Kíméletlen hidegbetörés tarolja le Magyarországot: rossz napja lehet ma a frontérzékenyeknek

Kedden erős hidegfront éri el hazánkat. Ez a front csapadékot, viharos szelet és érezhető lehűlést hoz magával. A változékony időjárás sokaknál egészségügyi panaszokat okozhat. Kedvező hatása viszont, hogy jelentősen mérsékli a levegő pollentartalmát. Szerdától visszatér a naposabb és nyugodtabb idő, de a hajnalok kifejezetten frissek lesznek - derül ki az időkép előrejelzéséből.

A kedden északnyugat felől érkező hidegfront két hullámban hoz esőt és záporokat. Ezekre először reggel és kora délelőtt, majd késő délután és este lehet számítani. A csapadékmentes napközbeni órákban felszakadozik a felhőzet, és időnként kisüt a nap. A frontot erős, olykor viharos északnyugati széllökések kísérik. A hőmérséklet a hajnali 13 fokos értékekről délutánra is mindössze 18 fok köré emelkedik.

Az időjárás hirtelen változása jelentősen megviselheti a frontérzékenyeket. Fejfájás, görcsös panaszok és vérnyomás-ingadozás léphet fel. A viharos szél emellett fokozhatja az ingerlékenységet és a nyugtalanságot. A hűvösebb, esős tájakon a kopásos eredetű ízületi fájdalmak is felerősödhetnek. Jó hír azonban az allergiásoknak, hogy a csapadék és a lehűlés hatására a pollenterhelés csökken.

Jelenleg leginkább az eperfafélék, valamint a fenyő- és pázsitfűfélék virágpora van jelen közepes vagy enyhén magas koncentrációban. Bár a hőmérséklet visszaesik, a napos időszakokban az UV-sugárzás elérheti az erős fokozatot. Ez különösen 11 és 15 óra között érvényes a nyugati országrész kivételével, ezért érdemes figyelni a megfelelő fényvédelemre.

Szerdai időjárás

Szerdára megnyugszik az időjárás. Reggel keleten még előfordulhat kisebb eső. Később a felhőátvonulások mellett országszerte hosszabb időszakokra kisüt a nap, és csupán északkeleten alakulhat ki egy-egy futó zápor.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nyugati és északnyugati szél többfelé élénk marad. A főváros térségében időnként erős széllökésekkel is számolni kell. A hajnal csípősnek ígérkezik, a hőmérséklet 0 és 9 fok közé esik. A leghidegebbet az Alpokalján és az Őrségben mérhetik. Délutánra azonban 15 és 20 fok közé melegszik a levegő.