Rengeteg budapesti kirándulót vonz a csodahely, de csúnya vége lehet: pénztárcád és bőröd is bánhatja

Tavasz van, és a Budai-hegység egyik legszebb koratavaszi virága, a leánykökörcsin is szirmát bontogatja. A virág fokozottan védett, és egyébként sem érdemes túl közel kerülni hozzá – miért? Mindjárt elmeséljük!

Budapest egyik legnépszerűbb kirándulóhelyén, a Normafánál idén is virágba borult a koratavasz egyik leglátványosabb virága, a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). A Normafa Park közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a növény fokozottan védett, és bár gyönyörű látvány, közelről érdemes csak szemlélni.

A leánykökörcsin ugyanis erősen mérgező növény: érintése bőrirritációt okozhat, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy a budai hegyekben kirándulók csak távolról gyönyörködjenek a virágban, és semmiképpen ne próbálják meg leszedni vagy hozzányúlni. A növény szirmai lila színükkel és jellegzetes formájukkal a korai tavaszi hegyvidéki táj egyik legszebb látványosságát adják, ezért a fotósok és természetkedvelők körében is rendkívül népszerűek.

A leánykökörcsint a Természetvédelmi Hatóság fokozottan védett növényként tartja nyilván, így a természetjárók felelőssége is kiemelkedő: a látogatóknak nemcsak a saját biztonságukat, hanem a növények épségét is szem előtt kell tartaniuk.

A hazai természetvédelmi jogszabályok szerint a természetvédelmi eszmei értéke 10 000 forint, vagyis ennyit kellene fizetni kártérítésként, ha valaki kitépné vagy letörné a védett egyedet. A Normafa területe a Budapest-i önkormányzat és természetvédelmi szervezetek együttműködésével folyamatosan karbantartott, így a látogatók biztonságban és élményekkel telve élvezhetik a kirándulást.