Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 28.)

Utazás

2026. március 28. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. március 28., szombat.

Névnap

Gedeon, Johanna

Deviza árfolyam

EUR: 389.61 Ft
CHF: 423.7 Ft
GBP: 448.91 Ft
USD: 338.51 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. március 27.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 13. héten emelkedő számsorrendben a következők:
21, 23, 25, 38, 40

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 1 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 15 db
4-es találat: 37 db
3+2 találat: 22 db
3+1 találat: 588 db
2+2 találat: 397 db
3-as találat: 1404 db
1+2 találat: 2322 db
2+1 találat: 9406 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 35700 Ft
MOL: 3994 Ft
RICHTER: 11920 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.29: Általában változóan felhős időre van kilátás többórás napsütéssel, de főleg a Dunántúl nyugati felében erősen felhős időszakok is lesznek. Elszórtan, a nap bármely szakában előfordulhat zápor. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz erős, főként a Dunántúlon időnként viharos. A hőmérséklet hajnalban többnyire 3 és 9 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13, 19 fok között, a felhősebb dunántúli tájakon kevéssel 13 fok alatt valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.03.30: Általában változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel, de elsősorban a Dunántúl nyugati felében több lehet a felhő. Helyenként zápor kialakulhat. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +8, délután 11, 16 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.03.28)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 28.
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. március 27.
Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell
2026. március 27.
Tömegével mondanak le a méregdrága okostelefonokról a magyarok: kiderült, mit vesznek helyettük
2026. március 27.
Tarolt a Lidl filléres terméke: méregdrága vetélytársait verte a teszten - egy rossz választásból komoly baj lehet
2026. március 27.
Tényleg a magyar védett árakon a legolcsóbb a tankolás? Csúnya világ jöhet az árstop után: ez mindenkinek fájni fog
1
2 hete
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
6 napja
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
3
3 hete
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
4
1 hete
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
5
3 napja
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 07:59
Brutális széllökések teszik tönkre a pihenést: komoly veszélybe kerülhet a közlekedés ebben a hazai régióban
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 07:01
Ezt a hibát rengeteg magyar kertes házban elkövetik tavasszal: ki ne dobd ezt a szemetet, egyenesen aranyat ér a termőföldnek
Agrárszektor  |  2026. március 28. 05:57
Fokozott ellenőrzések indultak itthon: ezért akár 5 év börtön is járhat