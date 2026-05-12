Kíméletlen hidegbetörés tarolja le Magyarországot: rossz napja lehet ma a frontérzékenyeknek
Kedden erős hidegfront éri el hazánkat. Ez a front csapadékot, viharos szelet és érezhető lehűlést hoz magával. A változékony időjárás sokaknál egészségügyi panaszokat okozhat. Kedvező hatása viszont, hogy jelentősen mérsékli a levegő pollentartalmát. Szerdától visszatér a naposabb és nyugodtabb idő, de a hajnalok kifejezetten frissek lesznek - derül ki az időkép előrejelzéséből.
A kedden északnyugat felől érkező hidegfront két hullámban hoz esőt és záporokat. Ezekre először reggel és kora délelőtt, majd késő délután és este lehet számítani. A csapadékmentes napközbeni órákban felszakadozik a felhőzet, és időnként kisüt a nap. A frontot erős, olykor viharos északnyugati széllökések kísérik. A hőmérséklet a hajnali 13 fokos értékekről délutánra is mindössze 18 fok köré emelkedik.
Az időjárás hirtelen változása jelentősen megviselheti a frontérzékenyeket. Fejfájás, görcsös panaszok és vérnyomás-ingadozás léphet fel. A viharos szél emellett fokozhatja az ingerlékenységet és a nyugtalanságot. A hűvösebb, esős tájakon a kopásos eredetű ízületi fájdalmak is felerősödhetnek. Jó hír azonban az allergiásoknak, hogy a csapadék és a lehűlés hatására a pollenterhelés csökken.
Jelenleg leginkább az eperfafélék, valamint a fenyő- és pázsitfűfélék virágpora van jelen közepes vagy enyhén magas koncentrációban. Bár a hőmérséklet visszaesik, a napos időszakokban az UV-sugárzás elérheti az erős fokozatot. Ez különösen 11 és 15 óra között érvényes a nyugati országrész kivételével, ezért érdemes figyelni a megfelelő fényvédelemre.
Szerdai időjárás
Szerdára megnyugszik az időjárás. Reggel keleten még előfordulhat kisebb eső. Később a felhőátvonulások mellett országszerte hosszabb időszakokra kisüt a nap, és csupán északkeleten alakulhat ki egy-egy futó zápor.
A nyugati és északnyugati szél többfelé élénk marad. A főváros térségében időnként erős széllökésekkel is számolni kell. A hajnal csípősnek ígérkezik, a hőmérséklet 0 és 9 fok közé esik. A leghidegebbet az Alpokalján és az Őrségben mérhetik. Délutánra azonban 15 és 20 fok közé melegszik a levegő.
