A Dunakanyar Magyarország egyik sok szempontból különleges tája. A Duna kanyarulatának két partján hegyek húzódnak, csodás kirándulóhelyekkel, kilátókkal. Eközben a környéken található városokban pedig megelevenedik a magyar történelem: hangulatos sétákat tehetünk az óvárosokban, meglátogathatjuk a még fennmaradt várakat is. Te jártál már a Dunakanyarban, vagy szívesen elkirándulnál ide egyszer? A mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz az egyik legnépszerűbb magyar turisztikai térségről, a földrajzáról és látnivalóiról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Imádsz kirándulni? Lássuk, mennyit tudsz a Dunyakanyarról, az egyik legkedveltebb belföldi úti célról 1/10 kérdés A Duna melyik, két város közé eső szakaszán helyezkedik el a tágan értelmezett Dunakanyar turisztikai körzet? Esztergom és Budapest Győr és Komárom Dunaföldvár és Kalocsa Baja és Mohács Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik két hegység határán található a Dunakanyar? Bakony és Zemplén Gerecse és Mátra Vértes és Bükk Visegrádi-hegység és Börzsöny Következő kérdés 3/10 kérdés A Dunakanyar egyik fő látványossága egy fellegvár. Hol található? Szentendre Vác Esztergom Visegrád Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik hegycsúcsról nyílik gyönyörű panoráma a Dunakanyarra az alábbiak közül? Dobogó-kő Istállós-kő Írott-kő Sas-kő Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik híres szurdokvölgy található a Dunakanyarban az alábbiak közül? Rám-szakadék Cuha-szurdok Békás-szoros Medve-szurdok Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik Duna-híd található Esztergomnál? Mária Valéria híd Deák Ferenc híd Beszédes József híd Tomori Pál híd Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik szlovákiai település van Esztergommal szemben, ahová a Mária Valéria híd átvezet? Komárno Bős Dunacsún Párkány Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik híres búcsújáró hely található a Dunakanyar vidékén? Máriagyüd Máriazell Máriapócs Márianosztra Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik kirándulóhely nem a Dunakanyar környékén található? Zebegény Holdvilág-árok Prédikálószék Ördög-árok Következő kérdés 10/10 kérdés Művészettörténeti szempontból melyik kor emlékeiben leggazdagabb Szentendre és Vác környéke? reneszánsz barokk román kor klasszicizmus Eredmények

