Egy 53 éves gazdaasszony holttestét találták meg egy Beszterce–Naszód megyei település határában. A hatóságok szerint a nő halálát nagy valószínűséggel medvetámadás okozta.
Hiába szedi sorra az áldozatait a halálhegy, idén soha nem látott tömeg fizetett ki vagyonokat a mászásért
Két hét alatt három hegymászó vesztette életét a Mount Everesten. A legfrissebb áldozat egy fiatal nepáli serpa hegyivezető, aki egy gleccserhasadékba zuhant. A közel-keleti konfliktus okozta utazási nehézségek ellenére idén rekordszámú mászó váltott engedélyt a világ legmagasabb csúcsára - írja a Reuters.
A 21 éves Phura Gjalzsen Serpa a III. tábor közelében, mintegy 7200 méteres magasságban csúszott meg a havon. Ezt követően egy gleccserhasadékba zuhant – közölte Nisa Thapa Ravat, a nepáli turisztikai hivatal munkatársa. Korábban a 35 éves Bidzsaj Ghimire Bisvakarma akklimatizációs mászás közben halt meg a Khumbu-jégesésnél. Az 51 éves Lakpa Dendi Serpa pedig a hónap elején, az alaptáborhoz vezető úton vesztette életét.
A himalájai halálesetek száma ezzel ötre emelkedett az idei tavaszi mászószezonban. A múlt héten az amerikai Johannesen Shelley a 8463 méteres Makalun, a világ ötödik legmagasabb csúcsán hunyt el. A cseh David Ronbinek a közeli, 7678 méteres Makalu II-n vesztette életét. A hatóságok egyikük halálának körülményeiről sem közöltek részleteket.
Az idei, áprilistól májusig tartó szezonra a nepáli hatóságok 492 mászóengedélyt adtak ki az Everestre. Ezeket egyenként 15 ezer dolláros áron értékesítették. Ez az adat meghaladja a 2023-as 478-as számot, amely tavaly szintén rekordnak számított. A nepáli Expedíciós Szervezők Szövetségének tapasztalt mászói a hétvégére tervezik befejezni a fix kötelek kiépítését a csúcshoz vezető útvonalon. Kedvező időjárás esetén ez megnyitja az utat a hegymászók előtt.
Áprilisban egy hatalmas jégomlás közel két hétre megakasztotta a csúcsra vezető útvonal megnyitását. Emiatt több száz hegymászó rekedt az alaptáborban. A nehézségek ellenére az Everest továbbra is vonzza a mászókat. A hegymászás ráadásul kulcsfontosságú bevételi forrás a külföldi segélyekre, hazautalásokra és a turizmusra utalva élő Nepál számára.
