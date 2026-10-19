Asztalon a javaslat: rengeteg nyugdíjas jogosítványát vonnák be – itt vannak a részletek

Portugáliában egy új törvényjavaslat értelmében a 75. életévüket betöltött járművezetőktől automatikusan, az egészségi állapottól és a korábbi vezetési múlttól függetlenül bevonnák a vezetői engedélyt. A megosztó kezdeményezés az időskori képességromlásra hivatkozik, ám szembemegy az Európai Unió irányelveivel, amelyek a teljes tiltás helyett a gyakoribb és alaposabb orvosi ellenőrzéseket szorgalmazzák - tudósított a nlc.hu.

A portugál tervezet abból indul ki, hogy egy bizonyos kor felett a kognitív képességek, a reakcióidő és a finommotoros készségek elkerülhetetlenül romlanak. A kezdeményezők szerint a jelenlegi orvosi vizsgálatok nem feltétlenül képesek kiszűrni minden olyan állapotot, amely veszélyeztetheti a biztonságos vezetést, ezért a vezetői engedélyek érvényességét a balesetmentes múlt ellenére is a 75. életév betöltéséhez kötnék.

A javaslat komoly vitákat váltott ki. Bírálói arra figyelmeztetnek, hogy az életkor önmagában nem határozza meg a vezetési alkalmasságot, hiszen az azonos korúak fizikai és szellemi állapota között hatalmas eltérések lehetnek. Ezt a portugál közúti biztonsági hatóság adatai is árnyalják, mivel a statisztikák alapján nem jelenthető ki egyértelműen, hogy az idősek okoznák a legtöbb balesetet. A fiatalok közlekedési kockázata szintén jelentős, a 15 és 29 év közötti korosztály például a 2022-es és 2023-as adatok szerint a halálos áldozatok mintegy ötödéért volt felelős.

A szigorú portugál elképzelés az uniós szabályozással sincs összhangban. Az Európai Unió ugyanis nem támogatja a felső korhatár bevezetését, ehelyett az idősebb sofőrök esetében a vezetői engedélyek rövidebb érvényességi idejét és a gyakoribb orvosi szűréseket javasolja.

Vezetéstechnikai szakemberek szerint az időskori vezetés valóban hordoz magában kockázatokat a megnövekedett mentális és fizikai reakcióidő miatt. A hazai tapasztalatok is rávilágítanak arra, hogy az orvosi alkalmassági vizsgálatoknak jóval szigorúbbnak kellene lenniük, elkerülve a vezetői engedélyek automatikus, alapos felmérés nélküli meghosszabbítását.

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Bár sok sofőr hajlamos túlértékelni a saját képességeit, a biztonságos közlekedés kulcsa a saját korlátok felismerése. Ha ez elmarad, vagy az idős vezető a hanyatló képességei ellenére is ragaszkodik a volánhoz, a családtagokra és az orvosokra hárul a feladat, hogy beavatkozzanak. Ugyanakkor nem mindig a vezetés teljes abbahagyása az egyetlen megoldás. Az árulkodó jelekre figyelve gyakran olyan apróbb technikai kiegészítők is elegendők a biztonságos közlekedés meghosszabbításához, mint például egy nagyobb holttértükör felszerelése a szűkülő látótér ellensúlyozására.