2026. március 29. vasárnap Auguszta
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
Serie A
La Liga
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Látványos kilátás a Dunakanyarra a Prédikálószéki kilátóból. Magyarországnak ez a régiója turisztikai szempontból igen jelentős. A háttérben Dömös és Visegrád. Tavaszi táj.
Kvíz

Kvíz: Imádsz kirándulni? Lássuk, mennyit tudsz a Dunyakanyarról, az egyik legkedveltebb belföldi úti célról

Pénzcentrum
2026. március 29. 18:01

A Dunakanyar Magyarország egyik sok szempontból különleges tája. A Duna kanyarulatának két partján hegyek húzódnak, csodás kirándulóhelyekkel, kilátókkal. Eközben a környéken található városokban pedig megelevenedik a magyar történelem: hangulatos sétákat tehetünk az óvárosokban, meglátogathatjuk a még fennmaradt várakat is. Te jártál már a Dunakanyarban, vagy szívesen elkirándulnál ide egyszer? A mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz az egyik legnépszerűbb magyar turisztikai térségről, a földrajzáról és látnivalóiról. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

1/10 kérdés
A Duna melyik, két város közé eső szakaszán helyezkedik el a tágan értelmezett Dunakanyar turisztikai körzet?
Esztergom és Budapest
Győr és Komárom
Dunaföldvár és Kalocsa
Baja és Mohács
2/10 kérdés
Melyik két hegység határán található a Dunakanyar?
Bakony és Zemplén
Gerecse és Mátra
Vértes és Bükk
Visegrádi-hegység és Börzsöny
3/10 kérdés
A Dunakanyar egyik fő látványossága egy fellegvár. Hol található?
Szentendre
Vác
Esztergom
Visegrád
4/10 kérdés
Melyik hegycsúcsról nyílik gyönyörű panoráma a Dunakanyarra az alábbiak közül?
Dobogó-kő
Istállós-kő
Írott-kő
Sas-kő
5/10 kérdés
Melyik híres szurdokvölgy található a Dunakanyarban az alábbiak közül?
Rám-szakadék
Cuha-szurdok
Békás-szoros
Medve-szurdok
6/10 kérdés
Melyik Duna-híd található Esztergomnál?
Mária Valéria híd
Deák Ferenc híd
Beszédes József híd
Tomori Pál híd
7/10 kérdés
Melyik szlovákiai település van Esztergommal szemben, ahová a Mária Valéria híd átvezet?
Komárno
Bős
Dunacsún
Párkány
8/10 kérdés
Melyik híres búcsújáró hely található a Dunakanyar vidékén?
Máriagyüd
Máriazell
Máriapócs
Márianosztra
9/10 kérdés
Melyik kirándulóhely nem a Dunakanyar környékén található?
Zebegény
Holdvilág-árok
Prédikálószék
Ördög-árok
10/10 kérdés
Művészettörténeti szempontból melyik kor emlékeiben leggazdagabb Szentendre és Vác környéke?
reneszánsz
barokk
román kor
klasszicizmus
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
19:33
19:15
18:50
18:27
18:01
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 29. vasárnap
Auguszta
13. hét
Március 29.
Virágvasárnap
Március 29.
Ifjúsági világnap
Kvíz legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Exporthitel biztosítás
a külföldre irányuló áruhitellel kapcsolatos kockázatok biztosítása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
