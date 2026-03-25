Budapesten már csak a lakótelepek negyedén találni egymillió forint alatti átlagos négyzetméterárat.
Rengeteg budapesti kirándulót vonz a csodahely, de csúnya vége lehet: pénztárcád és bőröd is bánhatja
Tavasz van, és a Budai-hegység egyik legszebb koratavaszi virága, a leánykökörcsin is szirmát bontogatja. A virág fokozottan védett, és egyébként sem érdemes túl közel kerülni hozzá – miért? Mindjárt elmeséljük!
Budapest egyik legnépszerűbb kirándulóhelyén, a Normafánál idén is virágba borult a koratavasz egyik leglátványosabb virága, a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). A Normafa Park közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a növény fokozottan védett, és bár gyönyörű látvány, közelről érdemes csak szemlélni.
A leánykökörcsin ugyanis erősen mérgező növény: érintése bőrirritációt okozhat, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy a budai hegyekben kirándulók csak távolról gyönyörködjenek a virágban, és semmiképpen ne próbálják meg leszedni vagy hozzányúlni. A növény szirmai lila színükkel és jellegzetes formájukkal a korai tavaszi hegyvidéki táj egyik legszebb látványosságát adják, ezért a fotósok és természetkedvelők körében is rendkívül népszerűek.
A leánykökörcsint a Természetvédelmi Hatóság fokozottan védett növényként tartja nyilván, így a természetjárók felelőssége is kiemelkedő: a látogatóknak nemcsak a saját biztonságukat, hanem a növények épségét is szem előtt kell tartaniuk.
A hazai természetvédelmi jogszabályok szerint a természetvédelmi eszmei értéke 10 000 forint, vagyis ennyit kellene fizetni kártérítésként, ha valaki kitépné vagy letörné a védett egyedet. A Normafa területe a Budapest-i önkormányzat és természetvédelmi szervezetek együttműködésével folyamatosan karbantartott, így a látogatók biztonságban és élményekkel telve élvezhetik a kirándulást.
Gazként írtjuk dédanyáink titkos elixírét: ingyen terem a tavasz köptetője, ami szuper hajnövesztő is
Ha nem állunk neki idejekorán a fűnyírásnak, meglepő kincsekre bukkanhatunk saját kertünkben: az egyik leginkább gaznak tűnő csodanövényünk az útifű. Sokan gyökerestül tépik ki.
Tojásdíszítő foglalkozásokkal, bemutatókkal, koncertekkel várja az érdeklődőket a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum virágvasárnap és húsvét hétfő között.
Hihetetlen új magyar Guinness-rekord: 26 méteres grillázsvonatot építettek egy hevesi faluban + Fotók
Rendhagyó rekordkísérlettel hívta fel magára a figyelmet a mátrai faliu, Szűcsi, ahol egy különleges, több mint két tucat méter hosszú grillázsvonat készült el.
Igazi örömünnep volt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén, amikor mentett vidrákat engedtek vissza a természetbe. Videón a szabadulás pillanatai.
Különleges természetvédelmi kutatás zajlott a Hévízi-tó mélyén, ahol szakemberek eddig csak részben ismert barlangjáratok nyomába eredtek.
Súlyos hibát követ el rengeteg magyar az első tavaszi fűnyírásnál: a sztárkertész elárulta a tökéletes pázsit titkát
Hogyan maradhat üde és szép a füvünk? Hogyan álljunk neki a gyep tavaszi telepítésének? Íme, a hazai szakemberek néhány jó tanácsa, amire érdemes lesz mostanában...
Felfoghatatlan kegyetlenség: rálőttek egy védett rétisasra Vasban, így találtak rá a sérült madárra + Fotó
Súlyosan megsérült, röpképtelen rétisast találtak Hosszúpereszteg közelében, a madarat azonnal ellátásba vették. Az első vizsgálatok szerint akár szándékos kilövés is állhat az eset hátterében.
A Mecsekben egy nemzetközi szinten is elfogadott, korszerű ökológiai hálózat, az úgynevezett erdei lépőkövek rendszere segíti a fajok vándorlását és a biodiverzitás megőrzését.
Alattomos csapda lapul szinte minden magyar kertben: tömegével pusztulnak benne a leghasznosabb állatok
A vízóraaknák, pincék fogságába került békák megmentésére kéri a lakosságot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).
Nem délben, hanem 12 perccel később szólal meg a harang egy szegedi csárdában. A különös „késés” mögött egyszerre áll hagyomány, praktikum és egy kis vendégcsalogató...
Ellepték a varjak a népszerű balatoni üdülővárost: hiába a kidobott milliók, a helyzet egyre durvább
Egyre nagyobb gondot okoznak a vetési varjak Siófokon, a városvezetés szerint a helyzet mára szinte kezelhetetlenné vált.
Rémálom lett a pecázásból: felborult egy csónak, újra kellett éleszteni az egyik dunai horgászt + Fotók
Felborult egy csónak a Ráckevei-Duna-ág dömsödi szakaszán, egy ember a víz alá került. A bajba jutott férfit a helyszínen sikeresen újraélesztették, mindkét érintettet kórházba szállították.
Romos parasztházból lett álomotthon a Káli-medencében: így mentették meg a 100 éves épületet + Fotók
Egy közel százéves, romos parasztház újult meg a Káli-medencében úgy, hogy közben megőrizte eredeti karakterét. A felújítás során a hagyományos építészeti elemeket és a mai...
Gesztromesénk apropóját az adta, hogy a vidéki piacon már árulják a tavasz különlegességét, a kucsmagombát. Fellapoztunk egy régi szakácskönyvet, és igazi kincset találtunk benne...
Brutál kihívással rukkolt elő a vidéki vendéglátós: eddig senki sem tudta legyűrni az ország legnagyobb pizzáját
Egy négyzetméteres pizzát kellene 60 perc alatt elfogyasztani Marcaliban – eddig azonban senkinek sem sikerült. A kihívás tétje pedig több százezer forint. Ti bevállalnátok?
Konditerem a Balaton partján? Siófokon több tízmillió forintból már épül az edzőpark a szabadstrandon. A helyiek körében viszont nem arat osztatlan sikert az ötlet.
Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik Szabi a pék: ebben a nagyvárosban nyílik a legendás pékség legújabb egysége
„Hello Esztergom, Szabi vagyok a Pék!” – köszönt be a neves pékmester, aki bejelentette, hogy nem kell sokat várni rá, és Esztergomban is kóstolhatjuk valódi...
Szenzációs felfedezés az ősmagyarokról: elképesztő, mik kerültek elő a 11 honfoglaláskori sírból + Videó
Újabb honfoglaláskori sírok kerültek elő Vas vármegyében, ráadásul nem mindennapi leletekkel. A régészek szerint két különböző közösség temetkezhetett ugyanarra a helyre.
