Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 12.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. május 12.

Névnap

Pongrác

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 356.81 Ft

CHF: 389.21 Ft

GBP: 412.04 Ft

USD: 303.54 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 42580 Ft

MOL: 4106 Ft

RICHTER: 12600 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.13: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés valószínű, a keleti összeáramlás mentén helyenként zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk széllökések. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután nagyrészt 16, 19 fok várható.

2026.05.14: Napos, gomolyfelhős idő várható, majd délutántól nyugat felől növekvő, vastagodó fátyolfelhőzetre számíthatunk. Néhány futó zápor előfordulhat. A délies szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 1 és 8, délután 18 és 23 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.05.11)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!