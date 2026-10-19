Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 19.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. október 19., hétfő.

Névnap

Nándor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 362.66 Ft

CHF: 391.71 Ft

GBP: 430.57 Ft

USD: 322.99 Ft



Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. október 15.

A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 10, 13, 36, 41, 42

Ezen a héten 1 telitalálat volt.

6-os találat: 1 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 9 db

4-es találat: 763 db

3-as találat: 13463 db



OTP: 42430 Ft

MOL: 5075 Ft

RICHTER: 12470 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.20: Hajnalban ködfoltok lehetnek, majd a változó felhőzet mellett többórás napsütés valószínű. Néhol kisebb eső, zápor nem kizárt. A délkeleti szél megélénkül, a Dunántúl északnyugati részein meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, a fagyzugokban valószínű ennél pár fokkal hidegebb idő. Délután 13, 19 fok várható.

2026.10.21: A változó felhőzet mellett jórészt többórás napsütés valószínű, délnyugat felől elszórtan elered az eső, illetve záporok érkeznek, képződnek. A déli, délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet reggel 2 és 10 fok között valószínű, de a szeles (főként észak-dunántúli) tájakon enyhébb maradhat az idő. Délután 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.19. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.10.18)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!