Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 28.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. március 28., szombat.

Névnap

Gedeon, Johanna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.61 Ft

CHF: 423.7 Ft

GBP: 448.91 Ft

USD: 338.51 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. március 27.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 13. héten emelkedő számsorrendben a következők:

21, 23, 25, 38, 40



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 1 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 15 db

4-es találat: 37 db

3+2 találat: 22 db

3+1 találat: 588 db

2+2 találat: 397 db

3-as találat: 1404 db

1+2 találat: 2322 db

2+1 találat: 9406 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35700 Ft

MOL: 3994 Ft

RICHTER: 11920 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.29: Általában változóan felhős időre van kilátás többórás napsütéssel, de főleg a Dunántúl nyugati felében erősen felhős időszakok is lesznek. Elszórtan, a nap bármely szakában előfordulhat zápor. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz erős, főként a Dunántúlon időnként viharos. A hőmérséklet hajnalban többnyire 3 és 9 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13, 19 fok között, a felhősebb dunántúli tájakon kevéssel 13 fok alatt valószínű.

2026.03.30: Általában változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel, de elsősorban a Dunántúl nyugati felében több lehet a felhő. Helyenként zápor kialakulhat. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +8, délután 11, 16 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.03.28)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!