Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 13.)

2026. május 13., szerda.

Névnap

Szervác, Imola

Deviza árfolyam

EUR: 356.95 Ft

CHF: 389.79 Ft

GBP: 411.92 Ft

USD: 304.14 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 41660 Ft

MOL: 4100 Ft

RICHTER: 12370 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.14: A derült reggelt követően is többórás napsütés valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de északnyugaton délutántól erősen megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak délutántól, estétől. A délies szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 8 fok között alakul, de az északi völgyekben gyenge fagy is előfordulhat. Délutánra 18 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2026.05.15: Fátyolfelhők és erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. Több helyen lehet zápor, néhol, helyenként zivatar. A déli, délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, délután 18 és 24 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2026.05.12)

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!