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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 19.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 19.)

Pénzcentrum
2026. október 19. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. október 19., hétfő.

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Friss hírek

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CHF: 391.71 Ft
GBP: 430.57 Ft
USD: 322.99 Ft

<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 15.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>8, 10, 13, 36, 41, 42</b><br> </p> <p> Ezen a héten 1 telitalálat volt. <br> 6-os találat: 1 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 9 db<br> 4-es találat: 763 db<br> 3-as találat: 13463 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 42430 Ft
MOL: 5075 Ft
RICHTER: 12470 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.20: Hajnalban ködfoltok lehetnek, majd a változó felhőzet mellett többórás napsütés valószínű. Néhol kisebb eső, zápor nem kizárt. A délkeleti szél megélénkül, a Dunántúl északnyugati részein meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, a fagyzugokban valószínű ennél pár fokkal hidegebb idő. Délután 13, 19 fok várható.

2026.10.21: A változó felhőzet mellett jórészt többórás napsütés valószínű, délnyugat felől elszórtan elered az eső, illetve záporok érkeznek, képződnek. A déli, délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet reggel 2 és 10 fok között valószínű, de a szeles (főként észak-dunántúli) tájakon enyhébb maradhat az idő. Délután 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.19. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.10.18)

Akciók

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