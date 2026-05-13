Kevesebb mint egy óra alatt kifehéredett a Kékes – május közepén érkezett meg a hóesés.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 13.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. május 13., szerda.
Névnap
Szervác, Imola
Friss hírek
- Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
- Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
- Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
- Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
- Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
- Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
Deviza árfolyam
EUR: 356.95 Ft
CHF: 389.79 Ft
GBP: 411.92 Ft
USD: 304.14 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41660 Ft
MOL: 4100 Ft
RICHTER: 12370 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.14: A derült reggelt követően is többórás napsütés valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de északnyugaton délutántól erősen megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak délutántól, estétől. A délies szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 8 fok között alakul, de az északi völgyekben gyenge fagy is előfordulhat. Délutánra 18 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2026.05.15: Fátyolfelhők és erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. Több helyen lehet zápor, néhol, helyenként zivatar. A déli, délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, délután 18 és 24 fok között valószínű.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2026.05.12)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Hiába szedi sorra az áldozatait a halálhegy, idén soha nem látott tömeg fizetett ki vagyonokat a mászásért
Két hét alatt három hegymászó vesztette életét a Mount Everesten. A legfrissebb áldozat egy fiatal nepáli serpa hegyivezető, aki egy gleccserhasadékba zuhant.
A Pénzcentrum 2026. május 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az időjárás hirtelen változása jelentősen megviselheti a frontérzékenyeket.
Váratlan fordulat a turizmusban: rettegnek a konfliktusoktól az utazók, mégis rengeteg pénzt szórnak el idén nyáron
A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság.
Váratlan lépésre szánta el magát a sztárborász: a megszokottnál jóval olcsóbban adja a prémium terméket
A borturizmus ma már nem a pohárról szól, hanem a teljes élményről, a vendégek komplex kikapcsolódást keresnek,
Sokan ártalmatlan játéknak hiszik, pedig rengeteg magyar gyerek kerül kórházba miatta: az autósoknak esélyük sincs időben lépni
Az Autós Nagykoalíció figyelemfelhívó sorozata ezúttal a gyermekek közlekedésbiztonságára irányítja a figyelmet a mikromobilitási eszközök használata terén.
Váratlan fordulat a magyaroknál: teljesen másra vágynak az idei nyaraláson, egyre többen döntenek emellett
Az európaiak a digitális élet növekvő kihívásaira a személyes élmények előtérbe helyezésével válaszolnak.
Szingapúr az idei évre a turisztikai bevételek visszaesésére számít, de ezzel párhuzamosan a turisták száma tovább nőhet.
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: hatalmas jéggel és orkánerejű széllel csap le ránk az év első komoly frontja
A déli óráktól heves zivatarokra, 90 km/órát meghaladó széllökésekre, felhőszakadásra és jégesőre kell készülni.
Vitézy Dávid a Közlekedési és Beruházási Bizottság előtti miniszterjelölti meghallgatásán ismertette a formálódó tárca legfontosabb céljait.
A Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében tartott egyeztetésen 23 szakmai szervezet képviseltette magát.
Ismét nem kapták meg időben a fizetésüket a Ryanair és a Buzz budapesti bázisán dolgozó légiutas-kísérők.
Vitézy Dávid bejelentette, ő lesz a legfontosabb államtitkára: komoly feladatokat kap a minisztertől
Vitézy Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium leendő vezetője hétfőn bejelentette, hogy Tárkányi Zsoltot kéri fel a tárca parlamenti államtitkárának.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n