Halálos támadás az osztrák hegyekben: megdöbbentő, melyik állat fordult az emberek ellen

Halálra taposott egy 67 éves túrázó nőt, férjét pedig súlyosan megsebesítette egy felbőszült tehéncsorda vasárnap az ausztriai Oberlienz közelében. Az osztrák hegyekben szinte minden évben történik hasonló, tragikus kimenetelű baleset. A statisztikák szerint a halálos támadásoknál kivétel nélkül mindig volt kutya az áldozatokkal - számolt be a Telex.

A vasárnapi eset során a 65 éves férfit mentőhelikopterrel szállították az innsbrucki kórházba. A rendőrség még vizsgálja a több tucatnyi állat támadásának pontos körülményeit. Bár sokan – köztük az osztrák hegyeket gyakran látogató magyar kirándulók is – békés jószágként tekintenek a legelésző tehenekre, egy 500-700 kilogrammos állat komoly veszélyt jelenthet. Különösen akkor, ha beindul a menekülési ösztöne. Ez fokozottan igaz a borjaikat védelmező anyatehenekre. Ezek az állatok villámgyorsan védekező üzemmódba kapcsolnak, és a túl közel merészkedő embereket vagy kutyákat azonnal fenyegetésnek érzékelik.

Az alpesi országban az elmúlt két évtizedben közel száz tehéntámadást regisztráltak, amelyek több mint száz embert érintettek. Bár az esetek többsége sérüléssel zárul – sokszor a pánikszerű menekülés közbeni esések miatt –, a halálos kimenetelű balesetek sem ritkák. A támadások jogi megítélése is összetett.

Egy évtizeddel ezelőtti, precedensértékű ügyben a bíróság kimondta, hogy nemcsak az állattartó, hanem a felelőtlen túrázó is hibáztatható. A kártérítés összege ebben az esetben így is meghaladta a 125 ezer eurót. A probléma ráadásul globális jelenség, hiszen Angliában is rendszeresek a hasonló tragédiák. Egy korábbi felmérés szerint világszerte több embert ölnek meg tehenek, mint fehér cápák.

A balesetek elkerülése érdekében az alpesi legelőkön szigorú, de egyszerű szabályokat kell betartani. A legfontosabb a megfelelő távolság megtartása és a kijelölt utak használata. Soha nem szabad ráijeszteni az állatokra. Ha a tehenek nyugtalanná válnak, higgadtan, hátat nem fordítva el kell hagyni a területet. Kutyával túrázva az ebet mindig pórázon kell tartani. Egy esetleges támadás esetén azonban azonnal el kell engedni a pórázt. Így a kutya el tud menekülni, a tehenek figyelme pedig elterelődik a gazdáról. Emellett alapvető elvárás a kapuk gondos visszazárása, valamint a legelő állatok és a környezet tiszteletben tartása.