Mi történik az időjárással Magyarországon? Május közepén havazott a Kékesen

Miközben sokan már a nyárias időt várják, a Kékestetőn egészen más arcát mutatta az időjárás. A fölénk érkező hideg levegő hatására fagypont alá csökkent a hőmérséklet a Kékesen, ahol kedden este havazás kezdődött. Rövid idő alatt teljesen kifehéredett az ország legmagasabb pontja, írja az Időkép.

Kedden este 11 órára a fölénk áramló hideg levegő már kezdett megnyugodni a Dunántúlon, a nyugati határ közelében azonban így is mindössze 1 fokot mértek. A Mátrában ennél is hidegebbre fordult az idő, a hőmérséklet fagypont alá csökkent.

A különös időjárási helyzetet a radaradatok és a Kékesen mért -0,7 fok is jelezte, így nem volt meglepő, hogy hamarosan havazás kezdődött az ország legmagasabb pontján.

A Kékestető webkamerájának képei alapján kevesebb mint egy óra alatt kifehéredett a táj. A május közepi hóesés szokatlan látványt nyújtott, különösen a fagyosszentek időszakában.

A hirtelen lehűlés nemcsak az embereket lephette meg: a már megjelent rovarok, cserebogarak és tücskök sem igazán érthetik, mi történt az időjárással.