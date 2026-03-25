2026. március 25. szerda Irén, Írisz
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A napfény által megvilágított paszulák (Pulsatilla grandis) csoportja tavaszi gyepen a Fehér-kő közelében, a Bükk-hegységben, Magyarországon. Meleg ellenfényben ragyogó szőrös szárak.
HelloVidék

Rengeteg budapesti kirándulót vonz a csodahely, de csúnya vége lehet: pénztárcád és bőröd is bánhatja

HelloVidék
2026. március 25. 15:24

Tavasz van, és a Budai-hegység egyik legszebb koratavaszi virága, a leánykökörcsin is szirmát bontogatja. A virág fokozottan védett, és egyébként sem érdemes túl közel kerülni hozzá – miért? Mindjárt elmeséljük!

Budapest egyik legnépszerűbb kirándulóhelyén, a Normafánál idén is virágba borult a koratavasz egyik leglátványosabb virága, a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). A Normafa Park közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a növény fokozottan védett, és bár gyönyörű látvány, közelről érdemes csak szemlélni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A leánykökörcsin ugyanis erősen mérgező növény: érintése bőrirritációt okozhat, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy a budai hegyekben kirándulók csak távolról gyönyörködjenek a virágban, és semmiképpen ne próbálják meg leszedni vagy hozzányúlni. A növény szirmai lila színükkel és jellegzetes formájukkal a korai tavaszi hegyvidéki táj egyik legszebb látványosságát adják, ezért a fotósok és természetkedvelők körében is rendkívül népszerűek.

A leánykökörcsint a Természetvédelmi Hatóság fokozottan védett növényként tartja nyilván, így a természetjárók felelőssége is kiemelkedő: a látogatóknak nemcsak a saját biztonságukat, hanem a növények épségét is szem előtt kell tartaniuk.

A hazai természetvédelmi jogszabályok szerint a természetvédelmi eszmei értéke 10 000 forint, vagyis ennyit kellene fizetni kártérítésként, ha valaki kitépné vagy letörné a védett egyedet. A Normafa területe a Budapest-i önkormányzat és természetvédelmi szervezetek együttműködésével folyamatosan karbantartott, így a látogatók biztonságban és élményekkel telve élvezhetik a kirándulást.

Címlapkép: Getty Images
#Budapest #tavasz #turista #környezetvédelem #kirándulás #környezet #növény #mérgező #természet #hellovidék #növények

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
NAPTÁR
Tovább
2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
EURO LIBOR
A londoni bankközi piacon jegyzett, ajánlati kamatlábat jelenti. A különböző futamidejű EUR LIBOR-ok közül az alkalmazandót az ügyfélszerződés tartalmazza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
EZT OLVASTAD MÁR?
