Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 19.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. október 19., hétfő.
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- Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
- Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy
- Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon
- Haladékot kaptak a magyar autósok: elmarad a teljes kitiltás, de nem mindenhol úszható meg a bírság
- Pont az ünnepek előtt robbanhat fel a cukor ára: érdemes lehet belőle még most betárazni?
- Veszélyes tömegszállások terjednek Budapesten: a lakók tehetetlenek, bármelyik pillanatban bekövetkezhet a tragédia
Deviza árfolyam
EUR: 362.66 Ft
CHF: 391.71 Ft
GBP: 430.57 Ft
USD: 322.99 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 42430 Ft
MOL: 5075 Ft
RICHTER: 12470 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.10.20: Hajnalban ködfoltok lehetnek, majd a változó felhőzet mellett többórás napsütés valószínű. Néhol kisebb eső, zápor nem kizárt. A délkeleti szél megélénkül, a Dunántúl északnyugati részein meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, a fagyzugokban valószínű ennél pár fokkal hidegebb idő. Délután 13, 19 fok várható.
2026.10.21: A változó felhőzet mellett jórészt többórás napsütés valószínű, délnyugat felől elszórtan elered az eső, illetve záporok érkeznek, képződnek. A déli, délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet reggel 2 és 10 fok között valószínű, de a szeles (főként észak-dunántúli) tájakon enyhébb maradhat az idő. Délután 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.19. hétfő éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.10.18)
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