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kilátás egy étterembe, ahol szépen megterített asztal látható
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Fix áron, korlátlanul: íme 9 közkedvelt "all you can eat" étterem Magyarországon a hosszú hétvégére

Pénzcentrum
2026. október 22. 15:15 5 perc

A hosszú hétvége ideális alkalom egy nagy közös lakomára a családdal vagy barátokkal. Összegyűjtöttünk néhány vendéglátóhelyet, ahol fix összegért korlátlanul lehet enni Budapesten és vidéken. Mutatjuk azt is, mennyibe kerül egy fő az "all you can eat", és milyen rejtett költségekkel érdemes számolni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az „all you can eat”, vagyis a korlátlan fogyasztás műfaja azért népszerű, mert a végösszeg nagyjából előre tudható: egy fix belépőért annyit eszik az ember, amennyit bír. A legismertebb ilyen hely a Trófea Grill, de a kínálat ennél jóval szélesebb a japán futószalagos sushitól a szállodai brunchig.

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A kép azonban árnyaltabb, mint elsőre látszik. A szervizdíj, az ital és az időkorlát könnyen megváltoztatja, melyik hely éri meg igazán. Az alábbiakban mutatunk 9 olyan helyet, ahol garantált, hogy pukkadásig ehetjünk agunkat.

1. Wasabi Running Sushi & Wok – több helyszínen

A Wasabi a futószalagos sushi egyik legismertebb hazai neve. Budapesten a Szépvölgyi úton, a Podmaniczky utcában és a MOM Parkban van étterme, vidéken pedig Debrecenben. A kétszintes szalagon japán és wokos fogások érkeznek, a vendégek egyszerűen leveszik, amit megkívánnak. Hétköznap ebédnél 13 990, vacsoránál és hétvégén 14 990 forint egy fő, amire 12 százalék szervizdíj jön, az italt pedig külön kell fizetni.

Éttermek:

  • Budapest III., Szépvölgyi út 15. (11:00–23:00)
  • Budapest VI., Podmaniczky u. 21. (11:30–23:30)
  • Budapest XII., Alkotás u. 53., MOM Park, 1. emelet (11:00–23:00)
  • Debrecen, Piac u. 18. (11:00–23:00)

2. Trófea Grill – több helyszínen

A Trófea a műfaj hazai klasszikusa, Budapesten három étteremmel: a Király utcában, Óbudán és Újbudán. A svédasztalokon a grillételektől a desszertekig több mint száz fogás közül lehet válogatni. A Király utcában hétköznap ebédnél 9990, vacsoránál, hétvégén és ünnepnapon 14 990 forint egy fő, és az árban az italok is benne vannak. Óbudán és Újbudán ugyanez hétvégén és ünnepnapon 16 990 forint. Mindhárom helyen kedvezményesen ehetnek a gyerekek.

Éttermek:

  • Budapest VI., Király u. 30–32.
  • Budapest III. (Óbuda), Laktanya u. 5.
  • Budapest XI. (Újbuda), Hauszmann Alajos u. 6/b

3. Ape Regina – Budapest, Podmaniczky utca

A Nyugati pályaudvar közelében, a Podmaniczky utcában található Ape Regina egy kényelmes belvárosi alternatíva. Itt sem kell az italokon gondolkodni, mert a sör, a válogatott borok, az üdítő és a kávé is benne van az árban. Hétköznap ebédnél 9990, vacsoránál, hétvégén és ünnepnapon 14 990 forint egy fő, amihez 15 százalék szervizdíj adódik.

  • Cím: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 18.

4. Itoshii – Budapest, Teréz körút

A Teréz körúti Itoshii japán konyhát kínál, modern csavarral: a fogásokat QR-kóddal, telefonon kell rendelni, így minden frissen készül. Egy alkalom két és fél óráig tart. Hétköznap ebédnél nagyjából 9500–10 000, este, hétvégén és ünnepnapon 12 400–13 000 forint egy fő, plusz 10 százalék szervizdíj. Fontos infó, hogy a beszámolók szerint egy kijelölt italkör benne van az árban, de a sashimi már külön fizetendő.

  • Cím: 1062 Budapest, Teréz krt. 55–57.

5. Whale Restaurant – Budapest, Kőbánya

A kőbányai Whale (Cserkesz utca) az egyik legszélesebb kínálatú svédasztal a városban. Van itt sushi, wok, grill, tenger gyümölcsei és teppanyaki, a desszertekről nem is beszélve. Hétköznap este nagyjából 13 000, hétvégén és ünnepnapon 15 000 forint körül van az ár, és az alkoholmentes italok is benne vannak.

  • Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 41. (Vaspálya u. 25.)
  • Nyitvatartás: hétköznap ebéd 12:00–15:00, vacsora 17:30–22:00, hétvégén 12:00–22:00.

6. Red Lantern by Mr Food – Budapest, Liszt Ferenc tér

A Liszt Ferenc téri Red Lantern egy hot pot étterem: az asztal közepén fortyogó, csípős ázsiai alaplében a vendégek maguk főzik meg a friss alapanyagokat. Társasággal különösen jó élmény. A korlátlan étel és ital 9999 forinttól kezdődik fejenként.

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  • Cím: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 5.
  • Nyitvatartás: hétfőn és szerdától vasárnapig 12:00–22:00, kedden zárva.

7. Memories Brunch & Café – Budapest, Wesselényi utca

Akinek a nagy lakoma reggel jönne jól, annak a Dohány utcai zsinagógával szemben lévő Memories lehet a jó választás. A szálloda kávézójában minden nap délután egyig tart a brunch, magyaros és közel-keleti fogásokkal, süteményekkel, gyümölccsel. Hétköznap 12, hétvégén és ünnepnapon 14 euró egy fő, és egy pohár pezsgő meg egy baristakávé is jár hozzá.

  • Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 4., a Dohány utcai zsinagógával szemben
  • Nyitvatartás: minden nap 7:30-tól 13 óráig.

8. Turul Kisvendéglő – Szarvas

Vidéken is akad jó lehetőség. A szarvasi Turul Kisvendéglő svédasztalán házias ételeket kínálnak, sőt, ami megmaradt, dobozban haza is lehet vinni. Hétköznap ebédnél 5490, este és hétvégén 6490 forint egy fő. A 6 és 12 év közötti gyerekek 3990 forintot fizetnek, a 6 év alattiak ingyen ehetnek.

  • Cím: 5540 Szarvas, Petőfi u. 10/1.

9. Gourmet Garden – Szeged

Szegeden a Gourmet Garden rendszeresen tart „Wok & Roll” napokat, ahol korlátlanul lehet enni sushit, thai, kínai és indiai fogásokat. Ez nem állandó kínálat, hanem alkalmi esemény, ezért érdemes előre figyelni a dátumokat. Az eddigi alkalmakon 10 900 forint volt egy fő.

  • Cím: Szeged, Fő fasor 16.

Mire figyeljen, hogy tényleg megérje az "all you can eat"?

Október 23. ünnepnap, ezért a legtöbb helyen a drágább, hétvégi árak érvényesek. Érdemes azt is megnézni, van-e szervizdíj és benne van-e az ital az árban, mert ezek érezhetően megemelhetik a végösszeget. A hosszú hétvégén telt házra is lehet számítani, ezért aki biztosra menne, foglaljon asztalt előre. Az időkorlátot pedig jellemzően szigorúan veszik: a legtöbb helyen 2–3 óra áll rendelkezésre, túllépés esetén pedig felár járhat.

 
Címlapkép: Getty Images
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