem. Így az is elképzelhető, hogy egyes bankoknál másképp, más elvek alapján változnak a díjak.

Hogyan védekezhet egy magánszemély a potenciális díjemelés ellen?

Érdemes lehet mindenkinek szétnéznie a piacon, és megkeresnie a saját bankolási szokásainak leginkább megfelelő csomagot: számos banknál elérhető akár teljesen ingyenes csomag is, ha az ügyfél bizonyos feltételeket – jóváírás, bankolási szokások – teljesít. A döntésnél érdemes arra is figyelni, hogy a kedvező díjszabásra van-e valami időkorlát megszabva. Ez az időkorlát jelen esetben még pozitív is lehet, ugyanis a bankok sem változtathatnak a kérdéses díjtételeken a határidő lejárata előtt.

Általánosságban jó megoldás lehet a fizetési kérelemre történő utalás. Ez ugyanis alapvetően ingyenes az utaló fél számára. Azonban nem minden esetben, élethelyzetben lehet ezt használni. Ráadásul potenciálisan a kérelem benyújtójánál – aki a pénzt kapja – felmerülhet költség.

A vállalatoknak ez egyértelműen rossz hír

A tranzakciós illeték eddig megismert változása egyértelműen rossz hír a cégeknek. Náluk ugyanis nincs illetékmentes utalási határ. (A változással megjelenhet ilyen, de erről az eddigi hírek nem szóltak.)

Ugyanakkor az illeték maximumának megemelése érvényes a cégek átutalásaira is. Sőt, jó eséllyel a cégeknél gyakoribb lehet a nagyobb összegű átutalás, így náluk ez a hatás nagyobb lehet.

Ráadásul a korábbi tapasztalatok alapján a cégek tényleges számlaköltségeiben már jóval hamarabb megjelentek az ilyen adóváltozások. A 2024-es illetékmódosítás már abban az évben beépült a banki díjszabásba.

A cégek számára a fizetési kérelem sem ingyenes, így ez a megoldás nem jelent számukra feltétlenül költségcsökkenést. Ugyanakkor minden vállalkozásnak érdemes szétnézni: az egyes számlaajánlatok összehasonlításával, egy bankváltással érdemben lehet csökkenteni a bankolási költségeket.
Címlapkép: Getty Images
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