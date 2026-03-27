An engineer with protective gear uses a tablet to oversee a production line in a bustling factory. This image captures the essence of modern industrial operations and technology.
Gazdaság

Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?

Pénzcentrum
2026. március 27. 10:30

Az elmúlt időszakban látványosan felgyorsult a technológiai átalakulás a vállalati szektorban, de egyelőre kevesen látják tisztán, hogy ez a gyakorlatban mit jelent a magyar kkv-k számára. Hol jelenik meg ténylegesen az AI, mely területeken maradnak meg a manuális folyamatok, és milyen szerepe van a finanszírozásnak ezekben a döntésekben? Töltsd ki a kérdőívet, csak 5 perc!

A vállalati digitalizáció kapcsán ma már nem az a fő kérdés, hogy elindult-e az átalakulás, hanem az, hogy milyen tempóban és milyen mélységben zajlik. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a cégek között nem fokozatos különbségek alakulnak ki, hanem egyre markánsabb törésvonalak: vannak, akik már tudatosan építik az adatvezérelt működést, míg másoknál ez még egyáltalán nincs napirenden.

Create your own user feedback survey

A Demján Sándor Tőkeprogram tapasztalatai szerint a finanszírozott vállalkozások közel ötöde már kifejezetten digitalizációs, automatizációs vagy AI-alapú fejlesztésekre fordítja a bevont forrásokat. A beruházások fókusza egyértelműen az üzleti működés javítása, gyorsabb kiszolgálás, hatékonyabb folyamatok, jobb döntéstámogatás.

A digitalizáció és az AI egyre inkább a napi működés része, és közvetlen hatással van a versenyképességre.

Ennek ellenére a hazai kkv-szektorról továbbra sincs pontos kép. Nem világos, hogy milyen eszközök terjedtek el széles körben, vagy mennyire általános az AI használata. Erre keresi a választ az MKIK Tőkealapkezelő kutatása, amely a vállalkozások digitalizációs és mesterséges intelligenciával kapcsolatos terveit, valamint a finanszírozást vizsgálja.

<< Töltsd ki a kérdőívünket – csak néhány perc >>

A válaszadás anonim és önkéntes. A válaszokat 2026. március 13. és 30. között várjuk, az eredményeket pedig később publikáljuk.
#digitalizáció #fejlesztés #beruházás #gazdaság #mkik #kutatás #finanszírozás #ai #tőkefinanszírozás

