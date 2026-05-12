Az időjárás hirtelen változása jelentősen megviselheti a frontérzékenyeket.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 12.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. május 12.
Névnap
Pongrác
Friss hírek
- Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
- Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
- Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
- Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán
- Erről nem mer beszélni senki: tényleg pénzkérdés lett Magyarországon a gyerekvállalás?
- Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
Deviza árfolyam
EUR: 356.81 Ft
CHF: 389.21 Ft
GBP: 412.04 Ft
USD: 303.54 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 42580 Ft
MOL: 4106 Ft
RICHTER: 12600 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.13: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés valószínű, a keleti összeáramlás mentén helyenként zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk széllökések. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután nagyrészt 16, 19 fok várható.
2026.05.14: Napos, gomolyfelhős idő várható, majd délutántól nyugat felől növekvő, vastagodó fátyolfelhőzetre számíthatunk. Néhány futó zápor előfordulhat. A délies szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 1 és 8, délután 18 és 23 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.05.11)
Akciók
