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Az online szállásfoglalási óriás, a Booking.com székhelye Amszterdamban, Hollandiában.
Utazás

Gyanús ügyek a Booking.com körül: vizsgálatot indított az Európai Bizottság

Pénzcentrum
2026. október 21. 20:32

Hivatalos vizsgálatot indított az Európai Bizottság a Booking.com ellen, mert felmerült a gyanú, hogy a szállásfoglalási platform nem tett eleget a csalárd hirdetések és az adathalász támadások visszaszorításáért. A Bizottság azt is ellenőrzi, hogy a vállalat megfelelően jelölte-e a fizetett hirdetéseket a keresési találatok között. Az eljárás a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet alapján indult, írja a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hivatalos eljárást indított az Európai Bizottság a Booking.com ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a népszerű szállásfoglalási platform nem tett meg minden szükséges lépést a csalárd hirdetések és az adathalász támadások visszaszorítására.

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A vizsgálat során azt ellenőrzik, hogy a vállalat megfelelően felmérte-e a felhasználókat fenyegető kockázatokat, és megtette-e a szükséges intézkedéseket a védelmük érdekében. Az eljárás a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet, vagyis a DSA alapján indult.

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Egyetlen szállásfoglalással akár 200 turista is pórul járhatott: hiába érkeztek meg a lefoglalt apartmanhoz, az ajtón csak egy furcsa üzenet fogadta őket, az apartmant nem kapták meg.

A Bizottság emellett azt is vizsgálja, hogy a Booking.com megfelelően tájékoztatta-e a felhasználókat a fizetett hirdetésekről. A gyanú szerint előfordulhatott, hogy a platform nem jelölte egyértelműen reklámként azokat a szállásokat, amelyek azért kerültek előrébb a keresési találatok között, mert a szállásadók fizettek ezért. Ez sértheti az uniós szabályozás átláthatósági követelményeit.

Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke szerint az európai polgároknak úgy kell tudniuk lefoglalni a nyaralásukat, hogy ne kelljen csalástól tartaniuk. Hangsúlyozta, hogy az uniós szabályok egyértelmű kötelezettségeket írnak elő a digitális platformok számára a kockázatok kezelésére, a Bizottságnak pedig gondoskodnia kell arról, hogy Európa vezető szállásfoglalási platformja komolyan vegye ezeket. A vizsgálat megindítása ugyanakkor még nem bizonyítja, hogy a Booking.com megsértette az uniós előírásokat.
Címlapkép: Getty Images
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